¿Se cansó de la presión? Esto es lo que Christian Nodal hace para proteger su salud mental

La vida amorosa de Christian Nodal lleva años ocupando titulares, debates en redes sociales y conversaciones dentro del mundo del espectáculo. Desde su mediático compromiso con Belinda, pasando por su relación con Cazzu y el nacimiento de su hija, Inti, hasta su matrimonio con Ángela Aguilar, el cantante sonorense ha estado bajo observación constante.

Ahora, el intérprete habló sobre cómo enfrenta toda esa presión y dejó claro que ya no intenta responderles a quienes lo cuestionan.

¿Cómo lidia Christian Nodal con las malas críticas? Esto confesó el cantante IG nodal

¿Qué dijo Christian Nodal sobre cómo lidia con las malas críticas?

Durante una conversación con el músico y creador de contenido Javier Paniagua, el cantante de regional mexicano habló sobre el momento personal que atraviesa y reconoció que los últimos años no han sido sencillos.

Sin entrar en detalles específicos sobre las polémicas que han rodeado su nombre, explicó que aprendió a vivir con ellas sin intentar justificarse frente al público.

“Han sido años muy difíciles, son situaciones muy complicadas y la vida me ha enseñado a vivirla, no a buscar explicaciones ni entenderla”, comentó el artista.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención debido a que Christian Nodal rara vez profundiza sobre el impacto emocional que ha tenido la exposición de su vida privada.

La vida amorosa de Christian Nodal lleva años ocupando titulares IG nodal

Christian Nodal dice que ya no busca convencer a nadie

En la entrevista, el cantante también habló sobre las opiniones que constantemente recibe en redes sociales. Desde comentarios sobre su música hasta críticas relacionadas con sus relaciones sentimentales, el artista reconoció que entendió que no puede controlar lo que otros piensen de él.

Según explicó, hoy prefiere concentrarse únicamente en su trabajo y en la música que crea.

“No se lidia, al final la gente es libre de opinar, de hacer y deshacer”, expresó.

El intérprete de temas como “Botella tras botella” y “Adiós amor” aseguró que, pese a los comentarios negativos, él mantiene el mismo compromiso que ha tenido desde el inicio de su carrera: enfocarse en su música.

“Yo siempre le he puesto mucho corazón a la música, le he dado mi respeto desde siempre y eso es lo que yo soy”, agregó.

Reproducir En el episodio 436 de “¿Qué es la música?” platiqué con Christian Nodal sobre uno de los momentos más importantes y personales de su carrera.

Las relaciones de Christian Nodal siguen marcando conversación en redes

Desde hace varios años, el nombre de Christian Nodal ha estado ligado a polémicas sentimentales. Su relación con Belinda se convirtió en uno de los romances más mediáticos de la industria musical mexicana y terminó rodeada de rumores y declaraciones indirectas.

Más adelante, el cantante inició una relación con la rapera argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. Sin embargo, la separación entre ambos volvió a colocarlo en el centro de las críticas, especialmente después de que se confirmara su relación y posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

El cantante de regional mexicano habló sobre el momento personal que atraviesa IG nodal

La rapidez con la que ocurrieron algunos de esos cambios personales provocó fuertes reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre la vida privada del cantante.

Aunque Nodal ha intentado mantener algunos temas lejos de los reflectores, cada una de sus apariciones públicas suele terminar acompañada de comentarios relacionados con sus relaciones amorosas.