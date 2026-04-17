¿Lo corrieron de su casa? Christian Nodal desata rumores de crisis con Ángela Aguilar

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán tras el estreno del video Un Vals.

El material generó conversación inmediata en redes sociales debido a la presencia de una modelo que, según usuarios, tiene un notable parecido con Cazzu, expareja del intérprete. De acuerdo con comentarios en plataformas digitales, la caracterización no sería casual, lo que habría incomodado a la actual pareja del cantante.

Gustavo Adolfo Infante revela versión polémica

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien avivó la controversia al compartir información en sus redes sociales, donde habló abiertamente sobre una supuesta crisis entre los cantantes.

Se veía venir, es la crónica de un trueno anunciado. Estoy hablando de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Últimamente el video donde sale una mujer parecida a Cazzu —bueno, no parecida, la personificaron como Cazzu, la pintaron como Cazzu, la peinaron como Cazzu— en un video que Christian Nodal se lo dedica a la esposa.

El comunicador señaló que este hecho habría generado tensiones internas, sumándose a otros factores relacionados con el entorno profesional del artista.

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Problemas más allá de lo sentimental

En su mensaje, Infante también mencionó aspectos relacionados con la carrera de Nodal, incluyendo el control de su nombre artístico.

Después de eso, sale Christian Nodal a decir que él no es dueño de nada, ni de su música, ni de su nombre, ni de nada. Y luego trasciende el registro ante el IMPI, donde Jaime González, el papá de Nodal, es el dueño del nombre.

Según el periodista, estas situaciones habrían provocado fricciones tanto a nivel personal como profesional, lo que impactaría directamente en la estabilidad de la pareja.

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¿Lo habrían corrido de su casa?

La declaración más llamativa llegó cuando Infante compartió una versión no confirmada sobre la situación actual del cantante.

Entonces, llegó el momento en que Christian Nodal, me cuentan —no lo puedo confirmar— pero que me lo van corriendo de la casa. Pues se veía venir tanta fregadera, aunque él salga y diga: ‘no, es el amor de mi vida’ y esto y lo otro, pues refléjalo, justifícalo.

Aunque dejó claro que se trata de información sin confirmar, el comentario generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fans y críticos debatieron sobre la veracidad del rumor.

Influencia familiar y tensiones internas

Otro punto que destacó el periodista fue la influencia de las familias en la relación, mencionando tanto al entorno de Nodal como al de Aguilar.

Aquí hay un gran problema: que tu papá y tu mamá siguen manejando tu carrera, tu toma de decisiones y, por el otro lado, pues tienen a Pepe Aguilar aquí en el pescuezo.

Incluso cuestionó la dinámica de la pareja frente a la presencia constante de sus familias en decisiones clave.

Si quieren triunfar ustedes como pareja, pongan tierra de por medio… contraten equipos de trabajo independientes ustedes y aléjense tanto de los Aguilar como de los González.

¿Se detiene la boda religiosa?

Aunque no existe un anuncio oficial, versiones en redes sugieren que los planes de una posible boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían quedado en pausa tras esta polémica.

El video de Un Vals habría sido el detonante de una situación que ya venía acumulando tensiones, según diversas interpretaciones.

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Sin confirmación oficial, pero con muchas dudas

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha salido a desmentir o confirmar los rumores. La falta de declaraciones oficiales mantiene el tema en terreno de especulación.

Lo cierto es que la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue generando interés, y cualquier movimiento se convierte rápidamente en tendencia.

AAAT*