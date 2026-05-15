Britney Spears reaparece tras "ladrar" y gritar en restaurante de Los Ángeles | FOTO

Britney Spears volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de reaparecer públicamente tras el incidente ocurrido en un restaurante de Los Ángeles que rápidamente se volvió viral.

La cantante fue fotografiada saliendo de una tienda de mascotas en Thousand Oaks, California, apenas un día después de protagonizar el polémico episodio que desató todo tipo de reacciones,

En las imágenes difundidas por paparazzi, la intérprete de Toxic aparece tranquila mientras se dirige hacia una camioneta Mercedes G-Wagon negra acompañada de su equipo de seguridad.

Britney lució relajada durante el trayecto e incluso llamó la atención por viajar con los pies sobre el tablero del vehículo, algo que varios usuarios comentaron ampliamente en redes sociales.

La nueva aparición pública ocurre en medio de una ola de especulaciones sobre el estado emocional y personal de la estrella pop.

¿Qué pasó en el restaurante de Los Ángeles?

El episodio ocurrió durante una cena en el restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, California.

De acuerdo con versiones de algunos testigos, Britney Spears comenzó a actuar de manera inusual mientras se encontraba acompañada de su asistente y un guardaespaldas.

Clientes del lugar aseguraron que la cantante levantaba la voz, imitaba ladridos y se mostraba alterada durante varios momentos de la cena.

Britney Spears Reuters

Incluso, algunas personas afirmaron sentirse incómodas después de que supuestamente Britney se acercara a otras mesas mientras sostenía un cuchillo, situación que rápidamente generó preocupación entre varios presentes. Sin embargo, la versión del equipo de la cantante es completamente distinta.

El equipo de Britney Spears niega comportamiento peligroso

Tras la difusión de las versiones sobre el incidente, representantes de Britney Spears salieron a defender a la artista y aseguraron que todo fue exagerado.

Según explicaron, la cantante únicamente se encontraba cenando tranquilamente junto a su equipo cercano y en realidad estaba contando una historia relacionada con su perro.

El entorno de Britney negó que la cantante hubiera representado algún riesgo para los demás clientes y aclaró que el cuchillo que sostenía era simplemente el cubierto que utilizaba para cortar su comida.

Britney Spears TMZ

La explicación no evitó que el tema explotara en redes sociales, donde nuevamente surgieron debates sobre el estado emocional de la intérprete y la intensa atención mediática que ha enfrentado durante los últimos años.

Los problemas recientes que han rodeado a Britney Spears

La polémica en el restaurante llega después de varios meses complicados para la cantante.

Durante marzo de 2026, Britney Spears estuvo involucrada en un incidente vial que terminó con su arresto en California.

De acuerdo con reportes difundidos en Estados Unidos, la artista habría sido detenida tras conducir a alta velocidad y mostrar aparentes signos de deterioro mientras manejaba sobre la autopista US 101.

Britney Spears TMZ

Tras realizar pruebas de sobriedad, las autoridades procedieron con su arresto bajo sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol y otras sustancias.

Horas más tarde, la cantante recuperó su libertad tras pagar una fianza.

El escándalo provocó enorme preocupación entre sus fans y llevó a Britney a cerrar temporalmente su cuenta de Instagram.

Britney ingresó voluntariamente a rehabilitación

Semanas después del incidente automovilístico, diversos medios reportaron que Britney Spears tomó la decisión de ingresar voluntariamente a un centro especializado en salud mental y tratamiento de adicciones.

La cantante buscó enfocarse en su recuperación emocional y personal antes de enfrentar el proceso legal derivado de su arresto.

Posteriormente, el caso logró resolverse mediante un acuerdo judicial.

Britney Spears Especial

El equipo legal de Britney aceptó un cargo menor relacionado con conducción imprudente tras consumir alcohol, evitando así una condena más severa.

Como parte del acuerdo, la cantante deberá asistir a terapia psicológica, acudir regularmente con especialistas y completar cursos relacionados con consumo de alcohol y conducción responsable.

Fans muestran preocupación por Britney Spears

Cada nueva aparición pública de Britney Spears genera millones de reacciones alrededor del mundo.

Desde el final de la tutela legal que controló gran parte de su vida durante años, la cantante ha mantenido una relación compleja con la exposición mediática y las redes sociales.

Mientras algunos seguidores defienden su derecho a vivir lejos del escrutinio constante, otros continúan expresando preocupación por su bienestar emocional.

La reciente polémica en Los Ángeles volvió a dividir opiniones en internet, especialmente porque muchos consideran que cualquier comportamiento de la cantante rápidamente se convierte en noticia internacional.

Britney Spears Reuters

A pesar de los escándalos y controversias recientes, Britney Spears continúa siendo una de las figuras más influyentes y reconocidas de la música pop mundial.

Por ahora, la artista no ha dado declaraciones personales sobre el incidente ocurrido en el restaurante, aunque su reaparición pública parece indicar que intenta continuar con normalidad en medio del intenso ruido mediático que sigue rodeando su vida.

AAAT*