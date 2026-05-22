¿Quién es Cecilia Tijerina? La actriz vinculada a José Ángel, papá de Gael García

Durante la década de los 90, Cecilia Tijerina se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana gracias a su participación en exitosas telenovelas juveniles.

La actriz alcanzó gran popularidad tras aparecer en Muchachitas, producción que marcó a toda una generación y que ayudó a impulsar la carrera de varias figuras del espectáculo nacional.

Sin embargo, en los últimos días su nombre volvió a colocarse entre las tendencias luego de una entrevista donde habló abiertamente sobre el romance que sostuvo con José Ángel García, padre del actor Gael García Bernal.

Las declaraciones rápidamente despertaron curiosidad entre los seguidores del entretenimiento, especialmente por la diferencia de edad que existía entre ambos y por la importancia de José Ángel García dentro de la industria.

Cecilia Tijerina reaparece y habla de su pasado amoroso

Durante los años 90, Cecilia Tijerina se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión mexicana gracias a su participación en exitosas producciones como Muchachitas.

Ahora, décadas después de aquel éxito, la actriz volvió a llamar la atención del público tras sincerarse sobre el romance que sostuvo con José Ángel García, padre del actor Gael García Bernal.

La revelación ocurrió durante una entrevista con Matilde Obregón, donde Tijerina recordó cómo comenzó a enamorarse del director mientras trabajaban juntos en una telenovela.

A los seis meses de la novela, yo me empecé a enamorar de uno de los directores, confesó la actriz.

Aunque evitó mencionarlo directamente al inicio de la conversación, dejó pistas claras sobre la identidad del hombre del que hablaba.

José Ángel García, padre de Gael García

Vamos a decirle JA, papá de un muy famoso actor, comentó entre risas.

La diferencia de edad sí le preocupaba

Uno de los temas que más impactó a los seguidores de la actriz fue la diferencia de edad entre ambos, ya que José Ángel García era 20 años mayor que ella.

Cecilia Tijerina confesó que eso la hacía dudar sobre iniciar una relación sentimental con él.

Yo decía: ‘¿Cómo voy a andar con él si es 20 años mayor que yo?’, recordó.

Sin embargo, también aseguró que había algo en la personalidad del director que la cautivó desde el principio.

Tenía una voz tan bonita, se parecía a Gary Oldman, dijo la actriz sobre Gary Oldman.

La actriz contó que en aquel momento era muy joven y no sabía cómo manejar la situación, especialmente porque algunos compañeros ya comenzaban a notar que existía química entre ambos.

Así comenzó el romance entre Cecilia Tijerina y José Ángel García

Según relató la actriz, todo comenzó con una invitación aparentemente sencilla.

Me dijo: ‘Ceci, te invito a un café’, recordó.

Sin embargo, aquella salida terminó convirtiéndose en algo mucho más especial. Ambos decidieron caminar por Chimalistac, uno de los rincones más emblemáticos y románticos de la Ciudad de México.

Nos fuimos a Chimalistac a caminar. Tú eres como antigua, como una princesa de cuento, recordó que le dijo José Ángel García.

Fue durante ese paseo cuando comenzó oficialmente la relación sentimental entre ambos.

Caminamos por Chimalistac de la manita y pues ahí ya empezó el romance, confesó.

Cecilia Tijerina

De acuerdo con Cecilia Tijerina, la relación duró aproximadamente dos años.

Su familia incluso bromeaba sobre la relación

La actriz también recordó algunas situaciones familiares relacionadas con el romance, especialmente porque José Ángel García ya tenía canas y eso llamaba la atención en su entorno cercano.

A Cecí le da pena decir que es su novio porque su novio está canoso, recordó entre risas sobre las bromas que hacía su hermano.

Aunque reconoció que a su mamá no le agradaba demasiado la relación por la diferencia de edad, Cecilia Tijerina aseguró que en aquel momento estaba completamente enamorada del director.

¿Quién fue José Ángel García?

José Ángel García fue una figura importante dentro de la televisión mexicana, especialmente como director de escena.

A lo largo de su carrera trabajó en producciones exitosas y fue uno de los principales directores de La Rosa de Guadalupe, uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.

También participó en proyectos como La fuerza del destino, Libre para amarte y Mujer de madera.

Además de su trayectoria profesional, José Ángel García fue conocido por ser el padre de Gael García Bernal, uno de los actores mexicanos más reconocidos internacionalmente.