¿Invitado de honor? El príncipe William da pistas sobre su asistencia a la boda de Taylor Swift

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue siendo uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento, pero ahora un inesperado nombre se sumó a la conversación: el del príncipe William. Y es que el heredero al trono británico sorprendió al reaccionar públicamente a los rumores sobre una posible invitación al enlace de la cantante.

¿El príncipe William fue invitado a la boda de Taylor Swift?

Todo ocurrió durante una reciente participación de William en el programa de radio británico Heart Breakfast, donde los conductores Jamie Theakston y Amanda Holden aprovecharon para preguntarle directamente sobre la boda del año. Aunque muchos esperaban una respuesta diplomática o una negativa inmediata, el príncipe optó por alimentar todavía más el misterio.

William aseguró que espera recibir una invitación al enlace. IG

“Sin comentarios”, respondió entre risas cuando le preguntaron si ya había recibido invitación. Pero lejos de cerrar el tema, añadió una frase que rápidamente encendió las redes sociales:

Espero, y estoy seguro, de que habrá alguna invitación, pero ya veremos”.

¿Cuál es la relación entre el príncipe William y Taylor Swift?

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, especialmente porque desde hace años existe una relación muy cercana entre la familia real británica y Taylor Swift. De hecho, William ha demostrado públicamente ser fan de la artista gracias al entusiasmo de sus hijos, especialmente de la princesa Charlotte.

La familia real mantiene una cercana relación con Taylor Swift. IG

Durante la misma entrevista, el príncipe confesó que Charlotte sigue completamente “obsesionada” con la cantante estadounidense y recordó la experiencia que vivieron juntos en junio de 2024 cuando asistieron al The Eras Tour en el estadio Wembley de Londres.

“Fue increíble”, comentó William sobre el concierto al que acudió acompañado por Charlotte y el príncipe George. “Se podía sentir cómo temblaba el suelo cuando todos bailaban”.

Aquella noche terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la gira, ya que el príncipe y sus hijos convivieron con Taylor Swift y Travis Kelce tras bambalinas. Incluso posaron juntos para varias selfies que tanto la cantante como la familia real compartieron después en redes sociales.

Swift publicó entonces una fotografía junto a William con el mensaje: “Feliz cumpleaños, M8”, mientras que el príncipe agradeció públicamente a la artista por el “gran concierto”.

¿Cómo inicio la amistad entre el príncipe William y Taylor Swift?

Sin embargo, la amistad entre Taylor y William no comenzó ahí. Su historia se remonta a 2013, cuando coincidieron en una gala benéfica organizada en el Palacio de Kensington junto a Jon Bon Jovi.

La amistad entre Taylor Swift y William comenzó en 2013. Grosby

Aquella noche, Taylor convenció al príncipe de subir al escenario para cantar “Livin’ on a Prayer”, una escena que terminó convirtiéndose en parte de la cultura pop. Años después, William recordó la anécdota asegurando que prácticamente no pudo negarse cuando Taylor lo tomó del brazo y le pidió acompañarla frente al público.

Ahora, con los preparativos de la boda, internet ya imagina una ceremonia repleta de celebridades, figuras del deporte y hasta miembros de la realeza británica.

Internet ya imagina una boda con realeza, pop y NFL. Grosby

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente la fecha del enlace, diversos medios estadounidenses aseguran que la ceremonia podría celebrarse el próximo 3 de julio en Nueva York. Según versiones cercanas a la pareja, ambos desean mantener la boda lo más privada posible, apostando por un evento íntimo lejos del exceso mediático.