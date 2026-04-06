Malcolm el de en medio: quién es quién en el regreso de la serie aclamada en México

El regreso de Malcolm el de en medio, serie aclamada en México, tiene a todos los fanáticos emocionados después de 20 años de la grabación de la octava temporada, última que se transmitió en televisión.

Aunque la mayoría de los personajes volverán a la miniserie que estará disponible en Disney+, el rechazo de Erik Per Sullivan (Dewey) por volver a la pantalla, decepcionó a muchos fans, puesto que se trata de uno de los personajes centrales que se esperaba que apareciera de nuevo.

Pese a dicha ausencia, el elenco original está listo para volver a atraer la atención y divertir a sus seguidores en una trama que sitúa a la familia 20 años después, con Malcolm lidiando con la paternidad.

¿Quién es quién en ‘Malcolm el de en medio’ 2026?

Elenco de Malcolm el de en medio 2026. Especial

El esperado regreso de Malcolm el de en medio (2026) cuenta con el elenco original principal.

Elenco de regreso:

Los padres: Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois) vuelven a interpretar a los caóticos padres de la familia.

Los hermanos: Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield ( Reese ) y Christopher Masterson (Francis) regresan, mostrando la evolución de sus personajes hacia la vida adulta.

El cambio en Dewey: Erik Per Sullivan no regresa como Dewey; en su lugar, Caleb Ellsworth-Clark interpreta a la versión adulta del personaje.

Otros personajes confirmados: Emy Coligado ( Piama ), David Anthony Higgins (Craig) y varios amigos de la academia militar (Lloyd, Dabney , Cadete Eric) están confirmados.

Nuevas incorporaciones: Kiana Madeira como Tristan (pareja de Malcolm), Keeley Karsten como Leah (hija de Malcolm), y Vaughan Murrae como Kelly.

¿Por qué no regresa Erik Per Sullivan (Dewey)?

Malcolm In The Middle Posed in Portrait (Credit Image: © Movie Star News via ZUMA Press Wire Service) ZUMA Press, Inc.

Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, no formará parte del proyecto, a pesar de haber recibido una oferta económica significativa para retomar el papel.

Jane Kaczmarek, mejor conocida como Lois, señaló recientemente en una entrevista que ‘Dewey’ priorizó su formación académica por encima de regresar a la pantalla.

Le ofrecieron montones de dinero para que volviera y él simplemente dijo: ‘No, gracias’”, afirmó Kaczmarek.

Per Sullivan participó en el programa entre 2000 y 2006, y su última aparición en pantalla fue en 2010, en el thriller criminal Twelve.

Actualmente, el actor se encuentra enfocado en sus estudios en Harvard University, lo que ha mantenido su distancia del medio artístico.

¿Cuándo se estrena la serie y de qué trata?

El estreno de Malcolm está programado para el 10 de abril de 2026, y a diferencia de las temporadas clásicas, no se lanzará por partes, sino que los cuatro episodios estarán disponibles desde el primer día. Esta nueva entrega funciona como una continuación directa de la historia original, pero adaptada al paso del tiempo y a la vida adulta de sus personajes.

La serie se podrá ver en la plataforma Disney+ en México y en gran parte de Latinoamérica, lo que la convierte en el hogar oficial del esperado regreso. Esto facilita que tanto nuevos espectadores como quienes crecieron con la serie puedan reencontrarse con la familia sin complicaciones.

En cuanto a la trama, la historia se sitúa casi dos décadas después del final original. Malcolm ya es un adulto que tiene pareja e hija, y que ha intentado mantener cierta distancia de su caótica familia. Sin embargo, todo cambia cuando sus padres, Hal y Lois, lo obligan a regresar para celebrar su aniversario de bodas número cuarenta. Este reencuentro sirve como punto de partida para que resurja el clásico desorden familiar, con situaciones absurdas, conflictos y ese humor característico que hizo famosa a la serie.

A lo largo de la miniserie, no solo se exploran las nuevas responsabilidades de Malcolm como padre, sino también cómo su propia hija comienza a reflejar rasgos muy similares a los que él tenía de niño. Esto genera una especie de “ciclo repetido” que mezcla nostalgia con una nueva dinámica generacional, manteniendo el tono irreverente que siempre definió a la historia.

Un éxito en México

Frankie Muniz, Bryan Cranston and Jane Kaczmarek at a press conference for TV Series 'Malcolm in the Middle', 21 October 2002. Bang Media International

La serie de Malcolm el de en medio fue un éxito en la década de los 2000 y algo que destacó es que, en México, incluso superó la fama que alcanzó en su país de origen, Estados Unidos.

Parte del éxito popular de la serie televisiva en México puede deberse a varias razones, entre ellas:

Clase media: La familia presenta problemas que resuenan más con las experiencias de países en desarrollo. La presencia de deudas, escasez de oportunidades laborales, un sistema educativo deficiente y familias numerosas son características que suelen asociarse con estos entornos.

Sistema matriarcal encarnado por Lois. Con métodos tradicionales y estrictos de enseñanza como el uso simbólico de la "chancla", no solo conecta con un arquetipo de madre autoritaria, sino que también resuena culturalmente con audiencias mexicanas, donde estas dinámicas familiares se entienden como parte de una herencia cultural común.

Si bien la serie fue exitosa y nominada a distintos premios en Estados Unidos, se dice que los estadounidenses no se engancharon tanto como los mexicanos. Según los internautas, la principal razón sería que la familia de 'Malcolm, el de en medio' tendría más similitudes con la clase media mexicana.

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