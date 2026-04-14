¿No le pagaron? Modelo de video de Nodal rompe el silencio y revela lo que ocurrió

En la industria del entretenimiento, detrás de cada producción hay historias que pocas veces salen a la luz. Algunas permanecen fuera del foco mediático, mientras que otras logran abrirse paso entre titulares y redes sociales por la naturaleza de sus declaraciones.

Este es el caso del más reciente videoclip de Christian Nodal, que ha trascendido más allá de lo artístico debido a un conflicto que involucra a una de sus protagonistas.

El lanzamiento de “Un vals”, uno de los proyectos recientes del cantante, generó conversación por su estética y narrativa. Sin embargo, la atención se desplazó rápidamente hacia una polémica que involucra a la modelo principal, quien asegura que no ha recibido el pago correspondiente por su participación.

La controversia ha tomado fuerza en plataformas digitales y medios de comunicación, al combinar elementos que suelen captar el interés del público: figuras reconocidas, un conflicto laboral y la posibilidad de un proceso legal.

Dagna Mata, modelo que aparece en el video de Nodal. Especial

¿Quién es Dagna Mata, la modelo del video de Christian Nodal?

Dagna Mata es una modelo e influencer originaria del Estado de México que actualmente reside en España. Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza tras su aparición en el videoclip “Un vals”, estrenado el 9 de abril de 2026.

Aunque ya contaba con trayectoria en el medio —incluyendo colaboraciones previas dentro del ámbito artístico—, este proyecto marcó un punto de inflexión en su exposición mediática. Su participación no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes destacaron su parecido físico con figuras cercanas a la vida personal de Nodal, como Cazzu y Ángela Aguilar, lo que alimentó la conversación en redes sociales.

Este contexto contribuyó a que su presencia dentro del video se convirtiera en uno de los elementos más comentados del lanzamiento.

Modelo de video de Christian Nodal denuncia falta de pago y analiza acciones legales IG

“No me han pagado”: la denuncia que desató la polémica

El punto central del caso es la declaración directa de la modelo, quien afirma que no ha recibido el pago acordado por su trabajo en el videoclip.

De acuerdo con lo que reveló en el programa El Gordo y la Flaca, la grabación concluyó en febrero y el pago debía realizarse en un plazo de 30 días. No obstante, aseguró que hasta ahora no ha obtenido respuesta por parte del equipo de producción.

No, todavía no me han pagado. Me dijeron que en 30 días. Ya estoy con mis abogados, pero no puedo dar más detalles.

Ante este escenario, la posibilidad de emprender acciones legales ya se encuentra sobre la mesa, lo que podría escalar el conflicto en caso de no llegar a un acuerdo.

Modelo de video de Christian Nodal denuncia falta de pago y analiza acciones legales

Irregularidades en la producción del video “Un vals”

Además del tema económico, Dagna Mata expuso una serie de situaciones que, según su versión, ocurrieron durante el desarrollo del proyecto.

Entre los señalamientos se encuentran la falta de pago tras concluir el trabajo, así como la solicitud de firmar un acuerdo de confidencialidad. La modelo también indicó que la exposición mediática derivada del video ha tenido consecuencias en su entorno profesional.

La influencer aseguró que este problema ha impactado su carrera, ya que no solo ha enfrentado críticas en redes sociales, sino que también —según explicó— se intentó limitar lo que podía declarar públicamente.

Me pidieron firmar algo para no hablar, pero esto ha afectado mi trabajo.

Estas declaraciones han colocado el foco en las condiciones laborales dentro del sector, particularmente en proyectos audiovisuales donde participan talentos emergentes.

Modelo de video de Christian Nodal denuncia falta de pago y analiza acciones legales Canva

De extra a protagonista: el cambio que encendió la controversia

Otro de los aspectos que generó atención es el rol que desempeñó la modelo dentro del videoclip. De acuerdo con su testimonio, su participación inicial no contemplaba el nivel de protagonismo que finalmente tuvo en el producto final.

Con el estreno del video, su imagen se convirtió en el eje de la narrativa visual, lo que incrementó su exposición pública y alimentó diversas interpretaciones por parte de la audiencia.

Este cambio también impulsó teorías en redes sociales sobre una posible estrategia mediática, especialmente por las comparaciones que surgieron entre la modelo y figuras relacionadas con el entorno personal del cantante.

En medio de la polémica, el director del videoclip aclaró que la selección del casting correspondió a la producción, no al intérprete, en un intento por deslindar al artista de esa decisión.

Dagna Mata, modelo que aparece en el video de Nodal. Especial

¿Habrá demanda? Las posibles consecuencias legales para el equipo de Nodal

El caso podría avanzar hacia un terreno legal si se confirma el incumplimiento del acuerdo de pago. La modelo ha reiterado que ya analiza proceder jurídicamente, lo que marcaría un nuevo capítulo en la controversia.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido una postura directa sobre estas acusaciones específicas. Sin embargo, anteriormente ha señalado que algunas decisiones relacionadas con el videoclip no dependieron de él, como la elección del elenco.

En este contexto, el desarrollo del caso dependerá de si ambas partes logran resolver la situación de manera interna o si el conflicto escala a instancias legales.

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Postura de la modelo ante la polémica

A pesar del impacto mediático, Dagna Mata ha subrayado que su intención no es obtener beneficios adicionales, sino recibir el pago correspondiente por su trabajo.

Una disculpa no me sirve. Yo quiero trabajar y seguir abriéndome camino. Quiero que se deje de fomentar el morbo y que no se aprovechen de nuestra imagen, porque cuando vienes de un contexto vulnerable, aceptas trabajos porque necesitas trabajar.

Sus palabras también han abierto una conversación más amplia sobre las condiciones en las que se desarrollan algunos proyectos dentro de la industria.

El caso en torno al videoclip “Un vals” refleja cómo un proyecto artístico puede derivar en una controversia que trasciende lo creativo y se instala en el terreno laboral y legal.

La denuncia de la modelo ha colocado el foco en prácticas dentro de la industria del entretenimiento y mantiene el tema en la agenda mediática. El desarrollo de los próximos días será clave para conocer si la situación se resuelve mediante acuerdos o avanza hacia instancias legales.