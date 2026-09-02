Sheinbaum niega divisiones en la 4T y acusa de “machista” la idea de que AMLO gobierna detrás de ella

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que existan divisiones al interior de la Cuarta Transformación y negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenga alguna influencia o injerencia en las decisiones de su administración, al considerar que la idea de que el exmandatario gobierna detrás de ella tiene un trasfondo “muy machista”.

En sus declaraciones, Sheinbaum Pardo sostuvo que López Obrador ha mantenido una actitud de respeto hacia su gobierno desde que dejó la Presidencia y aseguró que nunca le ha enviado instrucciones para tomar determinadas decisiones.

El presidente López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno, no ha mandado ningún mensaje que diga: haz esto, haz aquello”, apuntó.

La mandataria agregó que el expresidente se encuentra concentrado en la elaboración de su segundo libro, por lo que descartó que esté interviniendo en los asuntos de la administración federal.

Sheinbaum califica de “machista” versión sobre AMLO

Sheinbaum cuestionó las versiones que señalan que López Obrador continúa gobernando detrás de ella y sostuvo que ese planteamiento minimiza la capacidad de las mujeres para ejercer plenamente el poder y tomar decisiones.

Esta idea de que detrás de la presidenta está gobernando López Obrador es una idea muy machista, la verdad, de que las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de saber o de que no hay capacidad de nadie más que el presidente López Obrador”, externó.

La presidenta defendió así su autonomía al frente del Ejecutivo federal y acusó a sus opositores de intentar generar la percepción de que existe una ruptura o confrontación dentro de la Cuarta Transformación.

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Los candidatos en Morena los pone el pueblo

En otro momento, Claudia Sheinbaum rechazó que la Presidencia de la República tenga el control sobre la selección de candidatos de Morena para los distintos procesos electorales.

La mandataria explicó que la definición de los aspirantes del partido guinda se realiza mediante encuestas y sostuvo que este mecanismo ha sido uno de los factores que han permitido mantener la aprobación de la Cuarta Transformación.

“Los candidatos los pone el pueblo porque lo ponen las encuestas, ni siquiera la presidenta participa ni en su momento el presidente López Obrador, eso es lo que le daba enorme aprobación a nuestro movimiento”, refirió.

Sheinbaum insistió en que ni ella ni López Obrador han intervenido directamente en la selección de candidatos y destacó que son los ciudadanos, a través de las encuestas, quienes determinan quiénes representan al movimiento en los procesos electorales.