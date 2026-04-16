¡Cuidado con la reventa! Así es el sistema antifraude para los boletos de Ed Sheeran en México

El concierto de Ed Sheeran en México transforma por completo la forma en la que se comprarán los boletos. El artista británico decidió dejar fuera a Ticketmaster y apostar por un sistema distinto, con reglas más estrictas para evitar la reventa.

La decisión impacta directamente a quienes buscan asistir, ya que elimina prácticas habituales como las preventas bancarias y modifica el acceso mismo al evento.

Así funcionará la venta de boletos para Ed Sheeran en México

Para esta fecha en México, los boletos de Ed Sheeran no estarán disponibles en las plataformas tradicionales. En su lugar, la venta se realizará exclusivamente a través de Funticket, con un esquema que busca mayor control sobre cada entrada.

La venta general arrancará el próximo 20 de abril a las 11:00 horas, sin fases previas ni beneficios para tarjetas bancarias. Es decir, todos los fans tendrán acceso al mismo tiempo, sin filtros ni prioridades.

Este cambio responde a una postura clara del equipo del cantante frente al modelo actual de distribución de boletos, especialmente en medio del contexto legal que enfrenta Ticketmaster en Estados Unidos por temas de competencia.

Ed Sheeran se presentará en el Estadio Ciudad de los Deportes Instagram

Tendrá boletos nominativos y control de acceso

Uno de los cambios más relevantes para el concierto de Ed Sheeran en México es que los boletos serán nominativos. Esto significa que cada entrada estará vinculada al nombre del comprador, quien deberá presentar una identificación oficial el día del evento para poder ingresar.

Además, si una persona compra varios boletos, todo el grupo deberá entrar junto con el titular de la compra. En caso de que esta persona no esté presente, el acceso podría ser negado, incluso si los acompañantes tienen sus entradas.

El proceso también incluye otra medida clave: aunque la compra se confirma por correo electrónico, los boletos digitales se liberarán días antes del concierto, lo que reduce el margen para revenderlos en plataformas externas.

Por otro lado, los organizadores advirtieron que cualquier entrada adquirida fuera de los canales oficiales podría ser cancelada sin previo aviso, reforzando la intención de frenar el mercado secundario.

Ed Sheeran en México: así funcionarán los boletos nominativos y la entrega digital Funticket

Un modelo que ya se usa en otros países

El sistema que implementará Ed Sheeran no es nuevo a nivel global, pero sí representa un cambio importante en México. En países como Japón, este tipo de dinámicas ya son comunes e incluso pueden incluir herramientas adicionales como el reconocimiento facial para validar el acceso.

La lógica detrás de estas medidas es simple: asegurar que los boletos lleguen a fans reales y no a revendedores. En mercados donde la demanda supera ampliamente la oferta, este tipo de controles se han convertido en una alternativa para equilibrar el acceso.

En el caso mexicano, donde la reventa suele ser un problema recurrente en conciertos de alta demanda, la aplicación de este modelo genera expectativa sobre su funcionamiento real.

Ed Sheeran en México: así funcionarán los boletos nominativos y la entrega digital Europa Press

Ed Sheeran se aleja de los recintos habituales para conciertos

Además del cambio en la venta de boletos, el show también se aleja de los recintos habituales. En lugar de un estadio masivo o una arena tradicional, el concierto se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes, anteriormente conocido como Estadio Azul.

La elección del recinto también forma parte de la propuesta de esta gira, que busca ofrecer una experiencia distinta en comparación con otros artistas que suelen apostar por venues más grandes o convencionales.

Por ahora, el concierto está programado para el 11 de diciembre, y hasta el momento es la única fecha confirmada de Ed Sheeran en México. Con este esquema de venta y acceso, el evento se perfila como uno de los más distintos del año para el público local.