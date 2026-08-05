Juan Solo, del clásico de José José al control total de su música

Han pasado casi 15 años desde que Juan Solo decidió que la música sería su camino en la vida. Esa conexión emocional con la gente que encontró en los escenarios desde que tocaba en pequeños locales de Puebla, no se la dio en ningún otro lugar, por eso cuando termina una fase de su vida empieza a buscar los sonidos con los que comenzará la siguiente.

Así fue como llegó a un nuevo EP de cuatro canciones, del cual ya salieron dos sencillos, con las que cuenta una historia breve, pero que es universal, en la que cualquiera podría verse reflejado.

“Es un EP que va a salir de aquí al 17 de octubre que hago el Lunario del Auditorio Nacional. Ese día sale la cuarta y última canción de este pequeño EP. Tenía ganas de contar esta historia cortita de cuatro rolas que arrancó con Piel de azúcar, después siguió con Amigos con derechos, luego viene Salvavidas, que sale este viernes y termina con Por si nos volvemos a encontrar”, compartió Juan en entrevista con Excélsior.

De estas cuatro canciones, tres son autoría de Juan, Piel de azúcar no la escribió él, y por primera vez en su carrera, el cantante decidió que era momento de hacer suyo un tema que no fue de su inspiración, y al mismo tiempo producir por primera vez.

“Es la primera vez en mi carrera que me atrevo a cantar una canción que no escribo, a grabarla, porque evidentemente en los musicales y eso, pues canto canciones que no escribí, pero a grabarla y a defenderla es la primera vez. Y resulta que esta canción, pues la trae a mi universo Hilde, que es mi mánager, y se pasó dos años diciéndome que la montara para los shows… los mismos dos años que la ignoré, hasta que en febrero de este año la monté para un show y me encantó cantarla, pero no tenía todavía mi esencia.

Juan Solo Karina Tejada

“Entonces. nos fuimos al estudio a trabajar. Mario Heredia, que es un productor, y yo estamos coproduciendo mi nueva música y pues estoy feliz porque es la primera vez en 14 años que estoy siendo yo el que está al frente del sonido.

“Y creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Arrancamos con el pie derecho y encontramos un gran arreglo nuevo que creo que se siente a una reversión de la canción que era importante para mí, para no sonar a lo que ya la gente conocía, sino que poner la canción, digamos, en mi terreno y darle nueva vida a través de mí. Al principio es raro, pero luego, me di cuenta como de que sí, la canción es un poco de quien la canta. Ahora puedo entender a los intérpretes que, si bien no escribieron sus grandes éxitos, pues sí se sienten propias. Me imagino a Luis Miguel sintiendo La incondicional muy suya. ¡Qué mágica es la música!, cuando sientes que ya la conociste, te da chance de redescubrirla desde otro lugar”, explicó el cantante.

Piel de azúcar, que se hiciera famosa en la voz de José José, se ha convertido, con cada interpretación, en una canción más de Juan que, sin duda, mantendrá para siempre en su repertorio, el cual el próximo 17 de octubre extenderá en el Lunario del Auditorio Nacional como fecha única.

Vamos a reinventar el show, porque ya se sabe que cuando arranco de cierta forma un show Ciudad de México marca a todos los que vienen después, y es la oportunidad que nos damos siempre mi banda y yo para volver a encuerar nuestras canciones y a revisitarlas desde otro lugar, a hacer arreglos nuevos, a que se sienta fresco, porque pues también me gusta mucho que la gente se encuentre con un show diferente.

“Ahorita me acordé del Teatro de la Ciudad, en aquel momento mi cabeza estaba con la idea de que todos somos un collage, y entonces en ese momento, con una diseñadora, me fui a comprar mil cosas de mezclilla en la paca y nos hicimos ropa que estaba reconstruida y un poco para mostrar y llevar hacia ese lugar y que todos somos lo bonito que nos ha pasado, lo no tan bonito, nuestros recuerdos, nuestras heridas, y ahora es otra cosa por completo, viene muy tirado hacia el video de Piel de azúcar”, señaló.

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