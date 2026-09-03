Gungo y los Juegos Cavernícolas: Rompen la ley del más fuerte

En el mundo de Gungo y los Juegos Cavernícolas, la regla parece sencilla: el más fuerte sobrevive y el débil queda fuera. El problema es que Gungo, hijo del jefe de los Narices Duras, está lejos de ser el cavernícola que su tribu espera.

La cinta de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio presenta al protagonista desde una posición privilegiada. Su futuro parece asegurado por ser hijo de Narizok y sus preocupaciones están más cerca de jugar con su iRock 14 y bailar TikRoks que de demostrar que puede convertirse en líder.

Todo cambia cuando una conspiración le arrebata su lugar y termina expulsado a tierras donde deberá aprender a sobrevivir. En el camino conoce a otros cavernícolas que también fueron rechazados y con quienes buscará regresar al valle compitiendo en los Juegos Cavernícolas.

La historia también juega con la idea de qué significa ser fuerte y si los músculos son suficientes.

En entrevistas con Excélsior, los realizadores y parte del elenco hablaron sobre las diferentes fortalezas de sus personajes y de cómo cada uno encuentra aquello para lo que es bueno.

Gungo y los Juegos Cavernícolas llega a los cines mexicanos. Cortesía Videocine

¿Qué significa ser fuerte en Gungo y los Juegos Cavernícolas?

Esa idea estuvo presente desde la creación de los personajes. Rodolfo Riva Palacio explicó que la película comienza bajo la premisa de que sólo los fuertes sobreviven, pero después cuestiona que esa fortaleza tenga que ser física.

“La fortaleza es de muchas formas. No sólo la fortaleza física; todos podemos ser fuertes en cosas diferentes”, señaló.

Cuando se le preguntó quién era entonces el personaje más fuerte, su respuesta fue que ninguno podía ocupar ese sitio por sí solo.

“Todos, cada quien en lo suyo. Porque si le quitas un personaje, el que quieras. Si le quitas a Aysitú, le quitas a Yahi, a Zug, al Tigre; cojea”, explicó.

En ese grupo, Aysitú aporta su capacidad para pensar e inventar; Yahi destaca por el arte y la agilidad; Zug, padre de la joven y líder de los expulsados, tiene la experiencia necesaria para entrenarlos rumbo a los Juegos Cavernícolas, mientras Ponk, obsesionado con la comida, las plantas y los animales, está convencido de que algún día las plantas podrán darles alimento.

Gungo, por su parte, tendrá que descubrir algo que al principio ni siquiera reconoce en sí mismo: su capacidad para liderar.

Ricky Limón, encargado de darle voz al protagonista, considera que ese es uno de sus principales problemas.

“El problema de Grungo es que no tenía clara su esencia, su talento y por qué estaba ahí. Y también al principio no se sentía con las capacidades de ser un líder”, señaló.

Para Limón, Gungo comienza a cambiar cuando pierde las comodidades con las que creció y empieza a convivir con personas que antes difícilmente habría considerado parte de su mundo.

“Él a la fuerza, digamos que a las malas, tuvo que tomar esos aprendizajes por sí mismo poco a poco, juntando a la gente que lo ayuda y hacen una buena comunidad, y ahí fue donde de verdad descubrió su verdadero talento”, explicó.

“Es de verdad saliendo de tu burbuja y conociendo a la gente ideal en tu vida donde puedes de verdad comprender tus capacidades y tus talentos, porque cada quien tiene sus fuertes”, agregó.

Gungo descubre que la fuerza no depende solo de los músculos. Cortesía Videocine

Gungo y Narizok cuando padres e hijos son diferentes

El problema no es sólo de Gungo. Su padre, Narizok, también tendrá que cambiar la idea que tiene sobre lo que necesita su hijo para convertirse en líder.

Humberto Vélez, quien presta su voz al jefe de los Narices Duras, encontró un punto en común con el personaje en su deseo de cuidar a su familia.

“La verdad es que yo creo totalmente en esa protección absoluta. No sé si mis hijos sean nepo babys o no. La verdad, no me importa. Yo lo que quiero es protegerlos”, comentó.

Por su parte, Riva Palacio explicó que Narizok intenta preparar a Gungo bajo las reglas con las que él mismo creció, hasta que comienza a entender que las cualidades de su hijo son diferentes.

“No se da cuenta que a lo mejor la fortaleza de su hijo no es la misma que él tiene”, explicó el director.

Narizok valora la fuerza física, como el resto de los cavernícolas, pero poco a poco descubre otras capacidades en su hijo y comienza a entender por qué Gungo puede llegar a convertirse en líder.

Silvia Navarro, voz de Lana y madre de Gungo, encontró en esa relación algo que también ocurre entre padres e hijos.

“Las mamás siempre sabemos la fuerza que tienen nuestros hijos, y siempre se las estamos haciendo saber, pero hasta que no son ellos quienes la encuentran, no la van a poder sacar a la luz”, señaló.

La actriz considera que reconocer aquello para lo que somos buenos tampoco resulta tan sencillo cuando somos adultos.

“Creo que incluso nosotros mismos somos así. O sea, no vemos nuestro potencial hasta después, ¿no? Nos sorprendemos incluso de las cosas o los logros que vamos teniendo y no sabemos ni por qué.”

Silvia Navarro forma parte del elenco de Gungo y los Juegos Cavernícolas. Cortesía Videocine

Aysitú y cuando ser el más inteligente no es suficiente

Con Aysitú ocurre algo diferente. El personaje al que presta su voz Daniel Sosa sabe que una de sus principales cualidades es su inteligencia.

Incluso decide alejarse de una comunidad en la que siente que nadie logra comprenderlo. Sin embargo, el viaje junto a Gungo también le hace descubrir que ser el más inteligente no significa tener siempre todo resuelto.

“Pues no sé si una debilidad, pero sí a veces un obstáculo para encontrarte. Yo creo que a veces, cuando estás montado o montas todo tu valor en tu inteligencia, dejas de lado todo lo demás que también es importante”, explicó Sosa.

Para el comediante, Aysitú necesita aprender algo que no depende de la lógica ni de los números.

“Tienes que ser también empático, tienes que tener inteligencia no solo intelectual sino emocional también.”

Con el resto del grupo también aprende a escuchar a quienes piensan distinto.

“Tal vez no van a tener la respuesta correcta, pero igual tienen una perspectiva distinta. Creo que Aysitú está a veces demasiado cegado por su inteligencia y va en un camino en el que piensa que todo lo que dice es la verdad, pero en este camino se da cuenta de que a veces vale más una amistad y vale más una familia que tener la razón.”

Daniel Sosa da voz a Aysitú, uno de los compañeros de Gungo. Cortesía Videocine

Trompo demuestra que ni el más fuerte es invencible

Mientras Gungo, Yahi, Aysitú, Ponk y Zug tienen habilidades que sus comunidades no siempre reconocen, Trompo tiene justo aquello que el mundo cavernícola admira.

El personaje de Mario Filio es grande, competitivo y físicamente fuerte. El propio actor lo describió como “el epítome del cavernícola”.

Pero los músculos tampoco lo convierten en alguien invulnerable.

“Me encanta la dualidad de este personaje, que es fuerte, que grita, que compite, que cree que hasta cierto momento es el mejor. Pero después es un hombre y es un cavernícola también con temores, también con esta onda de que duda”, explicó Filio.

Trompo está acostumbrado a ganar y a ocupar el lugar reservado para los fuertes, pero también puede ser manipulado y tomar decisiones equivocadas.

“Yo creo que aquí no hay que subestimar. De repente te resulta por donde menos lo imaginas”, señaló Filio.

Mario Filio da voz a Trompo, uno de los cavernícolas más fuertes. Cortesía Videocine

Krull y por qué todos somos el villano de alguien

La idea de que el más fuerte debe estar arriba también aparece con Krull, interpretado por Joaquín Cosío.

El personaje pierde la posibilidad de ocupar el lugar de poder que consideraba suyo y comienza una lucha que lo enfrenta a Gungo y al resto de los personajes.

Para Cosío, Krull no pasa la historia pensando que él es el malo.

“Yo creo que los villanos, todos los villanos, no tienen conciencia de propiamente serlo, salvo los que ya son evidentemente unos criminales aceptados, ¿no? Que aceptan, perdón, que aceptan su condición.”

El actor llevó la idea fuera de la película.

“Un villano como tal, de la vida diaria, que todos tendremos ahí por… conoceremos alguno, o seremos alguno… Para alguien seremos un villano.”

Krull también considera que está peleando por algo que le pertenece.

“Él está defendiendo un legado que él supone le corresponde. Y en ese sentido me parece que está en su derecho, es decir, si yo lo tuviera que defender, lo defendería en ese sentido.”

Cosío incluso encontró algo “muy shakesperiano” en esa pelea por el poder, con familias enfrentadas e intrigas por decidir quién merece gobernar.

Joaquín Cosío interpreta a Krull en Gungo y los Juegos Cavernícolas. Cortesía Videocine

Yahi y qué pasa cuando tu talento está en otro lado

Yahi, a quien presta su voz Karen Torres, muestra otra parte de la misma idea.

El personaje tiene habilidades que su comunidad no considera suficientes. Torres relacionó esa parte de la historia con algo que vivió cuando comenzó a crear contenido.

“Una vez me hicieron un comentario como que ‘Ah, déjala, es que está jugando a trabajar’”, contó.

La frase se quedó con ella mientras intentaba dedicarse a un trabajo que no todos entendían.

“No es que estés jugando a trabajar, es que tal vez eres bueno en esto y quieres dedicarte a, entonces de ahí puede salir algo muy grande y mírarnos aquí, ¿sabes?”, señaló.

Para Torres, que los demás no reconozcan una habilidad no quiere decir que no exista.

“Siento que es muchas veces que no saben reconocer el talento o chance eres bueno en otra cosa y tienes que salir de esa zona donde no lo saben apreciar.”

Karen Torres interpreta a Yahi en la nueva película mexicana. Cortesía Videocine

Gungo y el problema de no confiar en lo que puedes hacer

Gungo tiene otro problema, pues no basta con que los demás reconozcan sus capacidades si él mismo no confía en ellas.

Limón considera que terminar creyendo que uno no es capaz puede hacer más daño que las opiniones de los demás.

“Que tú termines creyéndotelo 100%. Nadie manda en tu mente más que tú. Lo importante es lo que tienes acá dentro, en tu psicología y tu mentalidad y tu autoestima. Lo que esté afuera es solo ruido que debería de rebotar.”

Para el actor, eso tampoco se queda sólo dentro de la película.

“El problema en la sociedad es que es muchas veces lo opuesto; se fijan más en lo que dicen de uno que en lo que uno piensa de sí mismo”, comentó.

Ricky Limón presta su voz a Gungo en la película animada. Cortesía Videocine

¿Cómo descubrir aquello para lo que eres bueno?

Durante las entrevistas con Excélsior, el elenco también habló sobre aprender a reconocer sus propias capacidades y aceptar que no todos tienen que ser buenos en lo mismo.

Para Joaquín Cosío, parte de la fortaleza de Gungo aparece cuando decide enfrentarse a aquello que le provoca miedo.

“Trascender tus miedos, yo creo. Es lo que te puede hacer más fuerte, que es yo creo lo que hace Gungo. Es asumir su propia energía para trascender a lo que le da miedo enfrentarse, o a lo que le da miedo asumir.”

Silvia Navarro recordó entonces un consejo que recibió de su abuelo.

“Hay cosas que me decía mi abuelo: ‘Si tú le pides a esta planta que dé una flor… si tú quieres, ¿se puede?’ Me dijo: ‘Hay cosas que no se pueden. Esta planta no da flores, punto. Pero tienes otras cosas, busca las otras y vete sobre ellas’.”

Daniel Sosa habló de la diferencia entre saber quién eres y aprender a querer eso que encuentras.

“El autoconcepto para mí es entender quién eres, saber quién eres; y la autoestima es amar eso que eres.”

Y agregó:

“Creo que sí está en un punto en el que aceptarte quién eres es un poco más importante que solo andar ahí buscando encajar.”

Gungo y los Juegos Cavernícolas es dirigida por los hermanos Riva Palacio. Cortesía Videocine

Karen Torres, por su parte, reconoció que una de las fortalezas que más tiempo le tomó descubrir fue su seguridad.

“Ah bueno, yo creo que en mi tema es más que nada la seguridad, y Riki no me dejará mentir, yo creo que era una persona como muy atrás, muy como que ‘ay, sí, lo que digan y esto y lo otro’.”

Con el tiempo eso comenzó a cambiar.

“Entonces creo que últimamente como que he intentado cambiar eso y he descubierto como que a ver, sí, yo soy fuerte, yo soy segura, yo tengo mi voz y yo puedo decidir lo que quiero y lo que no.”

En el caso de Ricky Limón, descubrir aquello para lo que era bueno también tomó tiempo, aunque desde niño tenía claro que quería dedicarse a crear videos.

“Yo toda mi vida he querido hacer lo que estoy haciendo hoy, gracias a Dios, que es hacer videos. Yo desde que lo descubrí a los 10 años sabía que quería hacer eso.”

Cuando comenzó a tomárselo más en serio durante la preparatoria, las opiniones externas terminaron pesando.

“Sin embargo, cuando empecé a intentar hacerlo un poco más serio en prepa, que tenía como 16, dejé que la falta de amor al inicio y los comentarios externos me hicieran chiquito y minimizaran lo que realmente podía explotar.”

Ahora, explicó, se ve de una forma distinta.

“Ahorita siento que ya estoy así como mariposa por todos lados y soy el más feliz, pero siento que a mí me tomó tiempo de verdad comprender que siempre estuve hecho para eso; al principio no me la creía.”

Al final, Gungo y el resto del grupo tendrán que llevar todo eso a los Juegos Cavernícolas, donde no bastará con ser quien levanta más peso o corre más rápido. Para regresar al valle necesitarán aprovechar lo que cada uno sabe hacer.

Gungo y los Juegos Cavernícolas es una cinta de animación 3D dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, con las voces de Ricky Limón, Karen Torres, Joaquín Cosío, Daniel Sosa, Silvia Navarro, Humberto Vélez, Mario Filio y Raúl Aldana, entre otros.

La película llegó a los cines mexicanos este 3 de septiembre.