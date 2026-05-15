Un reporte sobre el comportamiento de Britney Spears en un restaurante de Sherman Oaks ha generado una confrontación directa entre testigos y su equipo de trabajo. Los hechos habrían ocurrido la noche del miércoles 13 de mayo en el local Blue Dog Tavern.

Testigos citados por TMZ afirmaron que la cantante protagonizó un momento que incluyó gritos y el uso de un cuchillo. Según estas versiones, el ambiente en el lugar se tornó tenso, provocando que otros clientes manifestaran temor por su seguridad personal.

Sin embargo, representantes de la intérprete calificaron estas acusaciones de falsas y exageradas. Según su declaración, Spears simplemente cenaba con su asistente y seguridad cuando comenzó a contar una anécdota sobre sus mascotas, lo que explicaría los ruidos escuchados por los presentes.

Britney Spears niega altercado con un cuchillo en restaurante de Los Ángeles IG britneyspears

¿Qué pasó en el Blue Dog Tavern con Britney Spears?

El periodista Jeff Sneider aseguró haber estado presente durante la cena y describió la situación como un momento de caos.

Según Sneider, el restaurante entero reaccionó con asombro ante la salida de la artista, destacando que una clienta se sintió particularmente vulnerable.

A estos testimonios se sumaron detalles de Page Six, donde se mencionó que empleados del lugar tuvieron que intervenir debido a que la cantante intentó fumar cerca de la entrada. También se reportó un desorden inusual en la mesa tras la retirada del grupo.

La defensa de la cantante insiste en que el cuchillo mencionado solo fue utilizado para partir una hamburguesa. Su equipo sostiene que este tipo de noticias buscan reactivar la imagen negativa que la prensa proyectó sobre ella hace dos décadas.

El acuerdo legal de Spears tras su arresto

Este episodio llega días después de la libertad condicional de Spears. El pasado 4 de mayo, la cantante aceptó su culpabilidad en un cargo de conducción temeraria en Ventura, California, lo que derivó en una sentencia supervisada por un año.

Como parte de este acuerdo judicial, la artista debe cumplir con un estricto calendario de terapia psicológica semanal y visitas mensuales a un psiquiatra. Además, las autoridades han ordenado inspecciones vehiculares para garantizar que no consuma sustancias prohibidas.

Asimismo, distintos medios estadounidenses informaron que los hijos de Britney, Sean Preston y Jayden James, tuvieron mucho que ver en la decisión de buscar ayuda profesional.