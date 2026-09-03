"Fue muy valiente": así despiden a Aleyda Romero, empleada asesinada junto a Jonathan Meléndez

El dolor llegó a San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco, Estado de México. Ahí, familiares y amigos de Aleyda Romero se reunieron para velar a la joven de 21 años, quien perdió la vida en el mismo hecho en el que fueron asesinados Jonathan Meléndez y miembros de su familia.

Los restos de Aleyda fueron entregados a sus familiares y trasladados a la comunidad, donde comenzó la despedida. Para quienes la conocieron, no se trata solamente de recordar a una joven que salió a trabajar y no regresó a casa, sino también de reconocer lo que hizo en sus últimos momentos.

De acuerdo con el reporte de la corresponsal María de los Ángeles Velasco para Imagen Radio con Raúl Flores, los familiares de Aleyda creen que la joven intentó defender a uno de los menores que tenía bajo su cuidado.

Una de sus tías contó que Aleyda llevaba alrededor de un año y medio trabajando con la familia. Durante ese tiempo había creado un vínculo cercano con los niños, a quienes quería mucho. Por eso, sus familiares consideran que, al momento de la agresión, pudo haber intentado protegerlos.

Fue muy valiente, es una de las ideas que más se repite entre quienes acudieron a despedirla.

Familiares de Aleyda piden justicia

La noticia ha dejado tristeza y enojo entre sus seres queridos. Aleyda, dicen, simplemente estaba trabajando cuando ocurrió la tragedia que terminó con su vida.

Familiares y amigos que acudieron a la velación también han pedido que se haga justicia y que el asesinato de la joven no quede impune.

La corresponsal explicó que en San Martín Cuautlalpan todavía se conservan distintas costumbres para despedir a los muertos. Por ello, aunque el cuerpo llegó durante la tarde ya preparado, estaba previsto que posteriormente cambiaran su vestimenta como parte de las tradiciones de la comunidad.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2026. Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. La fiscalía del Estado de México informó que ya hay dos detenidos por su posible participación en el multihomicidio. FOTO: CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Uno de los momentos más significativos será cuando Aleyda sea vestida de virgen antes de ser sepultada en la misma localidad.

Dolor y orgullo por la joven de 21 años

En la comunidad hay sentimientos encontrados. La tristeza por perder a Aleyda está presente entre sus familiares, pero también existe una sensación de orgullo por la manera en que la recuerdan.

Sus seres queridos aseguran que era una joven que quería a los niños y que, si tuvo la oportunidad de protegerlos, no dudó en hacerlo aunque eso significara ponerse en riesgo.

La historia de Aleyda ha quedado ligada a la tragedia que también cobró la vida del músico Jonathan Meléndez y de integrantes de su familia. Sin embargo, durante su despedida, sus familiares buscan que ella no sea recordada únicamente como una víctima más del crimen.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2026. Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. La fiscalía del Estado de México informó que ya hay dos detenidos por su posible participación en el multihomicidio. FOTO: CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Quieren que permanezca en la memoria como Aleyda: una joven de 21 años que estaba trabajando, que había formado un vínculo con los pequeños que cuidaba y que, según sus seres queridos, fue capaz de arriesgarlo todo por ellos.

Ahora, su familia espera darle sepultura y continuar con el reclamo de justicia mientras intenta asimilar una pérdida que, aseguran, nunca debió ocurrir.