Por primera vez, Kate Middleton y el príncipe William hablan del caso Epstein

El silencio de la familia real británica en torno al caso Jeffrey Epstein comienza, poco a poco, a resquebrajarse. Por primera vez desde la publicación de una nueva oleada de archivos relacionados con el financiero estadounidense, el príncipe William y Kate Middleton se pronunciaron públicamente sobre el escándalo.

¿Qué dijeron Kate y William sobre Epstein?

A través de un comunicado difundido por el Palacio de Kensington, un portavoz confirmó que los príncipes de Gales están “profundamente preocupados por las continuas revelaciones” y que sus pensamientos “siguen centrados en las víctimas”.

Los príncipes de Gales aseguran estar profundamente preocupados y centran su mensaje en el apoyo a las víctimas. Reuters

Se trata de la primera reacción oficial de William y Kate desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos millones de documentos, fotografías y correos electrónicos que reavivaron el escrutinio sobre la relación entre Epstein y el expríncipe Andrés.

La declaración llegó en un momento especialmente simbólico. William, de 43 años, inició ese mismo día una visita oficial de tres días a Arabia Saudita, en la que busca reforzar los lazos comerciales, energéticos y de defensa entre Reino Unido y el país del Golfo.

En Riad, el heredero al trono no pudo evitar que el tema dominara las preguntas de la prensa, reflejo de la presión mediática que rodea actualmente a los Windsor.

El comunicado del Palacio de Kensington marca un giro en la estrategia de silencio de la familia real. Reuters

¿Quién de la realeza ha hablado sobre el caso Epstein?

Hasta ahora, el único miembro de la familia real que se había pronunciado públicamente era el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, quien a principios de febrero subrayó la importancia de no perder de vista a las víctimas.

Aunque su respuesta fue interpretada como evasiva, marcó el inicio de una postura oficial que ahora William y Kate han respaldado con un mensaje claro de preocupación y solidaridad.

El pronunciamiento ocurre mientras William realiza una visita oficial a Arabia Saudita. Reuters

¿Qué muestran los nuevos archivos del caso Epstein?

El renovado interés por el caso Epstein se produjo tras la publicación de más de un centenar de fotografías inéditas, entre ellas varias en las que aparece Andrew Mountbatten-Windsor acompañado de mujeres no identificadas.

A esto se sumaron correos electrónicos comprometedores, incluidos intercambios entre Epstein y Sarah Ferguson, exesposa del expríncipe, con comentarios que han generado una fuerte reacción pública por su tono y contenido.

Las nuevas fotografías incluidas en los archivos Epstein han reavivado las sospechas sobre los vínculos personales de Andrés. Reuters

Los vínculos de Andrés con Epstein no son nuevos. Desde 2019, cuando fue acusado de agresión sexual por Virginia Giuffre —una de las principales víctimas del financiero—, su figura se convirtió en una carga para la monarquía.

Aunque el expríncipe siempre negó las acusaciones y alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2021, el daño a su reputación fue irreversible. En octubre de 2025, la familia real confirmó oficialmente que había sido despojado de sus títulos, honores y privilegios, y que dejaría su residencia en Royal Lodge para mudarse a una propiedad privada del rey.

¿Qué ha dicho el rey Carlos III sobre el caso Epstein?

El contexto se volvió aún más delicado tras la publicación póstuma de las memorias de Giuffre, así como por nuevas afirmaciones que sugieren posibles delitos ocurridos en espacios vinculados a la realeza, extremos que la policía británica estaría evaluando.

El propio rey Carlos III ha manifestado su “profunda preocupación” y aseguró que colaborará con las autoridades si así se le solicita.

Mientras tanto, la presión social y mediática no cesa. La imagen de la monarquía, ya debilitada por otras crisis internas, enfrenta uno de sus momentos más complejos.

La presión mediática y social aumenta sobre la monarquía británica en uno de sus momentos más delicados. Reuters

En este escenario, la postura de William y Kate adquiere un peso especial: su mensaje, breve pero contundente, busca marcar distancia, reafirmar apoyo a las víctimas y proteger el futuro de una institución que hoy vuelve a estar bajo la lupa.

El caso Epstein, lejos de cerrarse, continúa revelando capas incómodas para la realeza. Y aunque los príncipes de Gales han optado por una declaración medida, su intervención confirma que el escándalo ha alcanzado un punto en el que el silencio ya no es una opción.

