Andrea Bocelli ofrecerá concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

El cantante de ópera y música clásica, Andrea Bocelli, se presentará en concierto en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), el próximo 18 de abril.

La noticia fue confirmada por la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, a través de sus redes sociales oficiales.

Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli , quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito", escribió la mandataria capitalina.

Asimismo, señaló que 'será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo'.

¿Quién es Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli es uno de los cantantes de ópera y música clásica más famosos del mundo, conocido por su voz potente y emotiva que ha llegado a públicos muy amplios, incluso fuera del ámbito operístico tradicional.

Nació el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico. Desde pequeño tuvo problemas de visión y quedó completamente ciego a los 12 años tras un accidente jugando fútbol. A pesar de eso, desarrolló una gran sensibilidad musical y estudió piano, canto y otros instrumentos mientras también se formaba como abogado (aunque después se dedicó por completo a la música).

Su gran salto a la fama ocurrió en los años 90 cuando el tenor Luciano Pavarotti lo escuchó cantar y lo impulsó en su carrera. Desde entonces, Bocelli ha vendido millones de discos y ha interpretado tanto ópera como música pop. Una de sus canciones más conocidas es “Con te partirò”, que se volvió un éxito mundial, especialmente en su versión a dúo con Sarah Brightman.

Andrea Bocelli en concierto en la explanada del Museo de Historia con su gira "Una pasión por la vida". Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de distintos géneros como Céline Dion, Ed Sheeran y Dua Lipa, lo que ha ayudado a acercar la música clásica a nuevas generaciones.

Más allá de su talento, Andrea Bocelli es admirado por su historia de superación y por su capacidad de emocionar con su voz, convirtiéndose en un símbolo de inspiración a nivel mundial.

Show cancelado en el Estadio Nacional de Chile

El concierto del tenor italiano Andrea Bocelli agendado para el 20 de abril en el marco de su show "Romanza", fue cancelado.

A pocos días de concretarse el show en el Estadio Nacional, la noticia en primera instancia fue informada a las personas que adquirieron sus entradas a través de un correo electrónico, donde se les explicó sobre la repentina cancelación y la devolución del dinero.

El concierto se canceló debido a imprevistos fuera del control del artista y Bizarro. Esperamos pronto encontrar una nueva fecha que funcione operacionalmente para llevar a cabo el concierto en el futuro cercano", explicó la productora.

Ante la situación, la devolución del dinero de las entradas será realizada hasta un plazo de 15 días, señalaron.

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