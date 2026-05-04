Britney Spears se declara culpable por conducir intoxicada en California

La cantante de pop Britney Spears cerró un caso relacionado con conducir bajo la influencia de drogas o alcohol tras declararse culpable este lunes de un cargo menor por conducción temeraria.

Sus abogados presentaron la declaración en su representación durante una audiencia realizada en la Corte Superior del condado de Ventura, ubicada al norte de Los Ángeles, según Reuters.

Spears, de 44 años, no tuvo que acudir al proceso debido a que se trataba de un delito menor, por lo que no estuvo presente.

En un inicio, enfrentaba un cargo por conducir bajo los efectos de sustancias, luego de que agentes de la Patrulla de Carreteras de California la detuvieran en marzo.

Las autoridades dieron con la artista y su vehículo tras recibir el reporte de un automovilista que observó a un BMW negro circulando a alta velocidad de forma errática en el condado de Ventura. Fue interceptada cuando los oficiales notaron indicios de que podría estar bajo la influencia de sustancias, según informó en su momento la Patrulla de Carreteras.

Britney Spears evita la cárcel por acuerdo “wet reckless”

Britney Spears logró evitar la cárcel tras llegar a un acuerdo legal. Backgrid/The Grosby Group

Spears logró evitar la cárcel tras llegar a un acuerdo legal conocido como “wet reckless”.

El término “wet reckless” es clave para entender el caso de Britney Spears en California, porque define exactamente el tipo de acuerdo legal que aceptó.

Un “wet reckless” no es un delito independiente como tal, sino un acuerdo (plea deal) que reduce un cargo de DUI (Driving Under the Influence, conducir bajo alcohol o drogas) a conducción temeraria con alcohol involucrado.

Se le dice “wet” (húmedo) porque implica que hubo alcohol o sustancias, pero no se procesa como un DUI completo.

En términos simples:

DUI = delito más grave

Wet reckless = versión reducida del DUI

Las autoridades en California suelen ofrecerlo cuando:

Es la primera infracción

No hubo accidentes ni heridos

El nivel de alcohol no es extremadamente alto

El acusado coopera (por ejemplo, entra a rehabilitación)

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