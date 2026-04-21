"¡Ay, wey, sí subió!": El momento en que Andrea Bocelli sorprendió a Ximena Sariñana

Lo que prometía ser una noche histórica en el corazón de la capital terminó convirtiéndose en un momento inolvidable… incluso para quienes estaban sobre el escenario. Así lo relató Ximena Sariñana, quien vivió en carne propia una de las sorpresas más comentadas del concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Qué pasó en el concierto de Andrea Bocelli?

Durante una entrevista en Chilango Radio, la artista compartió detalles inéditos de su participación en este espectáculo, considerado uno de los conciertos más multitudinarios en la historia reciente del país. Con más de 100 mil asistentes —y estimaciones que alcanzan hasta 300 mil personas—, la plancha del Zócalo se transformó en un escenario donde la música clásica, la cumbia y el pop convivieron de forma inesperada.

La cantante confesó que no tuvo tiempo de ensayar. IG ximenamusic

Sariñana confesó que llegó al evento prácticamente “a la brava”, sin ensayos previos y sin dimensionar la magnitud del espectáculo.

No tuve tiempo de ensayar, entonces llegué directo”, contó.

Revelando que incluso hubo elementos del show que la tomaron completamente por sorpresa, como el impresionante despliegue de fuegos artificiales durante su interpretación.

El momento ocurrió durante “What a Wonderful World”. IG ximenamusic

Ximena Sariñana fue sorprendida por Andrea Bocelli

Sin embargo, el momento más impactante ocurrió en plena actuación de “What a Wonderful World”. Aunque le habían advertido que existía la posibilidad de que Bocelli se sumara en algún punto, la realidad la tomó desprevenida.

De repente volteo y lo veo a mi lado… fue como ‘¡ay, wey, sí subió!’”, relató entre risas, recordando la reacción genuina que incluso quedó captada en la transmisión del evento.

Andrea Bocelli sorprendió al subir al escenario inesperadamente. IG ximenamusic

La escena no solo sorprendió a la cantante, sino que se convirtió en uno de los instantes más celebrados de la noche. El tenor italiano, conocido por piezas como “Nessun dorma” y “Por ti volaré”, se integró al cierre junto a Sariñana y Los Ángeles Azules, logrando una fusión única entre géneros que pocas veces se ve en un mismo escenario.

Ximena Sariñana halaga a los Ángeles Azules

Y es que uno de los grandes aciertos del concierto fue precisamente esa mezcla de estilos. La agrupación originaria de Iztapalapa llevó su característico sonido al Zócalo, haciendo vibrar al público con temas como “Vivo por ella” en versión cumbia. Para Sariñana, compartir ese momento fue motivo de orgullo.

Son una banda tremendamente reconocida y no se achicaron en ningún momento. De Iztapalapa para el mundo”, expresó, destacando la fuerza con la que el grupo se presentó ante una audiencia tan diversa.

Los Ángeles Azules pusieron el ritmo con su cumbia. IG ximenamusic

El concierto no solo fue un despliegue musical, sino también un evento cargado de simbolismo. La combinación de una figura global como Bocelli con exponentes mexicanos de distintos géneros logró conectar con públicos de todas las edades, generando una experiencia colectiva difícil de repetir.

Además, la presencia de la Orquesta de Minería aportó una dimensión sinfónica que elevó cada interpretación, creando un contraste fascinante con los ritmos populares que también formaron parte del repertorio.

El concierto fue una de las noches más memorables en el Zócalo. IG ximenamusic

Para Ximena Sariñana, la noche quedó marcada no solo por la magnitud del evento, sino por esos momentos inesperados que hacen que la música en vivo sea única. Su reacción espontánea ante la aparición de Bocelli se puede ver en la grabación del concierto y reflejó lo que muchos sintieron: asombro puro.

Al final, lo que ocurrió en el Zócalo fue más que un concierto. Fue una celebración de la música sin etiquetas, donde lo clásico y lo contemporáneo se encontraron para crear algo irrepetible.