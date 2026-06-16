¿Cuánto cuesta estudiar en Eton? La exclusiva escuela donde se formará el príncipe George

El futuro rey de Reino Unido ya tiene definido su próximo destino académico. El Palacio de Kensington confirmó que el príncipe George, hijo mayor de los príncipes de Gales, comenzará sus estudios en el prestigioso Eton College a partir de septiembre, siguiendo así los pasos de su padre, el príncipe William.

¿Cuál es la historia de Eton?

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI de Inglaterra, Eton College es considerado uno de los internados más prestigiosos del mundo. Ubicado en Berkshire, a pocos minutos del Castillo de Windsor, el colegio lleva casi seis siglos formando a miembros de la aristocracia, políticos, empresarios, artistas y futuros líderes.

Eton College es una de las escuelas más exclusivas e influyentes del Reino Unido. IG eton.college

Por sus aulas han pasado 20 primeros ministros británicos, entre ellos David Cameron y Boris Johnson. También figuran entre sus antiguos alumnos escritores como George Orwell, creadores como Ian Fleming y actores como Tom Hiddleston, Eddie Redmayne y Hugh Laurie.

La institución alberga a más de mil estudiantes de entre 13 y 18 años y mantiene una reputación basada tanto en la excelencia académica como en la formación del carácter y el liderazgo.

¿Cuánto cuesta estudiar en Eton College en 2026?

Actualmente, estudiar un año completo en Eton cuesta alrededor de 63 mil libras esterlinas, una cifra que supera los 84 mil dólares anuales. Convertido a moneda europea, el coste ronda los 74 mil euros por curso.

Y esa cantidad no incluye necesariamente todos los gastos adicionales. Uniformes, excursiones, actividades especiales, viajes y algunos programas extracurriculares pueden incrementar considerablemente el presupuesto final.

La matrícula anual supera las 63 mil libras esterlinas, sin contar gastos adicionales. AFP

Aun así, el colegio mantiene programas de becas y ayudas económicas para estudiantes con talento académico que no podrían asumir el coste total de la matrícula.

Para la mayoría de las familias, la cifra resulta inalcanzable. Sin embargo, para la aristocracia británica y algunas de las familias más influyentes del mundo, Eton sigue siendo una de las opciones educativas más codiciadas.

¿Cuál es la historia del príncipe William en Eton?

William ingresó en Eton en 1995 y se convirtió en el primer futuro monarca británico en estudiar allí. Su experiencia fue tan positiva que durante años habló públicamente de lo mucho que disfrutó esa etapa.

El hijo mayor de William y Kate seguirá los pasos de su padre en la prestigiosa institución. Reuters

Posteriormente también acudió su hermano, el príncipe Harry, duque de Sussex. Durante meses se especuló con la posibilidad de que George asistiera a Marlborough College, la escuela donde estudió Catalina, princesa de Gales.

Esa alternativa habría permitido que el joven compartiera eventualmente centro educativo con su hermana Charlotte. Finalmente, la familia optó por mantener la tradición paterna.

Las exclusivas tradiciones que distinguen a Eton del resto de las escuelas

Eton conserva muchas tradiciones que parecen sacadas de otra época. Su uniforme es probablemente uno de los más reconocibles del mundo: frac negro, chaleco, camisa blanca, corbata y pantalones de raya diplomática.

Los alumnos participan en actividades exclusivas del colegio. Entre ellas destaca el famoso Eton Wall Game, un deporte prácticamente único que se juega junto a un largo muro de ladrillo y cuyas reglas son tan complejas que pueden pasar años sin que ningún equipo consiga anotar.

George comenzará esta nueva etapa como segundo en la línea de sucesión al trono. Reuters

Eton presume de una educación moderna basada en tecnología, investigación, innovación y desarrollo personal. Además de materias académicas, ofrece programas de arte, música, teatro, diseño, sostenibilidad, actividades al aire libre y una amplia oferta deportiva.

La cercanía con la residencia familiar de Windsor fue otro factor clave para los príncipes de Gales. Aunque George vivirá como interno, podrá permanecer relativamente cerca de sus padres y de sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Con esta decisión, el joven heredero de 12 años inicia una nueva etapa que no solo marcará su adolescencia, sino también la preparación de quien algún día estará destinado a convertirse en rey.