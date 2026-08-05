Del Tiny Desk al streaming: El fenómeno de Milo J que conmueve a Latinoamérica

El banderín del Deportivo Morón, un club de futbol argentino de la segunda división con profunda identidad barrial, ondea en el escritorio más conocido del mundo, el Tiny Desk Concert, en Washington. A un ladito, también reluce, orgulloso, un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, que surgieron durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), responsable de miles de desapariciones forzadas y asesinatos. Buscaban a sus hijos y nietos desaparecidos y reclamaban verdad y justicia. Justo detrás está un joven de 19 años que llevó todas esas cosas a la capital yankee: Milo J, quien canta:

“Si el sol está solidificándose / Y la Luna vive lunizándose / ¿Por qué no humanizarme?”, todo junto a una murga uruguaya.

Ahora, esa grabación que hizo en vivo con canciones de su disco La vida era más corta puede escucharse en Spotify. Pero por sus letras, sus sonidos y sus mensajes, las canciones ya tienen otra dimensión: para muchos son banderas políticas, sociales y refugios emocionales, como sucedió en México, donde 20 mil personas corearon versos de Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez en junio pasado, gracias a Milo.

“Las cantan todas, boludo. Sí, sí. Mmm, con Paula Prieto, quien vino de invitada, lo cantaban, pero ¡uff, una locura! Y son canciones reparticulares, remías, repersonales, reúnicas y me vuelan la cabeza. Lo cantan desde un lado personal.

Esas canciones llevan a la gente a situaciones de ellos, cosas que les pasaron a ellos, que les recuerdan a personas, a seres queridos. Entonces, siento que lo cantan como algo de ellos mismos. Y eso es muy loco y pasó en México y en todos los países que lo cantan como el himno nacional. Una locura”, dice Milo emocionado en entrevista con Excélsior.

Con el lanzamiento en streaming del Tiny Desk hay un diseño sonoro distinto al del disco original: todo más acústico, más cercano, tocado en vivo, de forma genuina y espontánea.

Pero parece que no hacía falta colocarlo en plataformas. Sólo en YouTube, la presentación rebasa los 15 millones de vistas, de una propuesta temática que parece llegar a tiempo. Porque, mientras en Latinoamérica hacen suyos coros como los de su canción El Invisible: “Cuando cae la noche / Salgo con mis hijos / A hurgar la basura / De los edificios / Sueño con un sueño / Que me está prohibido / Soy el invisible/ El que nunca ha sido” o se extiende un telón por Las Malvinas en una cancha de futbol, en su país sucede otra cosa.

Milo J Cortesía MalfiCo

El gobierno de Javier Milei busca modificar la Ley de Tierras para flexibilizar la compra de terrenos por parte de extranjeros en la Patagonia, además de impulsar cambios relacionados con la propiedad privada. Sin embargo, al no reunir los votos suficientes en el Senado, el debate y la votación del proyecto fueron aplazados hasta el día de mañana, 6 de agosto.

Vivo muy de cerca estos problemas, porque tengo muchísimos amigos, muchísima gente de mi entorno que los vive todos los días. Estamos en una situación complicada y no me gusta hacer la vista gorda de eso. Son problemáticas de un montón de países, y particularmente en el mío. Por suerte hay mucha gente que está en contra de todo lo que está pasando, de que vendan las tierras de la Patagonia, cosa que me deja bastante tranquilo, que haya mucha gente en contra, la verdad”, sostiene Milo en entrevista.

Son sus canciones con las que puede hablar, opinar y dar una postura de la realidad que vive en su país, en su entorno, en sus emociones. Y el Tiny Desk fue un momento para mostrar más de esa historia que vive y la de los suyos, que también marcan sus expresiones.

“Cuando fuimos a grabar nos dijeron que podíamos poner cosas nuestras, cosas mías, como si fuera una biblioteca real. Y nada, llevé literalmente una caja llena de cosas que podíamos llegar a usar. Y puse realmente cosas que me representaban a mí, a mi historia, a mi carrera, a mi vida personal. La verdad, estuvo bueno”, describe Milo.

Ese pañuelo con la consigna “Nunca Más” parece hablar igual de fuerte que todo el disco y retumbar igual que cuando sus fans corean los temas en vivo.

“Yo soy nieto directo de desaparecidos de la dictadura. La mamá de mi mamá; mi mamá no la conoció porque la desaparecieron, básicamente. Y es algo que marca mi vida, mi historia. Algo que me marcó toda mi vida, que me acompañó toda mi vida también. Y sentí la necesidad también de rendirle homenaje en ese momento”, explica Camilo.

Milo J Cortesía

Con sus canciones sucede lo mismo: ahora situadas en momentos complicados del presente de Argentina, pero que en Chile, México, Uruguay, Paraguay y un largo etcétera ya llevan como identidad sus fans.

“Creo que reflejar la realidad también es político, se lo quiera o no. Y de mi parte no es necesariamente partidario. Yo no tengo ningún partido político, francamente, por decisión propia. Pero sí creo que a veces es necesario, y más si lo sentís, hablar de la realidad y de lo que está pasando, genuinamente y con todo lo que está pasando.

“Creo que en el mundo del arte, hoy en día, se ve cada vez más. Por suerte, creo que se va sumando cada vez, y vemos más melancolía en las letras de las canciones. Creo que también es un reflejo de la realidad. Tenemos un montón de problemáticas que se viven en el día a día social, económico, y nada, tampoco está bueno hacer la vista gorda a eso”, enfatiza el joven argentino.

Milo J Cortesía MalfiCo

Por ahora queda disfrutar estas nuevas versiones de su música, acústicas, con nuevos arreglos, con una murga uruguaya acompañando, y también esperar lo que viene de Milo J.

Seguimos laburando cien por ciento con la gira. Se presentaron un montón de oportunidades. Se vienen nuevas cosas alrededor de La vida era más corta, y nada, que los fanáticos estén atentos, cien por ciento”.

Para saber

El 30 de abril Milo J estuvo en el NPR Tiny Desk.

La presentación se traduce en el EP Live from NPR’s Tiny Desk, que reúne las siete canciones de aquella sesión para revivir la interpretación del folclor, la murga y la emoción.

Del EP