Kika Edgar vivió días críticos: sufrió choque séptico durante hospitalización

Kika Edgar atravesó un momento complicado de salud que encendió las alertas entre sus seguidores, luego de que se informara sobre su hospitalización en marzo. Aunque inicialmente se mencionó que todo se debía a una apendicitis, con el paso de los días la propia artista decidió revelar más detalles sobre lo que realmente ocurrió.

Después de varias semanas de incertidumbre, la cantante y actriz explicó que su estado fue más delicado de lo que parecía. Incluso tuvo que cancelar presentaciones importantes mientras enfrentaba una situación médica que incluyó varias complicaciones.

Kika Edgar Especial

Kika Edgar relata la complicación de salud en su hospitalización

Antes de llegar al diagnóstico de apendicitis, la artista enfrentó una infección que afectó a varios miembros de su familia. En conferencia de prensa, compartió cómo comenzó todo con una declaración clara:

“Tuve una complicación bastante grave: tanto mi familia como yo contrajimos salmonella y a mí se me complicó”.

La salmonelosis es una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo y suele provocar síntomas como diarrea, fiebre y dolor abdominal. Aunque en muchos casos las personas se recuperan en pocos días, hay situaciones en las que puede agravarse, especialmente si no se controla a tiempo.

Instagram

En el caso de Kika Edgar, la infección provocó una inflamación que derivó en otro problema de salud. La propia cantante explicó cómo evolucionó su condición:

“Dentro de la inflamación que tuve, consecuencia de la salmonela, me dio apendicitis”.

Esta combinación complicó su tratamiento, ya que los médicos tuvieron que tomar decisiones cuidadosas para no agravar ninguna de las dos condiciones. La imposibilidad de administrar ciertos medicamentos en el momento adecuado provocó que su estado se volviera más delicado.

Kika Edgar sufrió choque séptico

Uno de los puntos más graves que enfrentó la artista fue el desarrollo de un choque séptico, una condición que requiere atención médica inmediata.

“Tuve un choque séptico, entonces estuvo bastante difícil todo lo que viví porque, aparte, ni siquiera estaba aquí en México, estaba en Hermosillo”.

Instagram

El choque séptico ocurre cuando una infección provoca una reacción extrema del cuerpo, generando inflamación generalizada, presión arterial baja y posibles fallas en los órganos. Se trata de una etapa crítica de la sepsis y puede poner en riesgo la vida si no se atiende de manera urgente.

A pesar de la gravedad del cuadro médico, la evolución de Kika Edgar fue favorable. Tras recibir el alta médica, la cantante compartió su sentir y dejó ver su fortaleza ante lo vivido.

“Eso fue lo que pasó, en realidad. Salí y aquí estoy con todo”.

Luego de varias semanas de recuperación, retomó sus actividades profesionales y agradeció al equipo médico que la atendió durante este proceso. Además, confirmó que volverá a los escenarios con nuevos proyectos musicales, incluyendo el lanzamiento de su álbum “Acústico” y presentaciones en vivo.

PJG