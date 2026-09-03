¿Arrepentida? Ángela Aguilar admite que cometió errores en el pasado y la red explota

Ángela Aguilar volvió a hablar de una de las etapas más complicadas de su vida y, esta vez, reconoció que algunas de las declaraciones que hizo durante su adolescencia hoy le provocan incomodidad.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

La cantante reflexionó sobre lo difícil que ha sido crecer frente a las cámaras y cargar desde muy pequeña con el peso de pertenecer a una de las familias más reconocidas de la música mexicana.

La cantante explicó que crecer frente a las cámaras le impidió vivir sus errores como cualquier otra persona. Instagram angela_aguilar_

Durante una conversación con Jomari Goyso para Univision, la intérprete se mostró más abierta sobre las experiencias que ha atravesado tanto en su vida personal como profesional. Entre anécdotas mientras cocinaban, hablaban de música y de su vida cotidiana, Ángela reconoció que mirar algunas de sus antiguas entrevistas le genera cierta vergüenza.

Ángela Aguilar reconoce sus errores y habla de su pasado

La cantante explicó que desde niña recibió de su papá, Pepe Aguilar, una importante enseñanza: respetar el apellido familiar y valorar el esfuerzo detrás de una carrera artística.

La hija de Pepe Aguilar reconoció que la responsabilidad de pertenecer a una famosa dinastía musical llegó a convertirse en una fuerte presión. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Sin embargo, admitió que esa responsabilidad también representó una presión que no siempre supo manejar.

Desde muy pequeña sentí una responsabilidad que muchas veces no pude cumplir y muchas veces por niña dije cosas equivocadas y ahorita veo entrevistas y me da pena”, habría reconocido la artista.

¿De qué se arrepiente Ángela Aguilar? Esto confesó

Para la esposa de Christian Nodal, uno de los mayores retos no fue simplemente equivocarse, sino hacerlo mientras millones de personas observaban cada uno de sus pasos.

Ángela también habló de la fama y confesó que, por momentos, ha llegado a imaginar cómo sería su vida si pudiera conservar la música, pero lejos de la exposición pública. IG nodal

Ángela recordó que el público la ha acompañado desde que era una niña, por lo que prácticamente todas las etapas de su crecimiento quedaron registradas. Desde su perspectiva, eso hizo que momentos de inmadurez que normalmente quedarían en el pasado siguieran presentes.

Me vieron en todas las etapas, en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes”, expresó durante la charla.

La cantante también hizo una comparación sobre lo que significa cometer errores siendo una persona común y hacerlo bajo el escrutinio de la fama.

La intérprete de regional mexicano admitió que al mirar algunas entrevistas antiguas siente vergüenza por las cosas que dijo, Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Según explicó, mientras cualquier adolescente puede equivocarse y aprender de sus experiencias, para alguien famoso una declaración desafortunada puede permanecer durante años y regresar constantemente a las redes sociales.

Ahora equivócate en frente de toda Latinoamérica y que no te lo dejen descansar jamás”, señaló.

Aunque Ángela reconoció que algunas de sus declaraciones del pasado fueron equivocadas, no especificó cuáles. Sus palabras, sin embargo, fueron suficientes para provocar una nueva ola de comentarios en redes sociales, donde las opiniones se dividieron.

Ángela Aguilar confiesa que meses sin salir de casa tras críticas

La conversación también permitió conocer una faceta más vulnerable de Ángela. La intérprete confesó que llegó a pasar entre dos y tres meses prácticamente encerrada en su casa después de las fuertes críticas que recibió.

La esposa de Christian Nodal reveló que llegó a pasar entre dos y tres meses sin salir de casa después de vivir algunas situaciones que la hicieron sentir insegura. IG angela_aguilar_

De acuerdo con su relato, algunas experiencias que calificó como agresiones la hicieron sentir miedo de salir sola, algo que anteriormente hacía con normalidad.

Incluso contó que su psicóloga la animó a retomar poco a poco sus actividades y que durante sus primeras salidas su mamá la acompañó al supermercado.

Ángela aseguró que este periodo también le permitió descubrir una versión diferente de sí misma, aprender a estar en silencio y encontrar cierta tranquilidad lejos de la exposición constante.

Usuarios reaccionan a la última entrevista de Ángela Aguilar

Mientras algunos usuarios consideraron que la cantante simplemente está reconociendo que creció y que no debería ser juzgada eternamente por sus errores de adolescencia, otros interpretaron sus declaraciones como un intento por justificar las polémicas que ha protagonizado en años recientes.

Sus declaraciones generaron una nueva ola de comentarios en redes, donde algunos usuarios consideraron que estaba intentando justificar sus polémicas. Foto: Cuartoscuro.com

Uff evidentemente Ángela Aguilar ha madurado muchísimo, se percibe otra Angela, más consiente, más aterrizada. Definitivamente después de todo lo que ha pasado decidió crecer en el proceso y eso se aplaude”.

Más forzada no se puede ver jaja pero ojalá que nunca se separen si no de quien nos vamos a reír”.

Hay ya déjense de cuentos todo esto solo es para limpiarle la imagen a esta mujer y ya se sabe q le ms van a dar todos los premios todo está planeado ya es a más obvio no puede ser”

Fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en las distintas plataformas donde se compartió la entrevista. Para algunos, sus palabras representan una reflexión sobre crecer bajo los reflectores; para otros, todavía quedan cuentas pendientes con el público.

Actualmente, la cantante intenta continuar con su carrera y tiene nuevos proyectos musicales en puerta. Incluso adelantó que ha compuesto canciones en inglés y que le gustaría realizar una colaboración con Pablo Alborán, además de repetir una colaboración musical con Christian Nodal.