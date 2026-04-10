Disney Plus, ¿cuál es el costo para ver la nueva temporada de Malcolm?

La nueva temporada de Malcolm el de en medio está disponible a partir de este viernes 10 de abril del 2026, a través de Disney Plus, la cual tiene un costo por suscripción según el plan.

Fanáticos de la serie contaban los días para que el reboot titulado ‘Malcolm, la vida sigue siendo injusta’ llegara a la plataforma y la fecha por fin se cumplió.

Costos de Disney Plus para ver la nueva temporada de Malcolm

Malcolm en Disney Plus. Andrew H. Walker/Shutterstock

Para ver la nueva temporada de Malcolm en Disney Plus, es necesarito pagar la suscripción.

Este 2026, los precios en México varían según el plan que desees elegir:

Estándar con anuncios: 159 peso al mes

Estándar sin anuncios: 259 pesos al mes o 2,169 anual.

Premium: 339 pesos al mes o 2,839 anual.

La serie completa con los 151 episodios de la original y los nuevos del reboot están incluidos en estas suscripciones sin pagos extras por episodio.

La diferencia principal entre los planes tiene que ver con la publicidad y la experiencia de uso. El plan con anuncios es el más barato porque incluye interrupciones publicitarias durante el contenido y suele limitar funciones como las descargas o algunos títulos, además de mantener la calidad en Full HD. En cambio, el plan Estándar elimina los anuncios y permite descargar contenido para verlo sin conexión, aunque sigue limitado a calidad Full HD y a dos dispositivos al mismo tiempo.

Por su parte, el plan Premium está pensado para quienes buscan la mejor experiencia posible. Este incluye mayor calidad de imagen (4K UHD con HDR), mejor sonido como Dolby Atmos, más dispositivos simultáneos (hasta cuatro) y acceso a contenido adicional como eventos deportivos de ESPN dentro de la plataforma. También mantiene la reproducción sin anuncios en la mayoría del catálogo, aunque algunos eventos en vivo sí pueden incluirlos.

Cabe destacar que Disney Plus suele lanzar promociones temporales —como ocurrió en marzo de 2026 con precios desde 49.90 pesos—, pero esas ofertas solo aplican por tiempo limitado y después el servicio vuelve a sus tarifas normales.

¿De qué trata Malcolm, la vida sigue siendo injusta?

Malcolm en Disney Plus. lev radin

Se trata de una continuación que retoma la historia años después del final original. La nueva trama se centra en Malcolm ya adulto, enfrentando una etapa distinta de su vida, donde el caos familiar no desaparece, sino que evoluciona con él. Ahora debe lidiar con responsabilidades como el trabajo, las relaciones y decisiones personales, mientras sigue cargando con la presión de su inteligencia y el entorno absurdo que siempre lo rodeó.

La historia también recupera a la disfuncional familia, incluyendo a sus padres y hermanos, quienes mantienen su esencia, pero adaptados al paso del tiempo. Personajes como Lois y Hal siguen siendo figuras clave, mostrando cómo su dinámica ha cambiado —o en muchos sentidos, no tanto—, generando situaciones igual de caóticas y humorísticas. La serie juega con la nostalgia, pero también con la evolución natural de los personajes.

El enfoque de esta nueva etapa combina comedia clásica con temas más maduros, explorando cómo alguien brillante como Malcolm enfrenta una vida adulta que no siempre recompensa el talento como él esperaba. Tal como sugiere el subtítulo, la premisa gira en torno a que, incluso con los años, la vida sigue siendo injusta, manteniendo el tono irónico y realista que hizo famosa a la serie original.

Algo a tomar en cuenta es que Erik Per Sullivan, el actor que interpretó a ‘Dewey’ en la serie original, hace 20 años, ya no regresa en esta nueva aventura. El famoso rechazó la oferta y priorizó sus estudios en Harvard.

La serie cuenta solo con 4 episodios, con una duración aproximada de media hora.

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