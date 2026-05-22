"The Mandalorian and Grogu": cuánto dura y cuál es la clasificación de la película con Pedro Pascal

Los fans de Star Wars finalmente pueden regresar a una galaxia muy, muy lejana. The Mandalorian & Grogu llegó oficialmente a las salas de cine mexicanas este 22 de mayo de 2026, marcando el esperado salto de la exitosa serie de Disney+ a la pantalla grande.

La película representa el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano que conquistó a millones de espectadores desde el estreno de The Mandalorian.

Ahora, acompañado nuevamente por Grogu, el dúo más querido de Star Wars enfrenta una nueva aventura que expande la historia después de los acontecimientos de la tercera temporada de la serie.

¿Cuánto dura "The Mandalorian & Grogu"?

Uno de los datos que más ha llamado la atención entre los fans es la duración oficial de la película.

The Mandalorian & Grogu tiene una duración total de 132 minutos, es decir, dos horas con 12 minutos de acción y momentos emotivos entre Din Djarin y Grogu.

Algunos críticos internacionales han señalado que la película mantiene la esencia episódica de la serie, por lo que varias secuencias se sienten como capítulos conectados entre sí, aunque con una escala visual mucho más grande gracias al presupuesto cinematográfico.

The Mandalorian and Grogu. Foto: Disney / Lucasfilm

Las escenas de persecuciones aéreas, enfrentamientos con X-Wings y batallas contra remanentes imperiales se han convertido en algunos de los puntos más comentados tras las primeras funciones.

¿Cuál es la clasificación de la película?

En México, The Mandalorian & Grogu recibió clasificación B, lo que significa que es apta para adolescentes mayores de 12 años.

La decisión se debe principalmente a las secuencias de violencia, acción y combate de ciencia ficción que aparecen durante la historia.

A nivel internacional, la película obtuvo clasificación PG-13, una categoría muy común dentro de franquicias de aventura y fantasía como Star Wars o Marvel.

The Mandalorian and Grogu. Foto: Disney / Lucasfilm

Esto significa que los menores de edad pueden verla, aunque algunas escenas podrían resultar intensas para niños pequeños debido a las batallas y enfrentamientos armados.

¿De qué trata "The Mandalorian & Grogu"?

La historia ocurre después de la tercera temporada de The Mandalorian y muestra a Din Djarin trabajando oficialmente para la Nueva República.

En esta nueva etapa, Mando recibe una misión de alto riesgo relacionada con los restos del antiguo Imperio.

Para obtener información valiosa que ayude a detener nuevas amenazas galácticas, Din y Grogu deberán rescatar a Rotta el Hutt, personaje que muchos fans recordarán por Star Wars: The Clone Wars.

El personaje, hijo de Jabba the Hutt, se encuentra prisionero de grupos imperiales, por lo que el rescate podría convertirse en la clave para evitar el resurgimiento del mal dentro de la galaxia.

Pedro Pascal vuelve a mostrar su rostro

Uno de los detalles más comentados antes del estreno es que Pedro Pascal vuelve a mostrar el rostro de Din Djarin en una escena importante de la película.

Desde la serie, el tema del casco mandaloriano se convirtió en uno de los elementos más emblemáticos del personaje, por lo que cada momento donde aparece sin él suele generar conversación entre los fans.

En esta ocasión, la producción busca equilibrar la mística del guerrero con el lado más humano y emocional del protagonista.

The Mandalorian (Pedro Pascal) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo courtesy of Lucasfilm. © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved. Lucasfilm Ltd

Un reparto lleno de sorpresas

Además del regreso de Pedro Pascal, la película suma nuevos nombres importantes al universo Star Wars.

Sigourney Weaver interpreta a la Coronel Ward, una líder de la Nueva República que tendrá un papel importante dentro de la misión de Din Djarin.

Por otro lado, Jeremy Allen White presta su voz a Rotta el Hutt, mientras que Steve Blum regresa como Zeb Orrelios, personaje conocido por la serie Star Wars Rebels.

Una de las sorpresas más inesperadas es el cameo de Martin Scorsese, quien participa prestando su voz a un peculiar vendedor callejero alienígena.

Jon Favreau y Dave Filoni lideran la nueva aventura

La película está dirigida por Jon Favreau, creador original de The Mandalorian, quien también escribió el guion junto a Dave Filoni y Noah Kloor.

Además, la música vuelve a estar a cargo de Ludwig Göransson, responsable del sonido característico que convirtió a la serie en un fenómeno mundial.

Con un presupuesto estimado en 165 millones de dólares, la cinta apuesta por llevar el universo de Star Wars a una escala mucho más ambiciosa en cines.

The Mandalorian con el sable negro. Foto: Disney / Lucasfilm

Aunque las primeras críticas han sido divididas respecto a su historia, muchos coinciden en que la acción, el carisma de Grogu y la química entre los personajes siguen siendo el corazón de la franquicia.