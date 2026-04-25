¿Siguen juntos? Ángela Aguilar y Nodal reaparecen en romántico paseo

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a aparecer juntos en redes sociales, luego de los rumores de una posible separación que circularon en los últimos días.

La pareja compartió un momento íntimo: un recorrido a caballo que deja ver que su relación sigue firme, algo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Ángela Aguilar comparte video con Nodal y desata reacciones

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar publicó un video en el que se le ve cabalgando, mientras a su lado aparece Christian Nodal, también a caballo.

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de un momento juntos, lo que reavivó la conversación en redes sobre su relación. Por su parte, Nodal también compartió en sus stories una imagen similar, confirmando que estaban juntos.

El video está acompañado del tema “Lo Tienes Todo” de Julión Álvarez y Su Norteño Banda, lo que añadió un toque romántico a la publicación.

Las reacciones no se hicieron esperar: seguidores expresaron emoción y alivio al verlos nuevamente juntos.

Reaparición de Ángela Aguilar y Nodal calma dudas entre fans

Esta es la primera vez que la pareja reaparece junta desde que comenzaron los rumores, alimentados por su ausencia en redes y eventos públicos.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el concierto del 22 de abril de 2026 en el Feria Nacional de San Marcos 2026, donde algunos fans notaron la ausencia de Ángela Aguilar en la presentación de Nodal.

Esto generó dudas sobre el estado de su relación, aunque ninguno de los dos había dado declaraciones al respecto.

Nuevo disco en homenaje a Antonio Aguilar

Lejos de su vida personal, Ángela Aguilar también ha dado de qué hablar por su música. Recientemente, anunció un nuevo proyecto discográfico cargado de nostalgia, dedicado a su abuelo, el icónico Antonio Aguilar.

La cantante compartió un adelanto acompañado del hashtag #ChinaDeLosOjosNegros, una de las canciones más emblemáticas del repertorio ranchero, popularizada por Antonio Aguilar durante las décadas de 1960 y 1980.

Con esta nueva versión, Ángela rinde homenaje a una de las figuras más importantes de su familia y de la música mexicana.

Aunque ninguno ha hablado directamente sobre los rumores, las recientes publicaciones parecen responder a la pregunta que muchos fans se hacían: la pareja sigue junta.

Las imágenes, más que palabras, dejaron claro que continúan compartiendo momentos juntos, disipando así las dudas.