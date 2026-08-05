Ladrones estrenará su disco 'Arriba la L' y manda mensaje a sus haters

La agrupación tapatía Ladrones, liderada por Samyr y José Macario, ha logrado consolidar una propuesta arriesgada pero sumamente orgánica para las audiencias contemporáneas, rompiendo la brecha entre el sonido pesado, la música urbana y la regional actitud pura del hip hop.

Esta autenticidad sonora no sólo les ha ganado el respaldo de una sólida comunidad de oyentes, sino que también atrajo la atención de sellos internacionales como Rise Records y BMG, plataformas globales que apostaron por llevar su fusión a una escala mayor.

En entrevista con Excélsior, José y Samyr hablaron sobre el proceso de hibridación musical, el cual mencionaron que ocurrió de forma natural en Guadalajara.

Nosotros trabajábamos desde hace muchos años en diferentes géneros y ya éramos amigos. Prácticamente fue juntarnos y hacer la música que nos gustaba sin pensar en etiquetas ni en limitantes. Al final, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos escucha”, detalló José Macario.

Respecto al respaldo de BMG y Rise Records, sello caracterizado por su trayectoria en la escena alternativa de Estados Unidos, la agrupación destacó la importancia de llevar su propuesta a otros continentes:

Estamos muy agradecidos de que hayan volteado a ver un proyecto así. Estamos muy orgullosos de decir que somos mexicanos y representarnos en otros países. Que empresas como Rise Records crean que esto puede ser conveniente para ellos nos motiva; sabemos que no vamos a fallar”, afirmó Macario.

Por su parte, Samyr enfatizó la autenticidad del concepto: “Arriesgarse a mezclar estos géneros y ponerlos a oídos de la gente sin miedo fue lo que llamó su atención. No somos más que una familia disfrutando el proceso con un mensaje que viene desde México para todo el mundo. México es una nación muy fuerte que tiene mucho que aportar a nivel global”, expresó.

dasdsadas BMG

Mezclar géneros tan opuestos suele generar resistencia entre los sectores más tradicionales. Sin embargo, la banda asume las críticas con humor y una postura clara:

A la gente que nos sigue, la verdad, muy agradecidos. Llegamos en un momento donde a muchos les parece interesante, incluso a personas que no escuchaban regional ni metal. Y para los haters... pues que coman mierda (risas). Está bien divertido que estén ahí. Bien dicen que si no hablan mal de ti es porque no has hecho mucho. La música es así, no le puedes gustar a todo el mundo”, expresaron entre risas.

El nuevo material discográfico, titulado Arriba la L, se estrenará oficialmente en plataformas digitales el 28 de agosto. Producido tras un intenso campamento creativo de 20 días en una cabaña donde montaron dos estudios de grabación simultáneos, el álbum consta de 15 canciones que equilibran la potencia de su propuesta previa con una ejecución técnica más madura.

“Es una fusión de ambos discos: lo pesado, pero más madurito, más bien hecho. Arriba la L es algo que la gente ha abrazado mucho en los shows. Es una frase que representa lo que somos, derecha la flecha, y demuestra que ya estamos mucho más encontrados con el artista que es Ladrones”, compartió Samyr sobre el concepto del nuevo álbum.

Antes de embarcarse en su segundo tour del año por Estados Unidos y Canadá acompañando a Polyphia en más de 20 fechas, Ladrones se reencontrará con su público en la Ciudad de México el próximo 29 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, justo un día después del lanzamiento del álbum. Para esta fecha especial, la banda prepara un despliegue musical en formato extendido con fullband:

“Queremos que canten, que brinquen y que se metan al slam si quieren. Si son mayores de edad, que también ahí se pongan bien pedos, ¿no?, lo que quieran hacer, pero que se la pasen chido y que se lleven un buen sabor de boca del show”, concluyeron.