¿La arrestarán? Britney Spears enfrentará cargos por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears fue acusada formalmente de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, tras un arresto ocurrido el pasado 4 de marzo en Westlake Village. La información fue confirmada por fiscales del condado de Ventura, quienes presentaron los cargos correspondientes tras revisar el caso.

El incidente ocurrió cerca del domicilio de la artista, luego de que autoridades recibieran reportes sobre un vehículo que presuntamente zigzagueaba entre carriles antes de ser detenido por la policía.

De acuerdo con reportes difundidos por TMZ, la Princesa del Pop fue trasladada a un hospital para someterse a pruebas de detección de sustancias, incluyendo la extracción de sangre. Posteriormente, fue llevada a una instalación policial para su procesamiento.

Durante este procedimiento, se informó que la cantante mostró una reacción emocional, lo que formó parte de los reportes registrados tras su detención. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los resultados específicos de las pruebas.

Britney Spears estaría en un centro de rehabilitación Especial

Britney Spears podría llegar a acuerdo legal

La Fiscalía del condado de Ventura contempla ofrecer a Spears una alternativa legal conocida como “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”. Este recurso permite que una persona acusada se declare culpable de un cargo menor, bajo ciertas condiciones.

Entre los criterios para acceder a esta opción se incluyen:

No contar con antecedentes de DUI

Tener un nivel bajo de alcohol en sangre

No haber causado accidentes ni lesiones

Mostrar disposición para participar en programas de rehabilitación

La propuesta será presentada durante su comparecencia ante un juez programada para el 4 de mayo.

Reproducir Britney Spears reavivó la tensión con su familia y dejó clara su postura emocional. #britneyspears #familiaspears #navidadfamosos

Antecedentes legales

Este caso se suma a episodios previos en el historial legal de la artista. En 2007, Spears enfrentó cargos relacionados con un presunto incidente de atropello y fuga en Los Ángeles, así como por conducir sin licencia válida en California.

En ese momento, los cargos por el choque fueron retirados tras un acuerdo económico con el afectado, mientras que el proceso por conducir sin licencia no concluyó con un veredicto debido a la falta de consenso del jurado.

El representante de Spears, Cade Hudson, declaró que el incidente fue “lamentable e inexcusable” y aseguró que la artista cumplirá con los procesos legales correspondientes.

También señaló que se están tomando medidas para atender la situación, incluyendo la implementación de un plan de apoyo enfocado en su bienestar personal. Según la misma declaración, su entorno cercano trabaja en acciones que permitan atender posibles problemas subyacentes.

Un proceso en curso

El caso se mantiene en desarrollo mientras se acerca la fecha de la audiencia judicial. La decisión sobre si Spears aceptará la opción de reducción de cargos o continuará con el proceso dependerá de las condiciones que se establezcan en la corte.

Por ahora, las autoridades continúan con el procedimiento legal conforme a lo establecido en la legislación del estado de California.