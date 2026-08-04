¿Por qué Marilyn Monroe cantó "Happy Birthday" a John F. Kennedy?

La interpretación de "Happy Birthday, Mr. President" por parte de Marilyn Monroe se convirtió en uno de los episodios más recordados de la cultura popular del siglo XX. Lo que comenzó como un homenaje por el cumpleaños del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, terminó por transformarse en un acontecimiento rodeado de glamour, rumores y simbolismo histórico.

¿En qué evento ocurrió la famosa interpretación?

El 19 de mayo de 1962, el Madison Square Garden de Nueva York fue sede de una gala organizada para celebrar el cumpleaños número 45 de John F. Kennedy, aunque el mandatario cumpliría años oficialmente diez días después. Además del festejo, el evento tenía como propósito recaudar fondos para la campaña política del presidente.

Miles de asistentes acudieron a una velada que reunió a destacadas figuras del entretenimiento, pero fue la aparición de Marilyn Monroe la que terminó acaparando toda la atención.

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¿Cómo surgió la invitación para Marilyn Monroe?

La actriz recibió una invitación formal por parte de Kenneth O'Donnell, uno de los colaboradores más cercanos de Kennedy. Su presencia era considerada un elemento clave para dar mayor relevancia al evento, pues en ese momento Monroe era una de las celebridades más populares de Hollywood.

Su participación estaba prevista como uno de los momentos estelares de la noche.

¿Por qué su presentación causó tanto impacto?

Cuando llegó su turno de subir al escenario, Marilyn apareció cubierta con un abrigo de piel blanco. Al retirarlo, dejó al descubierto un vestido color piel completamente ajustado a su figura y decorado con miles de cristales cosidos a mano, una prenda que rápidamente se convirtió en un ícono de la moda.

La actriz interpretó una versión lenta, sensual y susurrada de "Happy Birthday, Mr. President", una actuación que rompió con cualquier protocolo político y quedó grabada para siempre en la memoria colectiva.

Durante décadas han circulado versiones sobre un supuesto romance entre la actriz y el presidente estadounidense. Aunque diversos autores, periodistas y personas cercanas ofrecieron testimonios contradictorios, nunca aparecieron pruebas definitivas que confirmaran la naturaleza de su relación.

Precisamente esa incertidumbre alimentó numerosas teorías y convirtió aquella presentación en un episodio aún más enigmático.

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¿Qué ocurrió después de aquella noche?

La gala del Madison Square Garden terminó siendo la última aparición pública de Marilyn Monroe. Apenas unos meses después, el 5 de agosto de 1962, la actriz fue encontrada sin vida en su residencia de Los Ángeles, un hecho que dio origen a múltiples investigaciones y teorías que continúan despertando interés hasta la actualidad.

Mientras tanto, John F. Kennedy seguiría al frente de la presidencia hasta su asesinato en noviembre de 1963.

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¿Por qué este momento sigue siendo recordado?

Más de seis décadas después, la interpretación de Marilyn Monroe continúa siendo uno de los instantes más emblemáticos de la historia del espectáculo. La combinación de una actuación única, el contexto político de la época y el misterio que rodeó tanto a la actriz como al presidente hicieron que aquel "Happy Birthday, Mr. President" trascendiera generaciones y permaneciera como uno de los momentos más icónicos del siglo XX.