Gal Gadot fracasa en Rotten Tomatoes con Carrera contra el tiempo, su nueva película

La crítica especializada destrozó a Gal Gadot tras el lanzamiento de su nueva película en Prime Video. El portal Rotten Tomatoes otorgó una calificación de apenas 9 % a Carrera contra el tiempo, marcando el proyecto peor valorado en toda la trayectoria profesional de la actriz israelí.

Los expertos cinematográficos arremetieron contra este thriller encabezado por el director Kevin Macdonald. Las reseñas publicadas describen la cinta como un festival de clichés constante, donde el guion expone las debilidades actorales de la exestrella de DC Comics durante toda la reproducción.

Gal Gadot protagoniza Carrera contra el tiempo. Foto: Amazon Prime Video

Un secuestro a contrarreloj en Londres

La trama coloca a la protagonista en el papel de una abogada de éxito a punto de encarcelar a un poderoso líder criminal. La situación da un vuelco violento cuando un misterioso captor secuestra a su hijo y la obliga a seguir una serie de instrucciones precisas por toda la capital británica.

El factor de tensión aumenta por la condición médica del menor, quien padece diabetes y necesita atención urgente. Esta premisa busca generar suspenso directo, pero los analistas aseguraron que la ejecución falla desde los primeros minutos y ahoga las intenciones narrativas de la producción.

El público tampoco respaldó este lanzamiento. El sitio web IMDb registra una puntuación de apenas 4.4 sobre 10 para la película. En la industria hollywoodense, cualquier calificación menor a 6 en dicha plataforma enciende las alarmas de los estudios y de los ejecutivos al mando.

El personaje de Gal Gadot debe rescatar a su hijo. Foto: Amazon MGM Studios

A nivel actoral, la cinta cuenta con figuras de alto perfil en la escena europea y estadounidense. Damian Lewis y Rory Wilmot acompañan a la actriz principal en esta persecución desesperada para intentar rescatar al niño de las garras de la delincuencia organizada.

El elenco secundario incluye los nombres de Alfred Enoch, Aaron Gill, Pierre Bergman y Millicent Wong. El estudio completó su reparto con intérpretes como Stevie Binns, Ruby Valentino, Kenton Lloyd Morgan y Dilyana Bouklieva para dar vida a los distintos involucrados en el caso.

El declive tras abandonar a la superheroína

Hace poco tiempo, la actriz descartó retomar su rol de Wonder Woman debido a sus prioridades personales actuales. Frente a estos duros resultados, muchos fanáticos afirman en redes sociales que la estrella extrañará los aplausos y la masiva aceptación que recibió durante sus días con DC.

Los problemas de recepción no empezaron con este estreno en Prime Video. La intérprete arrastra una racha negativa de calificaciones con sus últimos proyectos cinematográficos, donde abundan las historias genéricas que no logran convencer a la prensa ni a los espectadores más exigentes.

Gal Gadot continúa en una mala racha. Foto: Amazon MGM Studios

Películas como Agente Stone o su futura participación en el live-action de Blancanieves generaron dudas sobre sus decisiones artísticas y comerciales. Ahora, Carrera contra el tiempo sepultó todavía más sus promedios de aprobación y estableció un piso histórico y negativo para su currículum.

La plataforma de streaming confió en el poder de convocatoria de la actriz para atraer reproducciones masivas durante su primer fin de semana. Los números oficiales de audiencia definirán el impacto económico del filme y determinarán el futuro de la israelí en las grandes superproducciones.