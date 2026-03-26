Amy Winehouse llega a Chapultepec: fecha, precios y detalles del tributo en CDMX

La música de Amy Winehouse sigue viva. A pesar de su partida el 23 de julio de 2011, la cantante británica continúa siendo una de las figuras más influyentes del soul y el jazz contemporáneo.

Con apenas dos discos de estudio, Frank y Back to Black, logró posicionarse como un ícono global. Canciones como “Rehab”, “Back to Black”, “Valerie” y “You Know I’m No Good” no solo dominaron las listas de popularidad, sino que redefinieron el sonido de toda una generación.

Su estilo inconfundible, marcado por una voz profunda y letras cargadas de emoción, la convirtió en una artista irrepetible. Por ello, este tributo en la CDMX se presenta como una oportunidad única para revivir su esencia en un entorno especial.

Fecha y sede del tributo en Chapultepec

El homenaje se llevará a cabo el próximo 17 de abril de 2026 en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, ubicado dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec.

Este espacio, rodeado de naturaleza, será el escenario perfecto para una velada musical íntima. El evento forma parte de la serie “Grandes Voces del Jazz”, que busca acercar al público a figuras legendarias a través de interpretaciones en vivo.

La cantante Jeary será la encargada de dar vida a los temas de Amy Winehouse, acompañada por la Christian Balderas Band, en un formato que promete conectar emocionalmente con los asistentes.

Amy en CDMX

Horarios y dinámica del evento

El tributo contará con dos funciones para el público:

19:00 horas



21:30 horas

Cada presentación ofrecerá una experiencia completa, pensada para disfrutar la música en un ambiente relajado y cercano. La combinación de jazz en vivo, iluminación nocturna y el entorno natural de Chapultepec crea una atmósfera ideal para los fans.

Precio de boletos y qué incluye la entrada

El costo de entrada para este evento es de 490 pesos por persona, un precio accesible considerando la propuesta artística y el formato del concierto.

Cada boleto incluye además una bebida de cortesía, lo que suma valor a la experiencia.

Es importante tomar en cuenta que los lugares no están numerados, por lo que se asignan conforme llegan los asistentes. Por ello, se recomienda llegar con anticipación para asegurar una buena vista del escenario.

Una noche para recordar

Este tributo no solo celebra la música de Amy Winehouse, sino también su impacto cultural. Su legado sigue vigente en nuevas generaciones de artistas y oyentes que encuentran en sus canciones una mezcla de vulnerabilidad, fuerza y autenticidad.

La cita en Chapultepec promete ser más que un concierto: será un viaje emocional a través de una de las voces más memorables del siglo XXI. Para los fans, representa la oportunidad de reconectar con su música en un ambiente único; para nuevos oyentes, una puerta de entrada a su universo sonoro.

Sin duda, una velada que hará que, por unas horas, Amy Winehouse vuelva a escucharse como si nunca se hubiera ido.

AAAT*