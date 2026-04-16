¿Qué fue de Shannon Elizabeth tras American Pie?; actriz abrirá su OnlyFans

Shannon Elizabeth, famosa actriz de American Pie, se volvió tendencia tras anunciar un nuevo proyecto que marca un cambio importante en su trayectoria. Aunque durante años fue reconocida por su participación en el cine comercial, ahora busca abrir una etapa distinta, en la que pueda manejar su propia imagen.

Durante finales de los años noventa y principios de los 2000, la actriz logró consolidar una carrera visible en Hollywood gracias a su aparición en producciones juveniles que tuvieron gran impacto. Su papel en la saga American Pie la convirtió en una figura popular.

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La diferencia entre el personaje y su vida real

El personaje de Nadia, al que dio vida en American Pie, fue clave para que el público la identificara como una figura sensual y segura. Sin embargo, con el paso del tiempo, Shannon Elizabeth ha explicado que esa imagen fue parte de un trabajo actoral y no un reflejo de su forma de ser.

“Para mí, era un papel que me tocó interpretar, pero en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, jamás. Incluso en casa siempre voy tapada”, dijo en entrevista a People.

También profundizó en cómo esa percepción se mantuvo durante años:

“Tengo amigas que duermen desnudas y no les importa andar así por ahí. Yo nunca fui así, pero como ese fue el rol por el que la gente me conoció, todo el mundo asumió que yo era esa chica”.

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Shannon Elizabeth incursiona en OnlyFans

Tras su separación de Simon Borchert, con quien se casó en 2021, la actriz parece estar viviendo una transformación personal y profesional. Esta semana dio a conocer que lanzará su propia cuenta en OnlyFans, una decisión que responde a su deseo de tener mayor independencia en su carrera.

“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”.

Además, destacó por qué eligió esta plataforma:

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“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro”.

Cabe recordar que, además de American Pie, Shannon Elizabeth participó en otras producciones conocidas de principios de los 2000 como Scary Movie, 13 fantasmas y Realmente amor.

Shannon Elizabeth y su compromiso con la protección animal

Más allá de su carrera en el entretenimiento, la actriz ha dedicado una parte importante de su vida a la defensa de los animales. Su interés comenzó con el rescate de perros y gatos en Los Ángeles, actividad que con el tiempo se transformó en un compromiso más amplio.

“Empecé a buscar refugios para perros y gatos en Los Ángeles porque los perros era lo que conocía”, comentó en su momento sobre sus primeros pasos en este camino.

En 2001, creó la fundación Animal Avengers, con el objetivo de apoyar distintas causas relacionadas con el bienestar animal. Sin embargo, hubo un momento que marcó un antes y un después en su activismo.

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“Hubo una publicación de Instagram que vi una noche donde un guardabosques estaba caminando en el campo y encontró un elefante que había sido cazado furtivamente. Lo primero que ves es el tronco que estaba separado del resto de su cuerpo y mientras lo ves, se mueve y te das cuenta de que sigue vivo y pide ayuda a gritos, pero nadie viene. No pude dejar de llorar durante días. No podía quitármelo de la cabeza”.

A partir de ahí, comenzó a investigar más sobre la problemática y entendió la magnitud del problema.

“Empecé a investigar qué era y me di cuenta de que había una grave crisis de caza furtiva en otras partes del mundo”.

Desde hace ocho años, Shannon Elizabeth reside en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde continúa desarrollando su labor en favor de distintas especies. Su trabajo busca generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan muchos animales en peligro.

“Quiero encontrar formas de ayudar a estos animales ahora porque, si existe la posibilidad de que se extingan durante nuestra vida y no hacemos nada, ¿qué tipo de personas somos?”.

Además de su activismo, también ha encontrado formas creativas de recaudar fondos. A finales de 2024 organizó un evento junto a Charity Series of Poker con el objetivo de apoyar su fundación.

“El póker fue una parte importante de mi vida y ahora puedo usarlo para ayudar a los animales que tanto necesitan protección”, explicó.

PJG