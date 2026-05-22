¡El Sombrero Seleccionador habló! Estos famosos serían de Hufflepuff y quizá no lo sabías

La saga de Harry Potter sigue siendo una de las más queridas de todos los tiempos y la llamada “pottermanía” continúa conquistando a nuevas generaciones.

Incluso muchas celebridades han confesado ser grandes fans del universo mágico y, como si el Sombrero Seleccionador hubiera hablado, ya saben perfectamente a qué casa de Hogwarts pertenecen.

Y es que para cualquier fan descubrir su casa es casi obligatorio, pues representa la personalidad y valores con los que más se identifican dentro del mundo mágico. En esta ocasión te contamos qué famosos consideran pertenecer a Hufflepuff, una de las casas más nobles y queridas de Hogwarts.

¿Cómo es la personalidad de Hufflepuff?

Esta casa fue creada por Helga Hufflepuff, una de las cuatro fundadoras de Hogwarts. Sus integrantes destacan por ser leales, pacientes, justos y dedicados, cualidades que los convierten en grandes amigos y compañeros.

Su emblema es un tejón, animal que representa la perseverancia y la fidelidad, mientras que sus colores oficiales son el amarillo y negro.

Entre los personajes más famosos de esta casa se encuentran Newt Scamander, Cedric Diggory, Pomona Sprout y Nymphadora Tonks, quienes se ganaron el cariño de los fans por sus valores y personalidad.

Famosos que se identifican con Hufflepuff

Ed Sheeran

El cantante británico, quien además mantiene una cercana amistad con Rupert Grint, ha revelado en distintas entrevistas que se identifica completamente con Hufflepuff por sus valores y personalidad.

Eddie Redmayne

El actor británico tuvo la oportunidad de formar parte del universo mágico al interpretar a Newt Scamander en la saga de Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

Curiosamente, el actor también se considera parte de Hufflepuff en la vida real e incluso ha defendido con orgullo y humor los valores de esta casa en video.

Dwayne Johnson

El actor y exluchador, mejor conocido como “La Roca”, también ha confesado sentirse identificado con Hufflepuff, especialmente por la lealtad y compañerismo que caracterizan a esta casa.

Margot Robbie

La actriz australiana ha demostrado en varias ocasiones ser una gran fan de Harry Potter. Incluso llegó a contar que su esposo, Tom Ackerley, participó como extra en las películas de la saga, algo con lo que ella bromeó diciendo que de haberlo sabido antes, se habría casado mucho antes con él.

Margot Robbie también ha dicho sentirse identificada con Hufflepuff por los valores y personalidad que representa esta casa.

Famosos que se identifican como estudiantes de Hufflepuff Foto: grosbygroup.com

La magia de Harry Potter continúa uniendo a millones de personas alrededor del mundo, incluidos muchos famosos que no dudan en demostrar su amor por Hogwarts y por la casa que mejor representa su personalidad.