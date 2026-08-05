Paulina Gaitán reflexiona sobre la maternidad tras narrar la serie documental 'Reino de la Sabana'

Una leona protege a sus cachorros. Una hiena enfrenta la escasez para alimentar a los suyos. Una perra salvaje africana arriesga la vida por la manada. Aunque pertenecen a especies distintas, todas comparten el mismo impulso: sacar adelante a sus crías. Esa fue la historia que más conmovió a la actriz Paulina Gaitán mientras prestaba su voz a Reino de la Sabana, la nueva serie documental que se estrenará el próximo 12 de agosto por Discovery y HBO Max.

Filmada durante cinco años en el valle de Luangwa, Zambia, la producción sigue a leones, leopardos, hienas y perros salvajes africanos en su lucha diaria por sobrevivir, mostrando nacimientos, pérdidas y algunas conductas captadas por primera vez para una serie de vida silvestre. Pero, para Gaitán, más allá de la espectacularidad de las imágenes, la historia terminó conectando con un momento muy personal.

“A mí me marca mucho el tema de la maternidad, porque estoy en un punto en mi vida en el que quiero ser mamá”, contó en entrevista con Excélsior.

Anna Place

Acompañar con su narración las historias de cuatro hembras de distintas especies le permitió descubrir que la maternidad trasciende incluso las diferencias entre animales y humanos.

“La maternidad adopta muchas formas; está impulsada por la misma fuerza, que es proteger y criar a tus hijos y sacarlos adelante. Eso es algo que me deja una enseñanza bastante fuerte, porque no importa qué seamos. Mientras seamos madres, estamos dispuestas a todo. Y eso es algo que a mí me conmueve demasiado”, detalló la actriz mexicana (Narcos, 2015).

Screengrab

A lo largo de seis episodios, la serie también documenta el frágil equilibrio de uno de los últimos grandes refugios de depredadores en África y el trabajo de científicos y conservacionistas que estudian la zona sin alterar el comportamiento de los animales. Para Gaitán, esa mirada convierte al documental en algo más que un espectáculo sobre la naturaleza.

Creo que es importante entender que no tenemos que intervenir en la naturaleza, que venimos a este mundo a cuidarlo, a protegerlo, a cuidar las especies en peligro de extinción y a entender cómo funciona la vida. No podemos ir pisando y acabando con todo lo que tocamos”, expresó.

Gaitán considera que la producción también evidencia el impacto que ha tenido la actividad humana sobre los ecosistemas, pero al mismo tiempo muestra el esfuerzo de quienes dedican años a protegerlos.

Es impresionante cómo la mano humana ha sido para pura destrucción. Pero también no podemos olvidar que hay personas, como el equipo que realizó esta producción durante cinco años, que dedican su vida a observar y apoyar sin intervenir.”

Screengrab

Para ella, la serie busca acercar una realidad que muchas veces parece lejana, pero que tiene consecuencias para todos.

“Este tipo de documentales son importantes para entender el mundo en el que vivimos, dónde estamos parados y recordar que sólo tenemos una oportunidad para cambiar las cosas. Este es el momento. Creo que cada vez la gente es un poco más consciente del cuidado del agua y de los animales, y este documental nos ayuda mucho a sensibilizarnos y a entender cómo funciona la naturaleza”.

Estos elementos componen el material documental, que además contiene momentos nunca antes filmados de la naturaleza que el estudio pidió no revelar.