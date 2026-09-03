Elliot Page revela que tiene dificultades para nuevos proyectos tras “La Odisea”

El actor canadiense Elliot Page reveló que no ha recibido propuestas concretas para interpretar otro papel, luego de su actuación como Sinón, en “La Odisea”, la cual fue aclamada por la crítica.

Durante su reciente aparición en el podcast “On Film… With Kevin McCarthy”, el actor trans, de 39 años, habló sobre la falta de propuestas laborales, tras su participación en la película de Christopher Nolan, esto, pese a sentir que atraviesa el mejor momento de su carrera actoral.

Elliot Page no tiene proyectos asegurados

Elliot Page, actor. @elliotpage

Antes de hacer la declaración de que no tiene proyectos asegurados, Page habló de su experiencia con Nolan, en donde dijo haberse obsesionado con el guion y comprometerse tanto con el proyecto de tal forma que su actuación se convirtió en una de las más destacadas y aclamadas por la crítica.

En esa línea, McCarthy lo cuestionó acerca de cómo experimentaba la vida laboral luego de ese rotundo éxito en “La Odisea”, que hasta la fecha se posiciona como la segunda película más taquillera del 2026.

La respuesta de Elliot fue inesperada cuando hizo una confesión que dejó a los presentes atónitos.

El actor canadiense señaló que, en realidad, no tiene un proyecto en puerta ni ha recibido la llamada de algún productor.

En este sentido, aprovechó el espacio en el podcast para ofrecer sus servicios a emprendedores de Hollywood.

No, Kevin, (no estoy recibiendo millones de llamadas), entonces..., si alguien quiere llamarme, me encantaria hacer un buen trabajo, es lo que me gustaría hacer, siento que, quizás, ahora, podría hacer uno de mis mejores trabajos", dijo.

¿A qué se debe la falta de trabajo para Page?

Elliot Page, actor. @elliotpage

Tras la dura revelación que hizo, el actor habló de la posible razón de la falta de propuestas en el cine hollywoodense.

Page detalló que se podría deber a que es originario de Halifax, Canadá, un país que enfrenta una grave crisis comercial y política con Estados Unidos, debido a la imposición mutua arancelaria y la desacreditación de los representantes de ambas naciones.

Creo que, probablemente, se deba a razones bastante obvias, el asunto de Canadá", puntualizó.

Trayectoria de Elliot Page

Elliot Page es un actor, productor y director canadiense nacido el 21 de febrero de 1987 en Halifax, Nueva Escocia. Comenzó su carrera artística desde niño y ganó reconocimiento por sus trabajos en televisión y cine en Canadá. Uno de sus primeros papeles destacados fue en Hard Candy (2005), thriller que llamó la atención por su interpretación y le permitió comenzar a consolidarse en la industria cinematográfica.

Su gran salto internacional llegó con Juno (2007), película en la que interpretó a una adolescente embarazada. Su actuación fue ampliamente elogiada y le valió nominaciones a importantes premios, incluido el Oscar a Mejor Actriz. A partir de entonces, Page comenzó a participar en producciones de mayor presupuesto y alcance internacional, entre ellas X-Men, donde interpretó a Kitty Pryde, y Inception (2010), de Christopher Nolan, en la que dio vida a Ariadne.

A lo largo de su carrera también participó en películas como Whip It, Super, The East, Freeheld y Tallulah. Además, incursionó en los videojuegos con Beyond: Two Souls y desarrolló una faceta como productor y director. Entre sus proyectos detrás de cámaras destaca el documental There's Something in the Water, centrado en problemas ambientales y sociales de su natal Nueva Escocia.

En 2020, Page anunció públicamente que es una persona transgénero y que utilizaría el nombre Elliot. Posteriormente, su personaje en la serie de Netflix The Umbrella Academy, originalmente llamado Vanya Hargreeves, pasó a llamarse Viktor Hargreeves. La producción se convirtió en uno de los trabajos televisivos más importantes de su carrera y concluyó en 2024.

Más recientemente, Page ha continuado combinando proyectos de cine y televisión. Entre sus trabajos destaca Close to You (2023), una película independiente sobre la identidad y las relaciones personales. También volvió a colaborar con Christopher Nolan en The Odyssey, ampliando una trayectoria que comenzó en Canadá durante su infancia y que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine contemporáneo y en una persona de gran visibilidad dentro de la comunidad trans.