Después de semanas marcadas por especulación, Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a aparecer juntos en público. La pareja llegó a Hermosillo para la Expogan 2026, en medio de los rumores sobre una posible separación que se intensificaron tras el lanzamiento del tema “Un Vals”.

¿Se acabó la crisis? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos en Hermosillo IG nodal

La llegada de Ángela Aguilar y Nodal a Hermosillo que cambia el panorama

La presencia de Nodal y Ángela Aguilar en el aeropuerto de Hermosillo marcó su primera aparición pública reciente como pareja. Aunque en redes sociales ya habían compartido contenido por separado, no se les había visto juntos frente a seguidores.

Durante su llegada, un gesto llamó particularmente la atención. Al bajar del avión, el intérprete de “Adiós Amor” extendió la mano para ayudar a Ángela a descender. El momento, breve pero visible, reforzó la imagen de cercanía entre ambos en un contexto donde su relación estaba siendo cuestionada.

El arribo ocurrió horas antes de la presentación de Nodal en la Expogan Hermosillo 2026, uno de los eventos más importantes del estado de Sonora.

Tras abordar la camioneta que los llevaría a su alojamiento, varios seguidores lograron acercarse. Ahí, Christian Nodal se mostró accesible, accediendo a fotografías y saludos.

Uno de los momentos más comentados surgió cuando una fan pidió una foto con él. Al notar que Ángela Aguilar ya estaba dentro del vehículo, la seguidora preguntó si ella también participaría. La reacción de Nodal fue inmediata: volteó hacia su esposa y con un “¿Mami?” buscó incluirla.

La cantante respondió sin dudar, saliendo del automóvil para unirse a la imagen. La escena se volvió uno de los clips más compartidos entre quienes siguieron su llegada.

El concierto y la ausencia de Ángela en el escenario

Horas más tarde, Nodal subió al escenario con su gira “Pal’ Cora Tour”, ofreciendo un repertorio que incluyó temas como “Botella Tras Botella”, “Amé”, “Un Vals” y “Aquí abajo”.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: Ángela Aguilar no subió a cantar durante el show. En otras presentaciones, la pareja ha compartido escenario, especialmente en su colaboración “Dime cómo quieres”.

En esta ocasión, Nodal optó por invitar a una fan del público para acompañarlo en los coros, dejando a Ángela como espectadora del concierto.

La decisión generó conversación entre asistentes, ya que contrasta con otras apariciones donde ambos han mostrado su dinámica musical en vivo.

¿Se acabó la crisis? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos en Hermosillo IG nodal

Los rumores detrás de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar

Desde que hicieron pública su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado bajo atención constante. Ambos provienen de familias y trayectorias con peso dentro de la música regional mexicana, lo que amplifica cada movimiento.

Nodal, con una carrera consolidada en el género, ha mantenido presencia en listas y escenarios importantes. Ángela, por su parte, ha construido una imagen sólida desde muy joven, respaldada por la tradición musical de la familia Aguilar.

Su vínculo, por lo tanto, no solo genera interés por lo personal, sino también por lo que representa dentro de la industria.

La aparición en Hermosillo no resolvió todas las preguntas, pero sí mostró una escena distinta a la que se venía construyendo en semanas recientes: la de una pareja que, al menos en público, sigue caminando junta.