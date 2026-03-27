Kennedy: así luce Michael Fassbender en la nueva serie de Netflix

La llegada de Kennedy, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Michael Fassbender, ya está dando de qué hablar incluso antes de su estreno. Con una propuesta ambiciosa que promete retratar a una de las familias más influyentes de la historia moderna, esta producción se perfila como el próximo fenómeno televisivo al estilo de The Crown.

Netflix revela primeras imágenes de la serie Kennedy

El primer adelanto visual ha sido suficiente para generar conversación global. En la imagen oficial, Michael Fassbender aparece completamente transformado en Joseph Kennedy Sr., el patriarca de la poderosa dinastía. Con un estilo sobrio, traje clásico y una presencia imponente, el actor irlandés captura la esencia de una figura clave en la historia política y social de Estados Unidos.

La serie “Kennedy” promete ser la nueva “The Crown” americana. Grosby

La caracterización no solo resalta por su precisión estética, sino también por la intensidad que Fassbender proyecta, anticipando una interpretación profunda y llena de matices. Este primer vistazo deja claro que la serie apostará por un tono elegante, dramático y muy cuidado en lo visual.

¿De qué tratará la serie Kennedy?

Inspirada en el libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 de Fredrik Logevall, la serie explorará los orígenes de la familia Kennedy desde la década de 1930. La narrativa se centrará en el ascenso de Joseph Kennedy Sr. y su esposa Rose, así como en la compleja dinámica con sus nueve hijos.

La historia explorará los secretos y tragedias de la dinastía Kennedy. Grosby

Entre ellos destaca el joven John F. Kennedy —conocido como Jack—, quien lucha por construir su propia identidad bajo la sombra de su hermano mayor. A lo largo de la historia, se abordarán temas como la ambición, las rivalidades familiares, los romances y las tragedias que marcaron a esta dinastía.

Más que una simple biografía, la serie promete revelar el lado más íntimo y humano de una familia que ha sido mitificada durante décadas.

¿Quién es quién en la serie Kennedy?

Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra Thomas Vinterberg, reconocido por películas como Another Round y The Hunt. Su estilo narrativo, caracterizado por la profundidad emocional y el realismo, sugiere que Kennedy tendrá una mirada más cruda y honesta sobre el poder y sus consecuencias.

La trama inicia en los años 30 con el ascenso de la familia. IG netflix

El guion y la producción están a cargo de Sam Shaw, conocido por su trabajo en series como Castle Rock, lo que garantiza una narrativa sólida y envolvente.

El elenco también suma talento con nombres como Laura Donnelly en el papel de Rose Kennedy, Nick Robinson como Joe Kennedy Jr. y Imogen Poots, entre otros.

La producción está inspirada en el libro de Fredrik Logevall. IG netflix

¿La nueva “The Crown” americana?

Las comparaciones con The Crown no son casualidad. Ambas producciones comparten una mirada detallada sobre familias influyentes, el poder y los sacrificios personales detrás de las figuras públicas.

Sin embargo, Kennedy busca diferenciarse al adentrarse en el contexto político y social de Estados Unidos, mostrando cómo esta familia ayudó a moldear el mundo contemporáneo. Desde la política hasta la cultura pop, el legado de los Kennedy sigue siendo relevante hoy en día.

El elenco incluye a Laura Donnelly, Nick Robinson e Imogen Poots. IG netflix

Aunque aún no hay una fecha oficial confirmada, la producción ya está en marcha en Londres y se espera que llegue próximamente al catálogo de Netflix. La primera temporada contará con ocho episodios y abarcará los primeros años de la familia, dejando abierta la puerta a futuras entregas.