Fiestas de Octubre 2026: Esto cuestan los boletos para ver a Kenia Os, Ha*Ash y Manuel Turizo
Conoce los precios de las Fiestas de Octubre 2026 y descubre cuánto cuesta ver a Kenia Os, Ha*Ash, Manuel Turizo y otros artistas en Guadalajara.
Guadalajara se prepara para recibir una nueva edición de las Fiestas de Octubre, uno de los eventos más esperados del calendario en Jalisco. La celebración llegará este 2026 a su edición número 61 y reunirá durante un mes a figuras de distintos géneros musicales, desde el pop y el urbano hasta el regional mexicano y el rock.
¿Cuáles son las fechas para las Fiestas de Octubre 2026?
Las actividades se realizarán del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2026, bajo el lema “Jalisco, el corazón de México”.
Una de las principales novedades será el cambio de nombre del tradicional Auditorio Benito Juárez, que para esta temporada será conocido como Auditorio Jalisco, recinto que volverá a ser el escenario principal de la feria.
Entre los nombres que más llaman la atención se encuentran Ha*Ash, Kenia Os, Gloria Trevi, Reik, Farruko, Manuel Turizo, El Tri y Carlos Rivera, aunque la programación también contempla espectáculos familiares, propuestas regionales y algunas fechas que todavía mantienen en secreto a sus artistas invitados.
¿Cuánto cuestan los boletos de las Fiestas de Octubre 2026?
Una de las ventajas para quienes quieran disfrutar de los conciertos será que el acceso general a la feria tendrá un precio de 60 pesos para el público en general. Este boleto permitirá entrar al recinto y disfrutar de las instalaciones, además de tener acceso a las gradas del Foro Principal sin pagar un boleto adicional.
Para niñas y niños de entre 3 y 12 años, la entrada tendrá un costo de 30 pesos, mientras que el acceso a Canica Azul será de 40 pesos y las entradas para escuelas tendrán un precio de 30 pesos.
Sin embargo, quienes busquen una experiencia más cercana a sus artistas favoritos podrán adquirir boletos para las zonas preferentes del Foro Principal. En este caso, los precios serán variables dependiendo del espectáculo, con costos que irán aproximadamente de 200 hasta 2 mil 300 pesos.
La venta de estos boletos comenzará el 5 de septiembre mediante Superboletos, además de las taquillas del recinto. El horario general de las Fiestas de Octubre será de 11:00 a 23:00 horas.
Por lo tanto, quienes quieran ver a artistas como Kenia Os, Ha*Ash o Manuel Turizo deberán considerar que el acceso general de 60 pesos permite disfrutar del espectáculo desde las gradas, mientras que las localidades preferentes representan un gasto adicional.
Cartelera completa de las Fiestas de Octubre 2026
El Foro Principal tendrá actividad prácticamente todos los días durante la celebración. La programación anunciada queda de la siguiente manera:
Además de la música, las Fiestas de Octubre ofrecerán juegos mecánicos, gastronomía, actividades culturales, exposiciones y otros espectáculos.
Con una programación que combina artistas consolidados y propuestas dirigidas a públicos de distintas edades, la edición 61 busca convertir nuevamente al recinto tapatío en uno de los principales puntos de entretenimiento durante el otoño.