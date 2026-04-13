El regreso de Malcolm el de en medio trajo nostalgia, pero también una duda que no pasó desapercibida: ¿por qué Dewey aparece en una laptop en la mayoría de sus escenas? La respuesta no está solo en la historia, sino en lo que ocurrió detrás de cámaras con el actor original.

De acuerdo con los creadores, cerca del 80% de las apariciones de Dewey en el reboot fueron diseñadas para mostrarse a través de videollamadas. Una decisión que, lejos de ser casual, responde a un intento constante por recuperar a quien dio vida al personaje durante años.

¿Por qué Dewey aparece en una laptop en Malcolm el de en medio? La verdadera razón Captura de Pantalla

Productores intentaron hasta el final que volviera el Dewey original

Durante el desarrollo del proyecto, la producción mantuvo una postura clara: querían de regreso a Erik Per Sullivan.

Incluso mientras el rodaje ya estaba en marcha, los creadores seguían intentando convencerlo. Según lo que se ha dado a conocer, el actor rechazó la propuesta en múltiples ocasiones, sin que influyeran factores como el dinero o el vínculo emocional con la serie.

Su negativa obligó a replantear cómo incluir a Dewey sin eliminarlo por completo de la historia. Y ahí fue donde surgió la solución que ahora vemos en pantalla.

¿Por qué Dewey aparece en una laptop en Malcolm el de en medio? La verdadera razón Captura de Pantalla

Dewey en una laptop: una solución narrativa y estratégica

Dentro de la historia, Dewey es ahora un músico exitoso que pasa gran parte del tiempo viajando. Este detalle justifica que no pueda reunirse físicamente con su familia y que sus interacciones ocurran a través de una computadora.

Así, el recurso de la laptop en el reboot de Malcolm el de en medio no solo encaja con la trama, también permitió a la producción mantener flexibilidad ante un posible cambio de decisión del actor original.

En paralelo, el personaje adopta una nueva faceta: se le presenta como alguien más despreocupado en su vida personal, incluso con rasgos de mujeriego, lo que marca una evolución respecto al niño que el público conoció.

¿Por qué Dewey aparece en una laptop en Malcolm el de en medio? La verdadera razón Captura de Pantalla

El nuevo Dewey y el plan detrás del casting

Ante la negativa definitiva, la producción eligió a Caleb Ellsworth-Clark como el nuevo rostro de Dewey. Su incorporación ocurrió apenas unos meses antes de iniciar el rodaje.

Sin embargo, lo más llamativo es que el equipo nunca cerró por completo la puerta al regreso de Erik Per Sullivan.

Por eso, muchas de las escenas fueron diseñadas de una forma específica: podían modificarse fácilmente si el actor original cambiaba de opinión.

Esto incluía:

Sustituir las videollamadas por nuevas escenas con el actor original

Regrabar momentos clave donde Dewey aparece físicamente

Ajustar su participación dentro de la historia

Dos escenas, en particular, estaban pensadas para ser reemplazadas: una secuencia navideña y su aparición en un video dirigido a Hal.

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Un personaje secundario por decisión, no por olvido

El resultado de esta estrategia es claro: Dewey pasó a ser un personaje más secundario dentro del reboot. No por falta de interés, sino por la incertidumbre que rodeó su participación desde el inicio.

A diferencia de otros personajes que regresaron con mayor presencia, su historia quedó limitada a intervenciones puntuales, casi siempre mediadas por una pantalla.

Para muchos fans, este formato llamó la atención, pero también dejó ver el esfuerzo de la producción por no romper del todo el vínculo con el personaje original, incluso sin contar con su actor principal.

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Qué significa la ausencia de Dewey en el reboot

El caso de Dewey es uno de los más particulares dentro del regreso de Malcolm el de en medio. Mientras otros actores retomaron sus papeles, la ausencia de Erik Per Sullivan obligó a construir una solución híbrida entre narrativa y producción.

La decisión de mostrarlo a través de una laptop no fue improvisada. Fue una forma de mantener abierta una posibilidad que, hasta el último momento, estuvo sobre la mesa.

Y aunque el resultado cambió el peso del personaje en la historia, también dejó claro que su presencia seguía siendo importante dentro del universo de la serie.