La dura confesión del príncipe Harry sobre su infancia y su rol como padre

El príncipe Harry volvió a acaparar titulares durante su reciente visita a Australia, pero esta vez no por polémicas ni por su relación con la realeza, sino por una de las confesiones más personales que ha hecho hasta ahora sobre la paternidad. En un encuentro centrado en salud mental, el hijo menor de Carlos III habló sin filtros sobre lo que realmente sintió al convertirse en padre de Archie Mountbatten-Windsor.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre la paternidad?

El encuentro, organizado por la fundación Movember en Melbourne, reunió a padres, expertos y familias para hablar sobre los retos emocionales de la crianza moderna. Fue ahí donde Harry confesó que, durante los primeros días tras el nacimiento de su hijo en 2019, experimentó una inesperada sensación de “desconexión”.

Mi esposa era quien estaba creando vida, y yo estaba ahí para presenciarlo”, explicó en referencia a Meghan Markle.

El duque confiesa que sintió una desconexión emocional tras el nacimiento de Archie. IG meghan

Sus palabras resonaron con muchos asistentes, ya que describen una realidad poco visibilizada: la dificultad emocional que algunos padres pueden sentir al inicio de la paternidad. Lejos de idealizar su experiencia, Harry reconoció que convertirse en padre no fue un cambio automático ni perfecto. Esa distancia inicial, explicó, forma parte de un proceso más amplio de adaptación, aprendizaje y construcción del vínculo.

Sin embargo, ese sentimiento evolucionó con el tiempo. El duque aseguró que, tras el nacimiento de Archie, comenzó a experimentar una conexión más profunda, especialmente en los momentos cotidianos. Para él, sostener a su hijo después de un día complicado se convirtió en una experiencia transformadora.

La experiencia de convertirse en padre marcó un antes y un después en su vida. IG meghan

El príncipe Harry revela que toma terapia para ser mejor padre

Uno de los aspectos más reveladores de su intervención fue el papel que jugó la terapia en su camino hacia la paternidad. Harry explicó que, antes de convertirse en padre, tomó la decisión consciente de trabajar en su pasado para poder ofrecer a sus hijos una versión más sana y equilibrada de sí mismo.

Desde el punto de vista de la terapia, quieres ser la mejor versión de ti mismo para tus hijos”, señaló.

La terapia jugó un papel clave en su preparación emocional para ser papá. IG meghan

Este proceso, dijo, implicó enfrentar experiencias personales y emociones no resueltas que arrastraba desde su infancia. No es la primera vez que Harry habla abiertamente sobre salud mental, pero en esta ocasión lo hizo desde un ángulo más íntimo: el de cómo esas herramientas impactan directamente en la crianza.

El príncipe Harry habla sobre su infancia con el rey Carlos III

Durante la conversación, el príncipe también reflexionó sobre cómo han cambiado las dinámicas familiares con el paso del tiempo. A diferencia de generaciones anteriores, aseguró que hoy existen diálogos más abiertos entre padres e hijos.

Hay conversaciones que ahora están ocurriendo en los hogares que nunca existieron entre mis padres y yo”, confesó, haciendo alusión indirecta a su propia experiencia como hijo dentro de la familia real británica.

El príncipe reflexiona sobre cómo ha cambiado la paternidad en las nuevas generaciones. IG meghan

En ese sentido, Harry planteó una idea que llamó especialmente la atención: la evolución generacional. Para él, los hijos representan una oportunidad de crecimiento.

Nuestros hijos son nuestra mejora”, afirmó, aclarando que no se trata de una competencia entre generaciones, sino de un proceso de aprendizaje continuo.

El duque apuesta por una crianza más consciente y emocionalmente presente. IG meghan

Las declaraciones de Harry han abierto una conversación necesaria sobre la paternidad moderna. Hablar de dudas, emociones complejas y procesos personales sigue siendo poco común, especialmente en figuras públicas de alto perfil. Con esta confesión, el duque de Sussex refuerza la imagen que ha construido en los últimos años: la de un hombre dispuesto a cuestionar los modelos tradicionales y apostar por una crianza más consciente.