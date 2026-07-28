Premios Juventud 2026: lista de nominados; Carín León es el más nominado

Los Premios Juventud 2026 ya tiene a sus principales contendientes. La nueva edición reunirá a reconocidos exponentes de la música latina, creadores de contenido y diferentes personalidades del entretenimiento que buscarán llevarse uno de los galardones.

¿Cuándo y dónde se realizarán los Premios Juventud 2026?

Por primera vez en la historia de la premiación, España será el país encargado de recibir la ceremonia. El evento está programado para el próximo 3 de septiembre en Marbella.

premios juventud

Este cambio de sede representa una de las novedades más importantes de la edición, además de la participación de artistas españoles que han alcanzado popularidad dentro y fuera de su país.

Carín León es el artista con más nominaciones

Al frente de la competencia aparece Carín León, quien obtuvo nueve nominaciones y se convirtió en el cantante con más candidaturas de este año.

Carín León Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Con siete menciones cada uno, Beéle, Rauw Alejandro y Kany García también se colocaron entre los nombres con mayor presencia en las diferentes categorías.

Dentro de la lista también sobresalen Rosalía, Quevedo y Aitana. Los tres artistas forman parte de la representación española en una edición que, por primera vez, tendrá como escenario la ciudad de Marbella.

Lista de nominados Premios Juventud 2026

Artista Premios Juventud Femenina

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Shakira

Young Miko

Foto: Instagram Shakira

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

Farruko

Maluma

Myke Towers

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Xavi

bad bunny

Grupo o Dúo Favorito del Año

DND I Do Not Disturb

Gente de Zona

Jowell y Randy

La Oreja de Van Gogh

Maná

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Santos Bravos

La Nueva Generación Femenina

Amaia

Angela Leiva

Annasofia

Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La Nueva Generación Masculina

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

DFZM

DIA

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Santos Bravos

Sebas Barcenas

Santos Bravos Instagram

La Nueva Generación Música Mexicana

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola de Cumbia

Low Clika

Mariangela

Omar Camacho

Tombochio

Mi Track Favorito

‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro

‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís

‘Corazón’ - Danny Ocean

‘La perla’ - Rosalía & Yahritza y Su Esencia

‘Me está doliendo’ - Carín León & Alejandro Fernández

Álbum del Año

‘¿Dónde es el after?’ - Rawayana

‘Babylon Club’ - Danny Ocean

‘Better Late Than Never’ - Romeo Santos & Prince Royce

‘Equilibrivm’ - Anitta

‘Lamento en baile’ - Daddy Yankee

‘Lux’ - Rosalía

‘Palabra de to's (seca)’ - Carín León

‘Sinfónico (en vivo)’ - Yandel

‘Stendhal’ - Ozuna & Beéle

‘Tropicoqueta’ - Karol G

Mejor Euro-Song

‘Com Você’ - Judeline & Amaia

‘Da me’ - Bad Gyal

‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo

‘Lárgate’ - Ana Mena

‘Moja1ta’ - Lola Indigo

‘No me tires flores’ - Alejandro Sanz & Rels B

‘Oh si pudiera’ - Manuel Carrasco

‘Si juegas conmigo (ASA25)’ - Juan Magán & Abraham Mateo

‘Superestrella’ - Aitana

‘Todos estamos bailando la misma canción’ - La Oreja de Van Gogh

Girl Power (Girl Power)

‘Amiga mía’ - Karol G & Greeicy

‘Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)’ - Yuridia & Majo Aguilar

‘Choka Choka’ - Anitta & Shakira

‘Fifty Fifty’ - Kenia Os & Lola Indigo

‘Gabriela (Young Miko Remix)’ - Katseye & Young Miko

‘Huir’ - Kany García & Lia Kali

‘La rumba del perdón’ - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

‘Muñeca’ - Bad Gyal & De La Rose

‘Muxaxa’ - Tokischa & La Mas Doll

‘Te apuesto’ - Ha*Ash & María José

Colaboración OMG

‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy

‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko

‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon

‘East LA’ - Will.i.am & Taboo

‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná

‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa

‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carín León

La Mezcla Perfecta

‘A medio vivir’ - Ricky Martin & Carín León

‘Carteras chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi

‘La del proceso’ - Grupo Frontera & Manuel Turizo

‘No quiero hablar’ - Ángela Aguilar & Marc Anthony

‘Una noche contigo’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes

Mejor Dance Track

‘Algo tú’ - Shakira & Beéle

‘Bai-lala’ - Abraham Mateo

‘Dando vueltas’ - Rauw Alejandro

‘Esa diva’ - Melody

‘Motinha 2.0 (Mete marcha) remix’ - Dennis, Luísa Sonza & Emilia

‘No bailes sola (NSM25)’ - Juan Magán & Lucho RK

‘Polaroid’ - Eladio Carrión

‘Secreto (remix)’ - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

‘Sorry Papi’ - Topic & Becky G

‘Yapaque’ - Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat Latino del Año

‘Bendito’ - Rawayana

‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton

‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro

‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)

‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin

‘Con otra’ - Cazzu

‘Cuando una mujer’ - Mariangela

‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera

‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa

‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia

Productor del Año

Andy Clay

Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

MAG

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Mejor Tour

‘Bailemos Otra Vez Tour’ - Chayanne

‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro

‘De Sonora, Para El Mundo’ - Carín León

‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ - Bad Bunny

‘Dinastía Tour’ - Peso Pluma

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira

‘Latinaje Tour’ - Cazzu

‘Lux Tour - Rosalía

‘Mejor Tarde Que Nunca Tour’ - Romeo Santos & Prince Royce

‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná

Mejor Urban Track

‘Al golpito’ - Quevedo & Nueva Línea

‘Alambre púa’ - Bad Bunny

‘Amista’ - Blessd & Ovy On The Drums

‘Aplicándola’ - Farruko

‘Buenos términos’ - Rauw Alejandro

‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee

‘Lleva al Sol’ - Rels B

‘Polaroid’ - Eladio Carrión

‘Se lo juro mor’ - Feid

‘Una aventura’ - Ozuna

Mejor Mezcla Urbana

‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums

‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover

‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión

‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro

‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone

‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi

‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

‘Ta' bien’ - Nicky Jam & Beéle

‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak

Mejor Canción Urbano Rhythmic

‘Apaga la luz’ - Røz & Peso Pluma

‘Buenos días’ - Eladio Carrión

‘No tiene sentido’ - Beéle

‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

‘Pongo’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid

‘Si estás con alguien’ - Omar Courtz

‘Si te vas’ - J Balvin & Jay Wheeler

‘Tengo celos’ - Myke Towers

‘Verano rosa’ - Karol G & Feid

‘Zaza’ - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Mejor Canción Urbano Trap

‘Bienvenida’ - Clarent

‘Breezy’ - Kidd Keo & Neutro Shorty

‘Buti Call’ - Kendo Kaponi & Omar Courtz

‘Chica atractiva’ - FloyyMenor & Lewis Somes

‘Gout’ - La Pantera

‘Que sensación (remix)’ - Jezzy & Arcángel

‘Ricky Bobby’ - Eladio Carrión

‘Topshelf’ - Kris R. & Myke Towers

‘Yeh!’ - J Noa

‘Yogurcito remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Mejor Canción Dembow

‘Apaga la luz’ - Røz & Peso Pluma

‘Buenos días’ - Eladio Carrión

‘No tiene sentido’ - Beéle

‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

‘Pongo’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid

‘Si estás con alguien’ - Omar Courtz

‘Si te vas’ - J Balvin & Jay Wheeler

‘Tengo celos’ - Myke Towers

‘Verano rosa’ - Karol G & Feid

‘Zaza’ - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Mejor Canción Urbano Trap

‘Bienvenida’ - Clarent

‘Breezy’ - Kidd Keo & Neutro Shorty

‘Buti Call’ - Kendo Kaponi & Omar Courtz

‘Chica atractiva’ - FloyyMenor & Lewis Somes

‘Gout’ - La Pantera

‘Que sensación (remix)’ - Jezzy & Arcángel

‘Ricky Bobby’ - Eladio Carrión

‘Topshelf’ - Kris R. & Myke Towers

‘Yeh!’ - J Noa

‘Yogurcito remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Mejor Canción Dembow

‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

‘Hace calor’ - Maria Becerra, El Alfa & Xross

‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy

‘Miami’ - Tokischa

‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel

‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond

‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

‘Un gatito me llamó’ - Karol G

Mejor Álbum Urbano

‘Afrolova 25' - Rels B

‘Corsa’ - Eladio Carrión

‘Do Not Disturb’ - Young Miko

‘El Baifo’ - Quevedo

‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin

‘Hopi Sendé’ - Ryan Castro

‘Island Boyz’ - Myke Towers

‘La 8va maravilla’ - Arcángel

‘Manda La Plena Moh’ - Farruko

‘Stendhal’ - Ozuna & Beéle

Mejor Canción Pop/Urbano

‘Babylon’ - Venesti & Nicky Jam

‘Bronceador’ - Maluma

‘Canción para regresar’ - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona

‘Cosita linda’ - Elena Rose & Justin Quiles

‘Menos el cora’ - Ryan Castro & Manuel Turizo

‘Paris’ - Boza & Sech

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘Cambiaré’ - Luis Fonsi & Feid

‘Chamita’ - Mari La Carajita

‘Inglés en Miami’ - Rawayana & Manuel Turizo

‘Las guapas’ - Alejandro Sanz

‘Pinterest (spanish)’ - Anitta

‘Tututu’ - Elena Rose & Alleh

‘Yo y tú’ - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Canción Pop

‘Bebiendo lágrimas’ - Mar Solís

‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira

‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi

‘La pelirroja’ - Sebastián Yatra

‘Mal escrito’ - Carlos Rivera & Malú

‘Mi historia entre tus dedos’ - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani

‘Si tuviera que elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

‘Te acuerdas? - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel

‘Tierra mía’ - Kany García

‘Un abrazo’ - Gloria Trevi

Mejor Canción Pop Rock

‘¿Es en serio?’ - Ela Taubert

‘Muérdeme’ - Juanes & Bomba Estéreo

‘Sin ti’ - Morat & Jay Wheeler

‘Vivir sin aire’ - Maná & Carín León

‘Vuelve’ - Black Guayaba

Mejor Canción Pop - Nueva Generación

‘Com você’ - Judeline & Amaia

‘Hecho para ti’ - Latin Mafia & Omar Apollo

‘Morfina’ - Humbe

‘Nunca me lo esperé’ - Piso 21 & Lasso

‘Tus iniciales’ - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Mejor Canción Pop Balada

‘+ te vale’ - Yami Safdie & Emilia

‘Aquí en la arena’ - Reik & Leo Rizzi

‘Conmigo sin ti’ - Matisse & Cristian Castro

‘Huir’ - Kany García & Lia Kali

‘KM0’ - Pablo Alborán

‘Sin despedida’ - Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor álbum pop

‘¿Qué significa el amor?’ - Carlos Rivera

‘¿Y ahora qué +?’ - Alejandro Sanz

‘Apambichao’ - Manuel Turizo

‘Bendito verano’ - Elena Rose

‘Cuarto azul’ - Aitana

‘JuanesTeban’ - Juanes

‘KM0’ - Pablo Alborán

‘La llave’ - Mau y Ricky

‘Puerta abierta’ - Kany García

‘TQ+’ - Reik

Mejor Colaboración Música Mexicana

‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela

‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’

‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera

‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi

‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo olivas

Mejor Fusión Música Mexicana

‘Déjame dormir’ - Codiciado & Carín León

‘Demencia’ - Junior H & Gael Valenzuela

‘Dopamina’ - Peso Pluma & Tito Double P

‘Marlboro rojo’ - Fuerza Regida

‘Mejores Jordans 2’ - Victor Mendivil & Oscar Maydon

‘No capea’ - Xavi & Grupo Frontera

‘Ojitos mentirosos’ - Chino Pacas

‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

‘Pues qué le hago?’ - Chuyin

‘Tu tu tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Amémonos de nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar

‘China de los ojos negros’ - Ángela Aguilar

‘Cuento de nunca acabar’ - Carlos Rivera & Ana Bárbara

‘¿Quien no ha llorado por amor?’ - Alex Fernández

‘Retumbando en el cora’ - Camila Fernández

‘Tú y las nubes’ - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas

‘Un vals’ - Christian Nodal

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel

‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos

‘Directo al corazón’ - Luis Angel "El Flaco"

‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Eres’ - Joss Favela & Alfredo Olivas

‘Lejos estamos mejor’ - Eden Muñoz

‘Me enamoré solo’ - Calibre 50

‘Selfie’ - La Fiera de Ojinaga

‘Supercargada’ - Los Dos de Tamaulipas

‘Ya me vale madre’ - El Fantasma

Mejor Álbum Música Mexicana

‘¿Quién + como yo?’ - Christian Nodal

‘111xpantia (deluxe)’ - Fuerza Regida

‘Arriba la compañía’ - Los Dos de Tamaulipas

‘Dinastía’ - Peso Pluma & Tito Double P

‘El mundo es del que se anima’ - Calibre 50

‘Lo que me falta por llorar’ - Grupo Frontera

‘La Fernández’ - Camila Fernández

‘Nadie se va como llegó’ - Ángela Aguilar

‘Palabra de to’s (seca)’ - Carín León

‘Silencio habla’ - Oscar Ortiz

Tropical Hit

‘1+1’ - Maluma & Kany García

‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso

‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa

‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce

‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo

‘Hello, What's up’ - Christian Alicea

‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo

‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche

‘No te borro’ - Fariana

‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz

Tropical Mix

‘A Celia’ - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto "El Canario", Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle

‘Amor bonito’ - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40

‘Apambichao’ - Manuel Turizo & Maluma

‘Fabricando fantasías’ - Sergio George & Carlos Vives

‘Hasta el sol de hoy’ - Guaynaa & Farruko

‘Lokita por mí’ - Romeo Santos & Prince Royce

‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana

‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy

‘Que me quiera má’ - Marc Anthony & Wisin

‘Una vaina bien’ - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

Mejor Álbum Tropical

‘Better Late Than Never’ - Romeo Santos & Prince Royce

‘El último baile’ - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella

‘El último disco Vol.1’ - Carlos Vives

‘Gris’ - Luis Figueroa

‘La Covertura’ - Guaynaa

‘Música para bailar’ - Fariana

‘Poeta herío’ - Elvis Crespo

‘Radio Venezuela’ - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho

‘Soy’ - Daniela Darcourt

‘Swingkete Vol.1 - Maratón’ - Christian Alicea

Mi Actor Favorito

Andrés Palacios - ‘Mi verdad oculta’

Diego Klein - ‘Guardián de mi vida’

Emmanuel Palomares - ‘Los hilos del pasado’

Gabriel Soto - ‘Monteverde’

Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’

IG

Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)

Angelique Boyer - ‘Doménica Montero’

Oka Giner - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’

Silvia Navarro - ‘Guardián de mi vida’

Susana González - ‘Mi verdad oculta’

Yadhira Carrillo - ‘Los hilos del pasado’

angelique boyer

Me Enamoran

África Zavala y Gabriel Soto - ‘Monteverde’

Angelique Boyer y Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’

Ela Velden y Sebastián Rulli - ‘Mi rival’

Oka Giner y David Zepeda - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’

Silvia Navarro y Daniel Arenas - ‘Guardián de mi vida’

Susana González y David Chocarro - ‘Mi verdad oculta’

Creator Del Año

Diego Rodriguez

Ibai Llanos

Rocío López

Stefanny Loaiza

Tefi Valenzuela

Instagram

Mejor LOL

Andrea Farga

Héctor de la Garza

Jenny Solares

Nachter

Tío Néstor

Podcast del Año

‘El chal con Pao Sasso’

‘La cotorrisa’

‘Pinky promise’

‘Roca project’

‘Yo pude, tu puedes’

#GettingReadyWith

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

Valeria Villalobos

Ale capetillo

POV Futbolero

Futbol al chile

Ivansfull

Joel ubieto

Mercedes Roa

Pablo Zolezzi

#ModoAvión

Alejandra Travels

Araya vlogs

Hola soy Natasha

Plex

Roberta con maleta

Couple Goals

Aitana y Plex

Calle y Poché

Fernanda Giménez y Sebastien Andrade

Lola Lolita & Alonso López

Polo Morín y Bernardo Abascal

Creator de España

Elena Gortari

Lola Lolita

Nil Ojeda

Tatiana Kaer

Jordi Rodriguez Moreno