Poncho de Nigris manda su apoyo a Karely Ruiz antes de la pelea en Supernova Génesis

Karely Ruiz hace unos días se volvió tendencia tas confirmarse su participación en una pelea contra Kim Shantal, la cual se llevará a cabo este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El enfrentamiento, que forma parte del evento Supernova Génesis, ha generado gran expectativa entre seguidores del boxeo de entretenimiento y usuarios de redes sociales, no solo por el combate en sí, sino por todo lo que ha ocurrido alrededor de su organización.

A unas horas del evento, el tema dejó de ser únicamente deportivo y se convirtió en un caso mediático marcado por desacuerdos. La situación tomó mayor fuerza cuando figuras involucradas en la industria comenzaron a expresar sus posturas, dejando ver que el conflicto no solo gira en torno al ring, sino también a decisiones empresariales y acuerdos legales.

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La polémica detrás de la participación de Karely Ruiz

Todo comenzó cuando Karely Ruiz fue elegida como sustituta tras la baja médica de Lupita Villalobos, lo que provocó inconformidad dentro de ciertos sectores relacionados con Ring Royale. La decisión generó cuestionamientos sobre posibles incumplimientos contractuales, especialmente en lo relacionado con una cláusula de exclusividad que, según se mencionó, limitaría la participación de sus figuras en otros eventos durante un periodo de seis meses.

Ante esta situación, Poncho de Nigris, quien forma parte de la promotora, señaló que existían acuerdos que debían respetarse. Sin embargo, también dejó claro que, pese a las diferencias, no se aplicarían sanciones económicas contra la influencer.

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El empresario explicó que su postura se basaba en proteger los intereses de la organización, aunque reconoció que el tema se manejó sin seguir los procesos habituales.

El respaldo público de Poncho de Nigris

A pesar de haber cuestionado inicialmente la forma en que se concretó la participación de Karely Ruiz, Poncho de Nigris decidió expresar su apoyo públicamente en redes sociales. En un mensaje publicado en X, escribió:

“Vamos Karely gran representante de RR y de Monterrey, la familia te deseamos que te vaya bien en tu pelea y que demuestres que en RR hay nivel y tú eres una gran representante, el equipo de Ring Royale te desea lo mejor y que se venga ese cinto a Mty”.

No obstante, previamente el propio De Nigris había señalado que la negociación para integrar a Karely Ruiz al evento se realizó sin consultar a la estructura legal de Ring Royale, incluso asegurando que se llevó a cabo “a escondidas” y que existieron incentivos económicos por parte de la promotora rival.

Karely Ruiz responde y aclara su situación

Por su parte, Karely Ruiz también se pronunció sobre la polémica y dejó claro que la resolución de su situación contractual no dependió de terceros. La influencer aseguró que todo se solucionó directamente con los responsables correspondientes, sin necesidad de intermediarios.

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“No soy esclava de nadie”, dejando ver que su participación en el evento se dio tras aclarar completamente los términos legales. Con esto, buscó cerrar el tema y enfocarse en su preparación para el combate.

Más allá de la controversia, Karely Ruiz enfrentará un desafío importante en el ring. La propia influencer reconoció que el tiempo de preparación fue limitado debido a lo repentino de su inclusión en la cartelera. Esto añade un grado de dificultad adicional a su pelea contra Kim Shantal, quien también ha generado expectativa entre los seguidores del evento.

PJG