México busca acuerdos con EU sobre aranceles a autos y acero, en entorno del G-20

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, se reunió este miércoles con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, en medio de las negociaciones entre ambos países para encontrar acuerdos frente a los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y sector automotriz.

El encuentro ocurrió en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde Lutnick encabezó una reunión ministerial del G20 sobre innovación tecnológica. La conversación entre ambos funcionarios tuvo como telón de fondo la revisión de la relación comercial entre México y Estados Unidos y las medidas arancelarias que preocupan a distintos sectores de la economía mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que Ebrard se encontraba en Washington para avanzar en la búsqueda de acuerdos relacionados con los aranceles.

Más temprano, el secretario de Economía informó que había sostenido conversaciones con Lutnick sobre comercio bilateral e innovación tecnológica regional.

Muy buena iniciativa del Secretario Howard Lutnick el convocar a los integrantes del G20 para dialogar sobre innovación”, escribió Ebrard en su cuenta oficial de X.

La reunión permitió colocar en la misma mesa dos asuntos que resultan estratégicos para América del Norte: el futuro de las cadenas productivas regionales y las reglas que determinarán el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Aranceles al acero y autos, en el centro de las negociaciones

México ha sostenido que los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio son injustificados y ha expresado su rechazo a las medidas que afectan a la industria automotriz.

La preocupación mexicana se relaciona especialmente con el grado de integración que existe entre las industrias de México, Estados Unidos y Canadá.

Las cadenas de suministro automotrices cruzan las fronteras de los tres países en distintas etapas de producción, por lo que el incremento de costos asociado a los aranceles puede repercutir en fabricantes, proveedores y consumidores.

El gobierno mexicano ha argumentado que este tipo de medidas contradicen el espíritu de las cadenas de suministro manufactureras de América del Norte, construidas durante décadas bajo esquemas de integración comercial.

T-MEC también forma parte de la agenda

Las conversaciones entre Ebrard y Lutnick ocurren mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por ello, la discusión sobre los aranceles no se limita a un solo sector. El resultado de las conversaciones puede tener implicaciones para la industria automotriz, siderúrgica y otras actividades manufactureras que dependen del comercio regional.

La intención de México es avanzar hacia acuerdos que permitan mantener la competitividad de las empresas instaladas en América del Norte y, al mismo tiempo, preservar las condiciones de integración comercial que caracterizan a la región.

Además de la agenda comercial, Ebrard participó este miércoles en la reunión de ministros de Innovación del G20, coordinada por Howard Lutnick.

El encuentro tiene como eje el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, un terreno en el que Estados Unidos busca establecer una postura común entre las principales economías.