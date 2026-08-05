Madreperla: Leyendas del rock mexicano se unen por el puro placer de crear.

Sus nombres tienen más de cuatro décadas grabados en la memoria colectiva gracias a los proyectos con los que forjaron una carrera; son parte del olimpo del rock mexicano y es esa necesidad creativa que transpiran la que los ha llevado a hacer música juntos una vez más.

Cecilia Toussaint, Federico Fong, José Manuel Aguilera y Alfonso André decidieron darse un nuevo aire y fue eso lo que encontraron en Madreperla, el proyecto que por el puro amor al arte los puso otra vez en el estudio.

“Ahora sí que ha sido bastante pausado por lo mismo que cada uno tiene sus proyectos aparte de Madreperla, entonces es difícil de repente juntarnos, de hecho, la grabación del disco fue bastante pausada, hicimos como una primera etapa, grabamos como la mitad del disco, pues estuvimos un buen rato sin vernos, regresamos otra vez a grabar la otra mitad”, dijo Federico.

Ahora que estamos de repente haciendo promo hay días que no nos vemos largos periodos porque cada quien está haciendo sus cosas y bueno, siempre es agradable vernos, nos queremos bien, nos gusta preparar juntos, admiramos el trabajo de cada uno y hay muchas cosas en común musicalmente que hace que esto sea muy agradable, Cecilia, hace rato dijo que es como ir al recreo después de la chamba, es muy disfrutable, lo pasamos con mucho cariño, pero también éste es un espacio como para jugar, por el puro placer de hacerlo”, señaló Alfonso.

Y es que si bien Madreperla pareciera un espacio para reunirse con sus amigos, también les ha dado la oportunidad de hacer música con toda la libertad que quieran, sin tener que responder a decisiones comerciales de otros, simplemente responden a lo que ellos resuenan.

“Es como: ‘ahorita vengo, voy a jugar con mis amigos y regreso’. Y eso está bien bonito porque le da algo muy particular a este proyecto, a esta banda. Somos gente que nos queremos, nos admiramos, nos respetamos y nos gusta tocar juntos. Nos nutre, o sea, siempre compartir música en un espacio donde eres libre y donde puedes expresarte sin miedo, sabiendo que vas a caer en blandito.

“A lo mejor hay cosas que de pronto yo puedo decir que no le guste a José Manuel, y así con cada uno, pero al final sabemos que estamos cayendo en blandito y que no estamos siendo juzgados, ni criticados, ni nada, y eso es muy amable y es muy enriquecedor. Puedes justo desarrollarte creativamente de una manera más libre, de una mejor manera. Cuando uno siente como que tienes que cumplir con algo que quién sabe qué es, que al final no sabes qué es, bueno, eso creo que es muy bonito poder hacerlo a estas alturas de nuestras vidas”, dijo Cecilia.

La agrupación nació en 2023 y desde entonces los cuatro se han dado el tiempo para llevarla a su ritmo, sin presión, sólo por la pasión y la intensión de dejar escapar las emociones que en otros lados no caben, y de alguna forma esa manera pausada y paciente también se ha vuelto una inspiración para artistas nuevos que saben del valor de cocinar un proyecto a fuego lento.

“Me ha tocado ver chavos jóvenes, muy jóvenes, buscando y dándose espacio para ser creativos, y así de pronto tienen que luchar contra toda esta cosa que genera el internet, las plataformas, todo este mundo nuevo, alterno, que para ellos es de pronto mucha presión. Pero sí creo que están tomando un poco la decisión de hacer eso a un lado y ponerse a trabajar”, agregó Cecilia.

Madreperla Cortesía

Madreperla prepara el lanzamiento de su disco debut y que fue producido por Julián André. Este trabajo se editará en formato físico de vinilo y contará con ocho temas originales como Tenue luz, El camino, Belleza pura y Si pudieras oír, canción que le da nombre a este trabajo.

“El primero, como tal, no sabemos si va a haber segundo, tercero o cuarto, o sea, la idea primaria era un disco, un vinil, además, que se pensó desde el principio como tal, un vinil y cuatro conciertos, esa fue la idea original. Lo que se genera después de eso, nunca lo pensamos ni lo planeamos. Teníamos ganas de hacer algo juntos, vamos a grabar un disco juntos, está padrísimo y vamos a dar tres, cuatro tocadas y ya por las características de los personajes que estamos en esta banda, que cada uno tiene un proyecto individual que nos demanda mucho tiempo y atención también, disciplina y también es un espacio, el de cada uno que requiere tiempo, entonces pues hasta ahí, ahora lo que pase después, ya no sabemos y eso dependerá mucho de la respuesta del público, de nuestro tiempo, de nuestra disposición, de nuestras ganas.

“Básicamente si tenemos ganas lo vamos a hacer, porque no hay otra razón más que ésa, tener ganas. Y si se nos acaban las ganas, pues es como las relaciones en la vida. Si quieres seguir, tú sigues y si no, si te quitaron las ganas, pues se te quitaron las ganas y no hay para dónde moverse. Puedes pasar por muchísimos problemas, discusiones, lo que sea, pero si las ganas permanecen, pues las cosas permanecen”, apuntó Cecilia.

Será el 27 de agosto cuando Madreperla actúe en el Teatro Metropólitan donde aprovecharán para mostrarle al público todas las canciones que forman parte de Si pudieras oír, así como algunas que han formado parte de su historia en otros proyectos.

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