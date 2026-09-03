Premios Juventud 2026: Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos; su look roba miradas

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a aparecer juntos públicamente, esta vez durante los Premios Juventud 2026, celebrados en Starlite Marbella, España. La pareja llegó a la gala y posó ante las cámaras, aunque fue el atuendo elegido por la cantante el que rápidamente concentró la atención.

Aguilar apostó por un conjunto completamente blanco con una estética cercana a la moda nupcial, una elección que generó comentarios debido a su matrimonio con Nodal. El cantante, por su parte, optó por un estilismo formal para acompañar a su esposa durante la ceremonia.

La presencia de ambos en el evento también tiene relevancia en el ámbito profesional, pues los dos artistas cuentan con tres nominaciones y participaron en la preparación de distintos números musicales para la gala.

Foto: X @NodalEncantada

¿Por qué el vestido de Ángela Aguilar llamó tanto la atención?

El look de Ángela Aguilar se convirtió en uno de los temas más comentados de la alfombra roja debido a su apariencia inspirada en la vestimenta de una novia. El color blanco, la silueta y los detalles de la propuesta hicieron que varios asistentes y usuarios de redes sociales relacionaran inmediatamente su imagen con el día de su boda.

La intérprete complementó el conjunto con accesorios y un peinado elegante que mantuvo la estética sofisticada de su aparición.

Aunque Aguilar no presentó el atuendo como una referencia directa a su boda, la elección cobró especial significado debido a que está casada con Christian Nodal desde julio de 2024.

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada realizada en Morelos, después de que su relación se hiciera pública durante ese mismo año.

¿Qué importancia tienen los Premios Juventud 2026 para la pareja?

La edición 2026 de los Premios Juventud marcó un momento particular para la ceremonia, ya que por primera vez se realizó fuera del continente americano. Marbella fue la ciudad elegida para recibir a diversas figuras de la música latina.

Ángela Aguilar y Christian Nodal formaron parte de los artistas que participaron en la gala, además de llegar como nominados en distintas categorías relacionadas con la música mexicana y regional.

Ambos también prepararon presentaciones musicales antes del evento, por lo que su presencia en España no se limitó a la alfombra roja.

Más de Christian Nodal y Ángela Aguilar en la alfombra de premios Juventud pic.twitter.com/MDcsCbtrrD — Christian Nodal (@NodalEncantada) September 3, 2026

¿Cuáles son las nominaciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar llegó a la ceremonia con tres candidaturas. Entre ellas se encuentra la relacionada con “China de los ojos negros”, además de otras categorías vinculadas con producciones discográficas, canciones y colaboraciones.

Christian Nodal también recibió tres nominaciones. Una de ellas corresponde a la categoría de mejor álbum de música mexicana por “¿Quién + cómo yo?”.

El intérprete también aparece entre los candidatos a mejor canción mariachi por “Un vals”, mientras que su tercera candidatura corresponde a una categoría relacionada con la música regional mexicana.

¿Qué nuevo proyecto prepara Ángela Aguilar?

Mientras continúa con sus presentaciones y compromisos profesionales, Ángela Aguilar también trabaja en una nueva etapa musical.

La cantante confirmó que su próximo álbum ya está terminado y adelantó que parte de las canciones fueron compuestas durante un viaje a Nashville, Estados Unidos. El proyecto representa una nueva dirección dentro de su carrera, especialmente por la inclusión de temas escritos en inglés.

Hasta el momento, la intérprete no ha revelado la fecha exacta en la que llegará el material a plataformas ni ha dado a conocer todos los detalles de su contenido.

Durante una conversación con Jomari Goyso para Despierta América, Aguilar también habló sobre sus planes personales y respondió cómo se imagina dentro de diez años.

Foto: X@NodalEncantada

Sin embargo, sus declaraciones no representan un anuncio de embarazo ni establecen una fecha para convertirse en madre. Aguilar explicó que se trata de una expectativa personal a futuro.

Cantando, feliz, siendo mamá”, expresó la cantante.

Los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar han circulado en diferentes momentos desde su matrimonio con Christian Nodal. En redes sociales, algunas fotografías, videos y elecciones de vestuario han sido interpretados por usuarios como supuestas señales de que la cantante estaría esperando un bebé.

Hasta ahora, ni Aguilar ni Nodal han confirmado un embarazo.

Las especulaciones volvieron a cobrar fuerza durante julio y agosto de 2026, principalmente después de algunas apariciones públicas de la cantante y de fotografías relacionadas con la celebración del cumpleaños de Pepe Aguilar.

Algunas publicaciones en redes sociales también señalaron como supuesto indicio que Aguilar habría evitado consumir alcohol durante una reunión. No obstante, estas versiones se basan en interpretaciones de usuarios y no cuentan con una confirmación oficial.

Foto: IG

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar sobre su nueva etapa?

La cantante también ha reconocido que durante un periodo decidió mantenerse alejada de la exposición mediática. Ahora, Aguilar asegura que atraviesa una etapa diferente y concentra parte de sus esfuerzos en la creación de nueva música.

El próximo álbum se convirtió en uno de sus principales proyectos profesionales. Sobre el material, la intérprete confirmó que ya está terminado y que algunas de sus canciones fueron creadas durante su estancia en Nashville.

Por ahora, el público deberá esperar para conocer la fecha de lanzamiento y los detalles completos de un disco que podría mostrar una faceta diferente de Ángela Aguilar.