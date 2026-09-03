Fiestas de Octubre 2026: Esto cuestan los boletos para ver a Kenia Os, Ha*Ash y Manuel Turizo

Guadalajara se prepara para recibir una nueva edición de las Fiestas de Octubre, uno de los eventos más esperados del calendario en Jalisco. La celebración llegará este 2026 a su edición número 61 y reunirá durante un mes a figuras de distintos géneros musicales, desde el pop y el urbano hasta el regional mexicano y el rock.

¿Cuáles son las fechas para las Fiestas de Octubre 2026?

Las actividades se realizarán del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2026, bajo el lema “Jalisco, el corazón de México”.

Las Fiestas de Octubre 2026 ya revelaron su cartel y los precios para disfrutar de los conciertos en el nuevo Auditorio Jalisco. IG fiestasdeoctubre

Una de las principales novedades será el cambio de nombre del tradicional Auditorio Benito Juárez, que para esta temporada será conocido como Auditorio Jalisco, recinto que volverá a ser el escenario principal de la feria.

Entre los nombres que más llaman la atención se encuentran Ha*Ash, Kenia Os, Gloria Trevi, Reik, Farruko, Manuel Turizo, El Tri y Carlos Rivera, aunque la programación también contempla espectáculos familiares, propuestas regionales y algunas fechas que todavía mantienen en secreto a sus artistas invitados.

¿Cuánto cuestan los boletos de las Fiestas de Octubre 2026?

Una de las ventajas para quienes quieran disfrutar de los conciertos será que el acceso general a la feria tendrá un precio de 60 pesos para el público en general. Este boleto permitirá entrar al recinto y disfrutar de las instalaciones, además de tener acceso a las gradas del Foro Principal sin pagar un boleto adicional.

El acceso general costará 60 pesos e incluirá la entrada a las gradas del Foro Principal para disfrutar de los espectáculos. IG fiestasdeoctubre

Para niñas y niños de entre 3 y 12 años, la entrada tendrá un costo de 30 pesos, mientras que el acceso a Canica Azul será de 40 pesos y las entradas para escuelas tendrán un precio de 30 pesos.

Sin embargo, quienes busquen una experiencia más cercana a sus artistas favoritos podrán adquirir boletos para las zonas preferentes del Foro Principal. En este caso, los precios serán variables dependiendo del espectáculo, con costos que irán aproximadamente de 200 hasta 2 mil 300 pesos.

La venta de estos boletos comenzará el 5 de septiembre mediante Superboletos, además de las taquillas del recinto. El horario general de las Fiestas de Octubre será de 11:00 a 23:00 horas.

Quienes deseen vivir los conciertos desde una zona preferente podrán encontrar boletos con precios de entre 200 y 2 mil 300 pesos. IG fiestasdeoctubre

Por lo tanto, quienes quieran ver a artistas como Kenia Os, Ha*Ash o Manuel Turizo deberán considerar que el acceso general de 60 pesos permite disfrutar del espectáculo desde las gradas, mientras que las localidades preferentes representan un gasto adicional.

Cartelera completa de las Fiestas de Octubre 2026

El Foro Principal tendrá actividad prácticamente todos los días durante la celebración. La programación anunciada queda de la siguiente manera:

La edición 61 de las Fiestas de Octubre reunirá a figuras como Gloria Trevi, Reik, Farruko, El Tri y Carlos Rivera. IG fiestasdeoctubre

2 de octubre: Lucha Libre Estelar AAA

3 de octubre: Ha*Ash

4 de octubre: Picus

5 de octubre: Los Horóscopos de Durango

6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

7 de octubre: La Fiebre Grupera de La KeBuena

8 de octubre: Gloria Trevi

9 de octubre: Río Roma

10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta

11 de octubre: Mariano Barba

12 de octubre: Los Hijos de Mike Laure y La Sonora Kaliente

13 de octubre: Cabaret VIP e invitada especial

14 de octubre: Kenia Os

15 de octubre: Artista sorpresa

16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho

17 de octubre: Banda Pequeños Musical

18 de octubre: Adrián Uribe presenta 100 Jaliscienses Dijieron y Generación R

19 de octubre: Leonardo Aguilar

20 de octubre: Artista sorpresa

21 de octubre: Evento Retro de La Mejor FM

22 de octubre: Reik

23 de octubre: Revisiting Creedence

24 de octubre: Water Castle y Don Diablo

25 de octubre: Lara Campos

26 de octubre: Los Hermanos Barba

27 de octubre: Farruko

28 de octubre: Artista sorpresa

29 de octubre: Manuel Turizo

30 de octubre: Banda Cuisillos

31 de octubre: Mariachi Internacional CHG

1 de noviembre: El Tri

2 de noviembre: Carlos Rivera

Además de la música, las Fiestas de Octubre ofrecerán juegos mecánicos, gastronomía, actividades culturales, exposiciones y otros espectáculos.

Con una programación que combina artistas consolidados y propuestas dirigidas a públicos de distintas edades, la edición 61 busca convertir nuevamente al recinto tapatío en uno de los principales puntos de entretenimiento durante el otoño.