¡Es del pasado! Cazzu insinúa que ya superó a Nodal | VIDEO

Cazzu volvió a ser tema de conversación tras un momento que vivió en pleno escenario durante su gira por Estados Unidos. Lejos de las redes sociales, la cantante decidió abrirse frente a su público y compartir cómo se siente actualmente respecto a una de sus canciones más comentadas.

En medio de su tour “Latinaje”, la artista argentina aprovechó una pausa en su presentación en Chicago para hablar sobre “La Cueva”, un tema que desde su lanzamiento generó especulación por su posible relación con el fin de su romance con Nodal.

Cazzu sorprende en Chicago cantando “La Bikina” con mariachi; así fue el momento IG cazzu

Cazzu insinúa que ya superó a Nodal

Durante el concierto, la trapera se tomó unos minutos antes de interpretar la canción “La Cueva” para explicar el significado que tiene hoy en día. Con un tono tranquilo, dejó claro que la emoción con la que escribió ese tema ya no la acompaña.

“Esta canción la escribí hace un tiempo, ya no es mía, ya no me siento así hace mucho”.

Manny Hernandez/ Grosby Group

Esta declaración fue interpretada por muchos como una señal de que ha logrado cerrar ese capítulo. En lugar de seguir vinculada a lo que vivió en el pasado, la artista optó por darle un nuevo sentido a la canción, permitiendo que ahora sea el público quien la haga suya.

La relación entre “La Cueva” y Christian Nodal

“La Cueva” surgió en un momento complicado en la vida de la cantante, cuando atravesaba el proceso de separación del padre de su hija Inti. Esa etapa estuvo rodeada de exposición mediática y emociones intensas que, según se percibe en la canción, fueron canalizadas a través de su música.

IG nodal

Desde su estreno en diciembre de 2024, “La Cueva” fue señalada por los fans como una canción marcada por el desamor. Esto se debe a que salió poco tiempo después de su separación con el cantante mexicano Christian Nodal, con quien mantuvo una relación muy mediática.

Aunque la intérprete nunca confirmó que el tema estuviera dedicado directamente a él, el contexto hizo que muchos lo interpretaran así. La letra, llena de metáforas sobre refugio, despedida y emociones, reforzó esa percepción entre sus seguidores.

La ruptura entre ambos generó gran interés público, especialmente porque poco después Nodal hizo oficial su relación con Ángela Aguilar.

PJG