El final de The Boys en Prime Video ignoró la mejor revelación de los cómics

Prime Video estrenó el último capítulo de la exitosa serie The Boys el pasado 20 de mayo. La producción televisiva entregó un cierre violento y definitivo, pero descartó el mayor giro argumental de las viñetas originales. Los guionistas alteraron drásticamente la confrontación final y ocultaron al verdadero responsable de las peores atrocidades de la trama principal.

El grupo de héroes de Vought. Foto: Prime Video

En la adaptación, Butcher consumó su ansiada venganza contra Homelander utilizando una barra de metal. Kimiko despojó de sus poderes al letal líder de Los Siete momentos antes de este brutal asesinato. La plataforma de streaming optó por este desenlace directo y eliminó de tajo la participación de Black Noir en la resolución del conflicto.

LA VERDADERA IDENTIDAD DEL VILLANO DE THE BOYS

El cómic original, escrito por Garth Ennis e ilustrado por el artista Darick Robertson, plantea un escenario totalmente distinto dentro de la Casa Blanca. Black Noir interrumpe el tenso encuentro final entre el líder de los superhéroes y el cabecilla de los vigilantes. El silencioso enmascarado se quita el casco frente a ambos y revela ser un clon exacto del antagonista estadunidense.

Esta versión genéticamente idéntica confesó sus incontables crímenes ante el asombro absoluto de los presentes. El clon violó a la esposa de Butcher y cometió masacres atroces bajo la impecable apariencia del héroe patriota. El siniestro impostor capturó estas dantescas acciones en video y las filtró estratégicamente para ensuciar la imagen pública de su molde original.

Black Noir en los cómics. Foto: Redes Sociales

El plan maestro del enmascarado oscuro buscaba empujar al antagonista principal hacia la locura total y absoluta. El falso héroe logró su letal cometido, pues el rostro corporativo de Vought nunca supo de la existencia de este doble y asumió la culpa de todos los delitos documentados. La sorpresiva revelación desató de inmediato un combate sangriento entre ambos seres con poderes sobrehumanos.

Butcher retrocedió de forma estratégica y observó la brutal pelea destructiva entre los dos superhumanos idénticos. El clon derrotó y asesinó al protagonista de la capa estadunidense, pero sufrió heridas corporales letales durante el crudo enfrentamiento físico. El violento líder del escuadrón de antihéroes aprovechó la gran debilidad del clon sobreviviente para rematarlo definitivamente de una manera sádica.

CAMBIOS DRÁSTICOS PARA LA SERIE DE PRIME VIDEO

El equipo creativo de la exitosa serie de televisión descartó esta ruta narrativa desde la conclusión de temporadas anteriores. Los productores mataron a Black Noir de manera prematura en la pantalla y reemplazaron rápidamente al personaje con un nuevo actor bajo el mismo traje negro. El misterioso guerrero nunca tuvo la inmensa trascendencia de las páginas impresas ni fungió jamás como el clon secreto.

Butcher frente a Homelander. Foto: Amazon Prime Video

Los espectadores casuales aplaudieron el emotivo desenlace transmitido en el popular catálogo digital. El arco argumental cerró las tramas principales de forma coherente con lo planteado desde el primer episodio de la ficción televisiva. Las intensas discusiones sobre los personajes en las plataformas digitales generaron mucha tensión y debate entre los seguidores.

Los apasionados lectores de las novelas gráficas originales lamentaron profundamente la gran ausencia de esta monumental sorpresa narrativa. Los foros especializados reclamaron amargamente la eliminación de la histórica batalla entre clones que definió la sangrienta obra literaria original. Prime Video priorizó su propia línea narrativa y concluyó exitosamente una de las historias de superhéroes más disruptivas y violentas de la última década.