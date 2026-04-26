Han pasado siete años desde que el chasquido más famoso del cine nos dejó con un nudo en la garganta y un vacío en el pecho que ninguna otra película de superhéroes ha logrado llenar. Sin embargo, ¿sabías que Iron Man estuvo a punto de salvarse en Avengers: Endgame? Esta fue la razón.

La muerte de Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel no fue solo el final de un arco narrativo; fue el cierre de una era que comenzó con un hombre construyendo una armadura en una cueva con un montón de chatarra.

Pero su destino final estuvo a punto de ser muy distinto, no por falta de visión de los guionistas, sino por la feroz resistencia de quien puso la primera piedra de este universo.

Mientras los hermanos Russo y los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely estaban convencidos de que el sacrificio era el único camino hacia la redención total, alguien abogaba por un final donde el genio, millonario, playboy y filántropo pudiera, por fin, disfrutar de la paz que tanto le había costado alcanzar.

Iron Man no iba a morir en Avengers: Endgame Marvel

Iron Man no iba a morir en Avengers: Endgame

La razón de que Iron Man no muriera en Avengers: Endgame era una sola: Jon Favreau, el director de la primera película del superhéroe.

Para entender la postura de Favreau, debemos remontarnos a 2008. En aquel entonces, Marvel era un riesgo financiero y Robert Downey Jr. una apuesta que pocos querían tomar. Favreau peleó por él, le dio forma a su personalidad ácida y convirtió a Iron Man en el estándar de oro de los héroes modernos.

Por ello, cuando se enteró de los planes de los Russo para Endgame, su reacción inmediata fue de rechazo absoluto.

Favreau llamó personalmente a los directores para pedirles que reconsideraran, su argumento principal era que "no podías matar al personaje que lo inició todo". Para él, el mensaje que se enviaba al público era demasiado sombrío.

Jon visualizaba un futuro donde Stark se retiraba, quizás actuando como mentor (un rol que ya habíamos visto en Spider-Man: Homecoming), pero manteniendo la posibilidad de un regreso o, al menos, la satisfacción de saber que estaba vivo en algún lugar de la granja con Pepper y Morgan.

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¿Por qué Iron Man sí murió en Avengers: Endgame?

A pesar del respeto inmenso que Joe y Anthony Russo sienten por Favreau, su visión para la Saga del Infinito era inamovible. Ellos argumentaban que la muerte de Stark no era un castigo, sino la culminación de su evolución.

Si en la primera película Tony era un egocéntrico que solo se preocupaba por sí mismo, en Endgame debía demostrar que era capaz de realizar el "sacrificio final", algo que Steve Rogers siempre pensó que Tony no haría.

Lo más fascinante de esta disputa creativa es cómo el tiempo ha moldeado la opinión de sus protagonistas. En el marco de recientes entrevistas, el propio Jon Favreau ha admitido que, aunque le dolió en su momento, estaba equivocado.

El también director de The Mandalorian reconoció que la muerte de Iron Man fue, en retrospectiva, una de las decisiones cinematográficas más valientes y acertadas del género. Favreau admitió que el impacto emocional que generó el "Yo soy Iron Man" fue necesario para darle a la franquicia la gravedad y el respeto que tiene hoy.

Sin ese cierre, el arco de Tony Stark habría quedado incompleto, estirándose quizás en cameos innecesarios que habrían diluido la importancia del personaje.

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¿Robert Downey Jr. estuvo de acuerdo con la muerte de Iron Man?

Sí, el actor ha mencionado en diversas ocasiones que sentía que era el momento adecuado para alejarse del personaje y permitir que el MCU evolucionara. Aunque fue un proceso emocional, Downey Jr. colaboró estrechamente en cómo debían ser sus últimos momentos y su última línea de diálogo.

¿Volverá Iron Man para las próximas películas de Avengers?

Aunque el Tony Stark de la Tierra-616 está muerto, las tramas de viajes en el tiempo y el multiverso hacen que sea técnicamente posible ver a una versión alternativa del personaje en el futuro, posiblemente en Secret Wars. Sin embargo, Robert Downey Jr. sí regresará al universo de Marvel como Dr. Doom.