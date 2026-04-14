Harry y Meghan regresan a Australia y desatan locura

La llegada del príncipe Harry y Meghan Markle a Australia ha provocado una auténtica revolución mediática. Ocho años después de su última visita oficial como miembros activos de la realeza británica, la pareja ha regresado a Oceanía con una gira de cuatro días que, aunque catalogada como “privada”, ha despertado una enorme expectación.

El príncipe Harry y Meghan Makle llegaron a Australia

El viaje comenzó en Melbourne, donde fueron recibidos con entusiasmo por decenas de personas. Su primera parada fue el Royal Children's Hospital, un lugar clave dentro de su agenda, donde convivieron con pacientes, familias y personal médico. Ahí, la reacción del público fue inmediata: aplausos, gritos de emoción y un ambiente que recordó a sus días como figuras oficiales de la monarquía.

El Royal Children's Hospital fue el primer escenario de su gira. Reuters

Durante la visita, ambos participaron en actividades terapéuticas, conversaron con niños hospitalizados y mostraron su lado más cercano. Este tipo de apariciones refuerza la narrativa que han construido desde su salida de la familia real: una imagen más humana, comprometida con causas sociales y alejada del protocolo tradicional.

¿Por qué Harry y Meghan visitaron Australia?

Lejos de los actos oficiales y las obligaciones institucionales que marcaron su visita en 2018, este nuevo recorrido responde a una agenda diseñada por ellos mismos. Sin la presencia de sus hijos, Archie y Lilibet, los duques han centrado su tiempo en compromisos empresariales, filantrópicos y encuentros con organizaciones sociales.

Su visita a Melbourne provocó euforia entre seguidores. Reuters

En Sídney y Canberra continuarán con actividades relacionadas con salud mental, apoyo a comunidades vulnerables y proyectos vinculados a los veteranos de guerra, una causa especialmente cercana a Harry a través de iniciativas como los Juegos Invictus.

Mientras Harry participará en foros sobre liderazgo y bienestar, Meghan encabezará un exclusivo evento enfocado en el empoderamiento femenino, consolidando su faceta como figura mediática y empresarial.

¿Por qué el viaje de Harry y Meghan en Australia ha sido controversial?

Aunque el recibimiento en Melbourne fue cálido, el viaje no ha estado exento de polémica. Uno de los temas más comentados ha sido el financiamiento de la gira. Al no tratarse de una visita oficial, ni el gobierno británico ni el australiano están obligados a cubrir los gastos, lo que ha generado dudas sobre quién asume los costos.

El financiamiento de la gira sigue siendo un misterio. Reuters

Según reportes del Daily Mail, la logística del viaje ha representado un verdadero desafío. La seguridad, en particular, ha sido un punto delicado, ya que la pareja perdió la protección financiada por la Corona tras su salida en 2020. Esto ha obligado a depender de organizadores privados y patrocinadores, lo que ha generado críticas en la opinión pública.

Incluso se ha difundido una petición ciudadana que busca evitar que los contribuyentes australianos financien cualquier aspecto de la visita, reflejando un cambio en la percepción del público desde su última gira.

El polémico evento de Meghan Markle

Uno de los eventos más comentados será la participación de Meghan en un exclusivo retiro en Sídney, enfocado en bienestar y estilo de vida. Con un costo elevado por asistente, el encuentro ha generado tanto interés como cuestionamientos, especialmente por el historial de sus organizadores y las condiciones del recinto, actualmente en remodelación.

La pareja apostó por una agenda social y filantrópica. Reuters

Aun así, el evento refuerza la nueva etapa de Meghan como figura independiente, alejada del rol tradicional de la realeza y más cercana al mundo del emprendimiento y la influencia social.

Más allá de la polémica, el regreso de Harry y Meghan a Australia tiene un fuerte componente simbólico. Este fue uno de los países donde recibieron mayor cariño durante su etapa como representantes de la Corona, y ahora buscan reconectar con ese público desde una nueva posición.

La gran incógnita es si este viaje logrará consolidar su nueva narrativa o si las controversias terminarán opacando el entusiasmo inicial. Por ahora, lo que es seguro es que Harry y Meghan han vuelto a Australia… y, una vez más, han conseguido que todos hablen de ellos.