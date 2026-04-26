¡Los Beatles están de vuelta! Paul McCartney y Ringo Starr confirman nueva colaboración en pleno 2026 y no se trata de un simple cameo o de un saludo casual en una alfombra roja, sino de una canción completa que promete devolvernos, aunque sea por unos minutos, la esencia pura de la banda que cambió el curso de la historia.

Paul McCartney, el eterno "Macca", ha soltado una bomba informativa que ha hecho vibrar los corazones de tres generaciones de fanáticos: Ringo Starr y él se han unido nuevamente en el estudio.

Este reencuentro no es una casualidad del destino, sino el resultado de una química que, a pesar de las décadas y las ausencias de John Lennon y George Harrison, se mantiene intacta.

Los hemos visto ya sobre el escenario y en presentaciones de documentales de los Fab Four, incluso dando su bendición a las biopics de The Beatles ; sin embargo, esta vez la colaboración se materializa en una canción que ya se perfila como un himno a la amistad y a los orígenes.

Paul McCartney y Ringo Starr confirman nueva canción Facebook El anecdotario Beatle

Paul McCartney y Ringo Starr confirman nueva canción juntos

La historia de esta nueva canción es casi tan fascinante como la melodía misma. Todo comenzó en el estudio del productor Andrew Watt en Los Ángeles, donde McCartney estaba dando forma a su décimo octavo álbum solista, titulado The Boys of Dungeon Lane.

Lo que inicialmente iba a ser una sesión de batería estándar se convirtió en algo mucho más significativo cuando Paul decidió que la voz de Ringo era el complemento perfecto para la letra que estaba escribiendo.

Según reveló McCartney en una reciente sesión de escucha privada, hubo un pequeño malentendido inicial. Ringo llegó al estudio, grabó unas pistas de batería y pensó que su trabajo había terminado ahí.

Sin embargo, Paul, al escuchar la fuerza rítmica de su viejo amigo, supo que necesitaba más. Tras algunas llamadas y ajustes, la propuesta escaló a "Home to Us", la nueva canción de Paul Ringo que se convirtió en un dueto.

La canción cuenta además con las voces adicionales de figuras como Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas).

Paul McCartney y Ringo Starr confirman nueva canción Paul McCartney

The Boys of Dungeon Lane, el nuevo álbum de Paul McCartney

El regreso de esta dupla no es un evento aislado, ya que forma parte de un disco sumamente personal que Paul McCartney lanzará el próximo 29 de mayo de 2026. Tras seis años sin publicar material inédito de larga duración, The Boys of Dungeon Lane se presenta como un trabajo introspectivo donde Macca analiza su vida antes de la fama mundial.

Paul escribió melodías con una franqueza inusual sobre el Liverpool de los años 40 y 50; hay referencias implícitas y explícitas a sus primeras aventuras con John Lennon y George Harrison. Así como un sonido acústico, cálido y melancólico.

El título del álbum, de hecho, proviene de una de las estrofas de la canción que comparte con Ringo. Es una declaración de principios: no importa cuántos estadios hayan llenado ni cuántos récords hayan roto, en el fondo, The Beatles siguen siendo esos chicos de las calles de Liverpool.

Paul McCartney y Ringo Starr confirman nueva canción Paul McCartney

¿Ringo Starr sacará también nuevo álbum?

A sus más de 80 años, ambos músicos desafían las leyes de la industria. Ringo Starr también está en un momento de alta actividad, pues estrenó su propio álbum titulado Long Long Road.

Esta sincronía creativa entre ambos demuestra que la jubilación no está en sus diccionarios. La relevancia de esta unión radica en que son los últimos testigos directos de una revolución cultural que definió el siglo XX, y escucharlos cantar juntos sobre sus raíces es, para muchos, un bálsamo en tiempos de música generada por algoritmos.