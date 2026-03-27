¡Cómo no te voy a querer! Así es la colaboración entre Deftones y los Pumas de la UNAM

Todos los que aman a Deftones y además son fans de los Pumas de la UNAM definitivamente tendrán que ir desde mañana tempranito a la pop up store que abrirán en Not a Gallery, en la Ciudad de México, previo a su concierto del domingo en el Palacio de los Deportes, donde llegarán como parte de la gira private music.

La colaboración nace justamente luego de que hace una década, en el Knotfest de 2016, Chino Moreno salió al escenario usando la camiseta dorada del club universitario, lo que muchos interpretaron como una señal de amor para el equipo capitalino. Después de ese show, el cantante selló su vínculo con la escuadra del Pedregal con un “¡Goya!”.

Desde ese entonces, cada vez que Deftones o Crosses, el proyecto alterno de Chino, visitan la capital, los fans suelen regalarle algo alusivo a Pumas. Y para hablar de la primera colaboración oficial entre un equipo de primera división y una banda internacional como los Deftones, Excelsior platicó con Ahmed Bautista, el CEO de Mercadorama y encargado de la experiencia que estará disponible viernes, sábado y domingo en Insurgentes Sur 427 (Not A Gallery), de 13:00 a 20:00 horas.

“En primera instancia queríamos celebrar los 25 años de la primera vez que vinieron, con el disco White Pony, a tres fechas en el extinto Hard Rock Café y, después, hacer algo culturalmente importante para el público de aquí, porque el mexicano ama a Deftones y todo mundo sabe que ellos juegan de local aquí, como Interpol y Placebo, por mencionar otras.

Ellos acaban de sacar dos jerseys y balones para apoyar a un equipo chiquito (Jaguares de Sacramento) de Sacramento, California (su ciudad), cuyas ventas usan para apoyarlo. Le gusta el futbol y sabemos que Chino ha usado el jersey de Pumas algunas veces. Platicamos con ellos sobre esa relación y sí nos dijeron que a él le encanta mucho el jersey, le encanta, le parece bonito y se emocionó de que la colaboración fuera con el equipo”, compartió el creativo.

Bautista comentó que el primer paso fue acercarse con Pumas, porque obviamente necesitan la autorización, seguir ciertos lineamientos y hacer todo de forma oficial. Entendieron perfectamente la relación entre la escuadra felina y Deftones (de hecho a muchos de ellos les gusta la banda, seguro Efraín Juárez, a quien vimos en Oasis, es uno de ellos) y dieron luz verde a la realización.

Después llamaron a una leyenda del diseño, Edoardo Chavarín, un tijuanense radicado en Los Ángeles que entiende perfectamente la vibra de los Deftones y la pasión por el pambol, y quien ha hecho muchos artes para el festival Coachella y muy recientemente para la visita de Oasis en México.

Chino vio los cuatro diseños y de inmediato los aprobó. Le encantaron. Y él tuvo la última voz, entonces se convierte en la primera colaboración que un equipo profesional de México hace con una banda”, apuntó Bautista.

Sin embargo, él está consciente de que esta tendencia ya data desde hace muchos años a nivel internacional, sobre todo con Stone Roses (Manchester United), Oasis (Manchester City), Black Sabbath (Aston Villa), Iron Maiden (West Ham) y Super Furry Animals (Cardiff City), entre otros. Además, destacó que equipos como América, aunque no ha existido una conexión con alguna alineación, sí ha entrado perfecto al terreno del streetwear.

Los precios de esta colaboración ya están disponibles en las redes sociales de Mercadorama y van de los 800 a los más de dos mil pesos. Y pese a que es una colección limitada, en caso de éxito, Ahmed compartió que estarían habilitando una preventa posterior al concierto para quienes no tuvieron acceso a la pop up store.

Legacy Merch

Además de los auriazules, Bautista comentó que lanzarán la colección Legacy Merch, que consiste en mercancía alusiva a los 10 discos y las fechas que han venido a México, además, escogimos a 14 artistas para realizar 14 pósters de los shows que han dado en nuestro país, en serigrafía, numerados y firmados por los artistas.

Edoardo Chavarín realizó el concepto tríptico de los primeros tres conciertos en el Hard Rock Live de 2001 y también invitaron a Violeta Hernández, Mike Sandoval, Kraken, Raúl Urias y Dozergirl, entre otros.

El punto fue no respetar el arte. Es parte de lo que sucede con las serigrafías de conciertos, sino hacer lo que el artista quiere a partir de la inspiración que resulta ser la ciudad, el momento, algún disco, sencillo o lo que fuera. Es un collage de estilos distintos y que tiene que ver con la banda”, destacó.

Frank Maddocks director creativo para Deftones, Linkin Park, Architects y Green Day aprobó cada uno de los artes y aplaudió la originalidad de cada uno de los diseños, cuyos pósters tendrán piezas limitadas, la mayoría a 50 y un par, 100.

Ahmed Bautista, además, confirmó que la banda no se presentará ningún día en la pop up store ni dará firma de autógrafos, sin embargo, además de la pop up store habrá oportunidad de flash tattoos alusivos al grupo. Pero habrá una Noche de Deftones, en Outline, Oaxaca 99, Col. Roma, con pura música del grupo, cocteles inspirados en ellos y dos de las cervezas de Deftones oficiales que sólo podrán ser adquiridas para llevar.