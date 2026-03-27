¡¿Por qué?! La Castañeda cancela concierto gratis en el Zócalo de CDMX

Lo que prometía ser uno de los eventos musicales más destacados de mayo en la capital del país terminó en decepción. La banda La Castañeda confirmó la cancelación de su concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, programado para el próximo 2 de dicho mes.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales, donde el grupo publicó un mensaje dirigido a sus seguidores explicando las razones detrás de esta decisión.

El anuncio generó un inmediato impacto, ya que cientos de fans ya habían comenzado a organizar su asistencia a este evento masivo en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Las razones detrás de la cancelación

En su comunicado, la agrupación fue clara al señalar que la cancelación se debió a “circunstancias imprevistas” completamente ajenas a ellos.

Aunque no se dieron detalles específicos sobre lo ocurrido, La Castañeda dejó entrever que las condiciones necesarias para garantizar un espectáculo de calidad no estaban aseguradas.

Este punto fue clave en su decisión, ya que el grupo enfatizó la importancia de ofrecer presentaciones que cumplan con los estándares técnicos y de seguridad tanto para el público como para los propios artistas.

La banda también explicó que, a pesar de los esfuerzos realizados para mantener el evento en pie, no fue posible concretar los requerimientos indispensables para su realización.

Un evento esperado en el corazón de la CDMX

El concierto formaba parte de las actividades conmemorativas por el 26 aniversario del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), lo que lo convertía en un evento especial tanto para la comunidad estudiantil como para el público en general.

Además, el Zócalo capitalino es reconocido por albergar espectáculos multitudinarios, por lo que la expectativa en torno a esta presentación creció rápidamente desde su anuncio.

Para muchos seguidores, esta era una oportunidad única de ver a La Castañeda en un formato accesible y en un escenario icónico.

Reacciones en redes: entre decepción y apoyo

Tras darse a conocer la cancelación, las redes sociales se llenaron de comentarios de fans que expresaron su tristeza, especialmente aquellos que planeaban viajar desde otros estados para asistir.

Algunos usuarios compartieron su frustración por la noticia, mientras que otros mostraron comprensión ante la decisión, destacando que la seguridad y la calidad del evento deben ser prioridad.

Este tipo de reacciones reflejan el fuerte vínculo que la banda mantiene con su público, que a lo largo de los años ha respaldado su propuesta artística.

La Castañeda Mezcalent

¿Habrá nueva fecha?

A pesar del mal sabor de boca que dejó la cancelación, la agrupación no cerró la puerta a un posible reencuentro con sus fans.

En su mensaje, La Castañeda aseguró que trabajará para ofrecer una nueva experiencia musical en el futuro cercano, lo que ha generado expectativas sobre un eventual anuncio de reprogramación.

Por ahora, no se ha confirmado si habrá un reemplazo para el evento en el Zócalo ni qué artista podría ocupar ese espacio dentro de la agenda cultural de la CDMX.

¿Quién es La Castañeda?

La Castañeda es una de las agrupaciones más emblemáticas del rock mexicano alternativo. Fundada en 1989, la banda ha construido una identidad única que combina música, teatro y performance, destacándose por su estética oscura y su propuesta conceptual.

Integrada por músicos como Salvador Moreno, Edmundo Ortega y Omar de León, la agrupación ha logrado consolidarse gracias a su estilo introspectivo y a letras que exploran emociones profundas.

Canciones como “Cautivo de la calle” y “La fiebre de Norma” se han convertido en referentes dentro de la escena nacional, posicionándolos como una banda de culto con una base de seguidores fieles.

Un nuevo giro en la agenda cultural de la capital

La cancelación de este concierto se suma a una serie de ajustes recientes en la programación de eventos masivos en la Ciudad de México, lo que ha generado incertidumbre entre los asistentes habituales a este tipo de espectáculos.

Aunque el motivo específico no ha sido revelado, el caso de La Castañeda deja claro que incluso los eventos más esperados pueden verse afectados por factores externos.

Por ahora, los fans solo pueden esperar un nuevo anuncio que les permita reencontrarse con la banda en un escenario que esté a la altura de sus expectativas.

AAAT*